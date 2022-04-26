Преимущества этого путешествия:
05:00 Ранний выезд из Пятигорска.
Выезд на экскурсию в г. Грозный.
Остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
Экскурсия по Грозному.
Мы поднимемся на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити», посетим мечеть «Сердце матери», а также православный храм Михаила Архангела.
Обед (доп. плата).
Переезд в Аргун.
Посещение мечети «Сердце матери» – мечеть необычной архитектуры в стиле хай-тек.
Переезд на бархан Сарыкум.
Восхождение на бархан.
Бархан Сарыкум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.
Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!
И, не обычный, а один из величайших в мире!
А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Переезд в г. Дербент (возможна замена отеля на аналогичный в республике Дагестан).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».
Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.
Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.
«Девичьи бани», Джума-мечеть.
Домик Петра I, морская набережная.
Обед (доп. плата).
Дополнительная экскурсия (по желанию)
Мы посетим с Вами строящийся парк «ПАТРИОТ».
Главным экспонатом, которого стал единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь".
"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности.
Экраноплан совершил первый полет в 1985 году.
"Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла – 44 метра, взлетную массу – 380 тонн.
Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан – "Каспийский монстр".
В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.
Переезд на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.
Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату).
Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона.
Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике.
Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.
Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.
И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
Переезд в этнокомплекс «ГЛАВРЫБА».
Обед (за доп. плату).
По усмотрению туриста возможно 2 варианта:
1) Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко-тур комплекса «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно, заказать дополнительно трансфер (3500 рублей) или добраться до аэропорта самостоятельно.
2) Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуем бронировать доп. сутки.
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса г. Дербент.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Отель "Гостиный двор" 2-х местный стандарт
|1-номестный стандарт
|17 400
|20 400
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Выезд из г. Пятигорска в первый день ранний в 05:00, туристов забирают от отелей или автовокзала.
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16.00 в эко-тур комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки).
По усмотрению туриста возможно 2 варианта:
1) Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко-тур комплекса «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно, заказать дополнительно трансфер (3500 рублей) или добраться до аэропорта самостоятельно.
2) Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуем бронировать доп. сутки.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».