Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Мы подобрали локации так, чтобы вы получили удовольствие от путешествия! Вы увидите одно из самых живописных ущелий Северной Осетии, попробуете национальные блюда и познакомитесь с культурой региона. С канатной дороги полюбуетесь панорамой Кавказских гор, также осмотрите памятники и арт-объекты. А в завершении программы — искупаетесь в целебных источниках Бирагзанга.
Описание экскурсии
Богоявленский Аланский монастырь
Вы посетите исторический и духовный центр Северной Осетии. Мы расскажем о создании монастыря, его архитектурных особенностях и значении для местного населения.
Памятник Уастырджи
В живописном Алагирском ущелье увидите статую осетинского героя, символизирующего силу и мужество народа. Вы услышите легенды и познакомитесь с осетинской культурой.
Посёлок Бурон
Небольшой уютный посёлок, окружённый горами и живописными пейзажами. Мы заглянем в кафе, чтобы попробовать настоящие осетинские пироги и насладиться местным гостеприимства.
Арт-объект «Береги природу»
Креативное воплощение идеи сохранения окружающей среды в Алагирском ущелье.
Цей и ледник Сказка
Вы окажетесь в живописной горной местности, популярной для активного отдыха. Здесь будет время прокатиться на канатной дороге, полюбоваться панорамами и увидеть величественный ледник Сказка.
Арт-объект «Рог изобилия»
Сочетание искусства и природы, которое побуждает задуматься о богатстве и разнообразии жизни.
Бирагзанский горячий источник
Природный источник с целебной минеральной водой. Вы узнаете о его пользе для здоровья и сможете насладиться целительным эффектом горячей воды.
Памятник братьям Газдановым
Познакомитесь с историей семи братьев, отдавших свои жизни за Родину во время Великой Отечественной войны.
Примерный тайминг экскурсии
8:00 — выезд из Грозного 10:00 — прибытие к Богоявленскому Аланскому монастырю 10:30 — памятник Уастырджи 11:15 — посёлок Бурон + обед 12:20 — арт-объект «Береги природу» 13:05 — прибытие в Цей 14:05 — выезд из Цея 14:35 — арт-объект «Рог изобилия» 15:15 — Бирагзанский горячий источник 16:45 — памятник братьям Газдановым 17:00 — выезд 19:00 — возвращение в Грозный
План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen, Hyundai Grand Starex или Dodge Grand Caravan (в зависимости от количества человек)
Отдельно оплачивается канатная дорога — 600 ₽ за чел., обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур — ваша команда гидов в Грозном
Я коренной житель г. Грозного. Являюсь аккредитованным гидом Чеченской Республики. Застал немного времена СССР, трагические годы военных действий в республике и нынешний расцвет Чечни. Мне есть с чем сравнить и читать дальше
что рассказать моим гостям. Люблю путешествия и свою прекрасную Чеченскую Республику!
Много раз побывал практически во всех уголках родного края, но каждый раз отправляясь в поездку по уже хорошо известному мне маршруту с новыми гостями ловлю себя на мысли: «Как же это здорово делится красотами Северного Кавказа и рассказывать о своей любимой Родине!»
Хочется закончить отрывком из моего личного стихотворения, который я часто читаю для своих гостей на своей экскурсии: «Чечня — ты дом родимый и прекрасный! России регион сегодня — безопасный! Лазурный берег с тобою не сравнится! Раз побывавший жаждет возвратиться!»