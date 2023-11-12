Давайте отправимся в гости к жемчужине Кавказа — высокогорному озеру Кезеной-Ам.
По пути в горы мы посетим два чеченских города — Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться красивой мечетью. А в горах вы увидите не только озеро, но селение Хой — древний город стражников.
По пути в горы мы посетим два чеченских города — Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться красивой мечетью. А в горах вы увидите не только озеро, но селение Хой — древний город стражников.
Ближайшие даты:
12
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даты
Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Древний город Хой
- Озеро Кезеной Ам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы отправимся на высочайшее горное озеро Кезеной-Ам, расположенное в Чеченской Республике. Отправной точкой нашего путешествия станет город Грозный. Дорога будет ровной до самого озера. По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек. Дальше заедем в город Шали, где посетим самую крупную и красивую мечеть «Гордость мусульман». Далее наш путь будет лежать в горы до самого озера, а среди гор мы посетим древнее селение Хой — в переводе «город стражников». Отведаем изысканную чеченскую кухню, прогуляемся по территории турбазы «Кезеной-Ам».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Входной билет в старинный комплекс Хой — 100 руб.
- Обед — приблизительно 800-2500 руб. на двоих
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Грозный, ул. Санкт-Петербургская, 46Завершение: Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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