От Пятигорска до Дербента

05:00 Ранний выезд из Пятигорска.

Выезд на экскурсию в г. Грозный.

Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному.

Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.

Обед (доп. плата).

Переезд в Аргун.

Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.

Переезд на бархан Сарыкум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И, не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).

Размещение в отеле.

Свободное время.