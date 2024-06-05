Средневековый замок Пхакоч – экскурсии в Грозном

Найдено 6 экскурсий в категории «Средневековый замок Пхакоч» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 335 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
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    вождения водителя спокойная и безопасная. Что сказать о самой экскурсии, это было просто потрясающе. Места в Грозном и окрестностях очень красивые. Шамиль очень подробно и интересно сопровождал поездку историями, рассказами и своими личными наблюдениями. Кстати сказать Шамиль очень ирудированный и исторически подкованный. В общем было очень приятно и интересно, мы влюбились в Чечню, не хотели уезжать. Поэтому решили обязательно вернуться) и поехать с Шамилем на другие экскурсии!

    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
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    за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
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    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

    Очень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсия
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания
  • А
    Айрат
    10 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
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    останавливались на фотосессии. Обедали очень вкусно, водопады не передать словами какая красота, само ущелье завораживает дух. Весь маршрут проложен по живописным местам Чеченской республики. Данна экскурсия must have

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  • А
    Алина
    10 мая 2024
    Горная Чечня за один день
    Апти, великолепный гид и очень интересный маршрут. Рекомендую от души!
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Средневековый замок Пхакоч»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
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  3. Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
  4. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
  5. Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
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  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Средневековый замок Пхакоч" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 900 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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