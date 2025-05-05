Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч, Нихалойские водопады
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 мая 2025Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
- ААлександр24 февраля 2025Спасибо была прекрасная экскурсия немножко даже расширили программу
- ААнна5 января 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
- ААлександр4 января 2025Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое
- РРасима9 ноября 2024Спасибо огромное экскурсоводу Муслиму за проведенную экскурсию. Нам с мамой очень понравилось, было интересно и познавательно. Море впечатлений!
- ИИрина12 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
- BBakina2010 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
- ННаталья6 июля 2023Я влюбилась в горы, благодаря этой экскурсии! Наш гид Бексолт - настоящий молодец, он выручил нас, заменил гида, у которого
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Замок Пхако (Харачойский замок)»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в мае 2025
Сейчас в Грозном в категории "Замок Пхако (Харачойский замок)" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2025 год по теме «Замок Пхако (Харачойский замок)», 27 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль