Давайте отправимся в гости к жемчужине Кавказа — высокогорному озеру Кезеной-Ам. По пути в горы мы посетим два чеченских города — Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться красивой мечетью. А в горах вы увидите не только озеро, но селение Хой — древний город стражников.

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