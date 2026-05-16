Готовы к полноценному погружению в историю, архитектуру и невероятную природу сердца Кавказа? Это путешествие — лучший способ понять душу этого края. За один день вы увидите главные символы горной Чечни: доберётесь до горных вершин и древних башен, вдохнёте свежий воздух у водопадов и прикоснётесь к культуре Средневековья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Грозного

Наш путь лежит в Аргунское ущелье — исторический коридор и природную крепость чеченского народа. По дороге вы узнаете, почему эта долина веками имела стратегическое значение.

9:00 — замковый комплекс «Пхакоч»

Первая остановка — погружение в средневековье. Вы увидите, как были устроены жилые и оборонительные сооружения. Внутри музея-усадьбы вас ждут:

старинная посуда и утварь

традиционная одежда

коллекция холодного и огнестрельного оружия

10:30 — Ушкалойские сторожевые башни-близнецы

Легендарный символ Чечни, парящий над Аргуном. Вы оцените их идеальное вписывание в скальный ландшафт и услышите истории о их назначении. Для смелых — возможность (по желанию) пройти по подвесному мосту над пропастью для головокружительных кадров.

11:30 — Подъём на боевую башню

После небольшой пешей прогулки по холму вы не только ощутите монументальность древней постройки изнутри, но и насладитесь панорамным видом на всё ущелье с лучшей точки для фото.

12:30 — обед в горном селе

Остановка в живописном месте на обед в кафе с местной кухней.

13:30 — Нихалоевские (Шаро-Аргунские) водопады

Дорога приведёт нас к царству воды и зелени. Прогулка по тропе к каскаду водопадов, где вы сможете насладиться мощью стихии, свежестью воздуха и сделать памятные снимки.

(Входной билет — 200 ₽ с чел.)

15:00 — выезд в Грозный

По пути — последние остановки у самых впечатляющих видовых точек для завершения фотосессии.

15:30 — прибытие

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Camry или Volkswagen Polo

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы