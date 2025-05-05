Замок Пхако (Харачойский замок) – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Пхако (Харачойский замок)» в Грозном, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Аргунское ущелье, музей Пхакоч, Нихалойские водопады
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч, Нихалойские водопады
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 мая 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
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    остановках не торопил. У нас было столько времени, сколько нам нужно, что и является самым главным, когда заказываешь индивидуальную экскурсию. Другой важный момент - вождение очень комфортное, спокойное, что имеет значение, когда ты едешь по горной дороге. Машина -"Тойота Камри", ухоженная, в хорошем состоянии. Ездили втроём с ребёнком. Чувствовали себя комфортно.

  • А
    Александр
    24 февраля 2025
    Аргунское ущелье, музей Пхакоч, Нихалойские водопады
    Спасибо была прекрасная экскурсия немножко даже расширили программу
  • А
    Анна
    5 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
  • А
    Александр
    4 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое
  • Р
    Расима
    9 ноября 2024
    Аргунское ущелье, музей Пхакоч, Нихалойские водопады
    Спасибо огромное экскурсоводу Муслиму за проведенную экскурсию. Нам с мамой очень понравилось, было интересно и познавательно. Море впечатлений!
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
  • B
    Bakina20
    10 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    6 июля 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Я влюбилась в горы, благодаря этой экскурсии! Наш гид Бексолт - настоящий молодец, он выручил нас, заменил гида, у которого
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    пробило колесо, но экскурсия состоялась! Цой-Педе - готовьтесь к тяжелому подъему по крутому склону, но это того стоит! Пхакоч - не скажу, что уникальное место, но стоит посетить, чтобы узнать часть истории Чечни. Башни-близнецы - я ожидала большего, но они расположены в очень красивом месте, стоит остановиться. Всё, что заявлено в экскурсии - состоялось, всё увидели!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Замок Пхако (Харачойский замок)»

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  6. Грозный-Сити
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  8. Цветочный парк
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в мае 2025
Сейчас в Грозном в категории "Замок Пхако (Харачойский замок)" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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