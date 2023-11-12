Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам

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Давайте отправимся в гости к жемчужине Кавказа — высокогорному озеру Кезеной-Ам.

По пути в горы мы посетим два чеченских города — Аргун и Шали, каждый из которых может похвастаться красивой мечетью. А в горах вы увидите не только озеро, но селение Хой — древний город стражников.
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Древний город Хой
  • Озеро Кезеной Ам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на высочайшее горное озеро Кезеной-Ам, расположенное в Чеченской Республике. Отправной точкой нашего путешествия станет город Грозный. Дорога будет ровной до самого озера. По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек. Дальше заедем в город Шали, где посетим самую крупную и красивую мечеть «Гордость мусульман». Далее наш путь будет лежать в горы до самого озера, а среди гор мы посетим древнее селение Хой — в переводе «город стражников». Отведаем изысканную чеченскую кухню, прогуляемся по территории турбазы «Кезеной-Ам».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входной билет в старинный комплекс Хой — 100 руб.
  • Обед — приблизительно 800-2500 руб. на двоих
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, ул. Санкт-Петербургская, 46
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Мечеть «Сердце матери»
Популярные места
Святые места
Село Хой
Озеро Кезеной-ам
Мечеть «Гордость мусульман»

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