Архитектура горной Чечни: из Грозного - в Аргунское ущелье

От древних башен до шумных водопадов - за один день
Готовы к полноценному погружению в историю, архитектуру и невероятную природу сердца Кавказа? Это путешествие — лучший способ понять душу этого края.

За один день вы увидите главные символы горной Чечни: доберётесь до горных вершин и древних башен, вдохнёте свежий воздух у водопадов и прикоснётесь к культуре Средневековья.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Грозного

Наш путь лежит в Аргунское ущелье — исторический коридор и природную крепость чеченского народа. По дороге вы узнаете, почему эта долина веками имела стратегическое значение.

9:00 — замковый комплекс «Пхакоч»

Первая остановка — погружение в средневековье. Вы увидите, как были устроены жилые и оборонительные сооружения. Внутри музея-усадьбы вас ждут:

  • старинная посуда и утварь
  • традиционная одежда
  • коллекция холодного и огнестрельного оружия

10:30 — Ушкалойские сторожевые башни-близнецы

Легендарный символ Чечни, парящий над Аргуном. Вы оцените их идеальное вписывание в скальный ландшафт и услышите истории о их назначении. Для смелых — возможность (по желанию) пройти по подвесному мосту над пропастью для головокружительных кадров.

11:30 — Подъём на боевую башню

После небольшой пешей прогулки по холму вы не только ощутите монументальность древней постройки изнутри, но и насладитесь панорамным видом на всё ущелье с лучшей точки для фото.

12:30 — обед в горном селе

Остановка в живописном месте на обед в кафе с местной кухней.

13:30 — Нихалоевские (Шаро-Аргунские) водопады

Дорога приведёт нас к царству воды и зелени. Прогулка по тропе к каскаду водопадов, где вы сможете насладиться мощью стихии, свежестью воздуха и сделать памятные снимки.
(Входной билет — 200 ₽ с чел.)

15:00 — выезд в Грозный

По пути — последние остановки у самых впечатляющих видовых точек для завершения фотосессии.

15:30 — прибытие

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Camry или Volkswagen Polo
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Нихалоевские водопады 200 ₽
  • Входной билет в замковый комплекс «Пхакоч» 200 ₽
  • Обед от 500 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Грозном
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 357 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

