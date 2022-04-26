Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур

Дагестан - неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень - история, а каждый дом

4.7
3 отзыва
Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей.

Мы увидим древнюю крепость Нарын-Кала, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. А также окунемся в быт и культуру этого интересного региона, побывав на экскурсии в Старом городе.
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые впечатления и эмоции – национальная кухня, самобытные сувениры, интересные экскурсии и великолепные виды;
  • прекрасное самочувствие – мы будем дышать свежим горным воздухом и отдохнем на песчаном пляже теплого дружелюбного Каспийского моря;
  • яркие фотографии на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне, которые точно вызовут зависть и восторг в глазах ваших друзей.

Программа тура по дням

1 день
От Пятигорска до Дербента

05:00 Ранний выезд из Пятигорска.

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И, не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Размещение в отеле.

Свободное время.

От Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до Дербента
2 день
Дербент. Каспийское море

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. 

«Девичьи бани», Джума-мечеть.

Домик Петра I, морская набережная.

Обед (доп. плата).

Дополнительная экскурсия (по желанию)

Мы посетим с Вами строящийся парк «ПАТРИОТ».

Главным экспонатом, которого стал единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь".

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности.

Экраноплан совершил первый полет в 1985 году.

"Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла – 44 метра, взлетную массу – 380 тонн.

Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан – "Каспийский монстр". 

В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское мореДербент. Каспийское море
3 день
Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).

Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона.

Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике. 

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».

Обед (за доп. плату).

По усмотрению туриста возможно 2 варианта:

1) Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко-тур комплекса «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно, заказать дополнительно трансфер (3500 рублей) или добраться до аэропорта самостоятельно.

2) Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуем бронировать доп. сутки.

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса г. Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Отель "Гостиный двор" 2-х местный стандарт1-номестный стандарт
17 40020 400

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (2х местные номера со всеми удобствами)
  • Питание, указанное в программе (завтрак)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные воды – Пятигорск – 1 200 рублей за машину. Время в пути 30-40 минут
  • Индивидуальный трансфер эко-туркомплекс «Главрыба» –аэропорт Махачкала – 3 500 рублей за машину. Время в пути 1,5 часа
  • Курортный сбор в гостинице 50 руб. /чел. в сутки (оплачивается в отеле при заселении)
  • Грозный (смотровая площадка "Грозный Сити") – 100 руб.
  • Посещение Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 150 руб. /чел. (г. Дербент)
  • Девичьи Бани входной билет – 100 руб. /чел (г. Дербент)
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел (при посещении)
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу – 700 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Выезд из г. Пятигорска в первый день ранний в 05:00, туристов забирают от отелей или автовокзала.

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16.00 в эко-тур комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).

По усмотрению туриста возможно 2 варианта:

1) Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко-тур комплекса «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно, заказать дополнительно трансфер (3500 рублей) или добраться до аэропорта самостоятельно.

2) Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуем бронировать доп. сутки.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
26 апр 2022
Удивительно интересный маршрут Красота и только положительные эмоции!! Спасибо Владимиру который нас сопровождал за профессионализм и прекрасное чувство юмора И Нашему водителю Вечяславу за добрую дорогу Все на высоком уровне Посетили и посмотрели очень много Красиво интересно и познавательно Поеду ещё и уже порекомендовала всем друзьям!!?
Н
19 ноя 2021
Добрый день! Тур интересный, познавательный и вкусный. Природа Кавказа как всегда красива и величественна! В конце октября погода была отличная! Все организованно хорошо, все организаторы на связи и решают вопросы быстро. Хотелось бы отметить хорошую работу терпеливого и доброжелательного менеджера Инны Тужиковой. А так же работу водителя Владимира (из Пятигорска), который очень профессионально, комфортно и интересно перевозил нас из города в город. Единственная ложка дёгтя - это отель в Дербенте, очень специфический. А так все прекрасно!
А
16 июля 2021
Отдохнули на "ура!"
Кавказ не может не влюбить)
Как говорил Высоцкий:"Лучше гор могут быть только горы"
Спасибо большое за подаренные эмоции. Мечты сбываются вместе с Большой страной)

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