Мы подобрали локации так, чтобы вы получили удовольствие от путешествия! Вы увидите одно из самых живописных ущелий Северной Осетии, попробуете национальные блюда и познакомитесь с культурой региона. С канатной дороги полюбуетесь панорамой Кавказских гор, также осмотрите памятники и арт-объекты. А в завершении программы — искупаетесь в целебных источниках Бирагзанга.

Описание экскурсии

Богоявленский Аланский монастырь

Вы посетите исторический и духовный центр Северной Осетии. Мы расскажем о создании монастыря, его архитектурных особенностях и значении для местного населения.

Памятник Уастырджи

В живописном Алагирском ущелье увидите статую осетинского героя, символизирующего силу и мужество народа. Вы услышите легенды и познакомитесь с осетинской культурой.

Посёлок Бурон

Небольшой уютный посёлок, окружённый горами и живописными пейзажами. Мы заглянем в кафе, чтобы попробовать настоящие осетинские пироги и насладиться местным гостеприимства.

Арт-объект «Береги природу»

Креативное воплощение идеи сохранения окружающей среды в Алагирском ущелье.

Цей и ледник Сказка

Вы окажетесь в живописной горной местности, популярной для активного отдыха. Здесь будет время прокатиться на канатной дороге, полюбоваться панорамами и увидеть величественный ледник Сказка.

Арт-объект «Рог изобилия»

Сочетание искусства и природы, которое побуждает задуматься о богатстве и разнообразии жизни.

Бирагзанский горячий источник

Природный источник с целебной минеральной водой. Вы узнаете о его пользе для здоровья и сможете насладиться целительным эффектом горячей воды.

Памятник братьям Газдановым

Познакомитесь с историей семи братьев, отдавших свои жизни за Родину во время Великой Отечественной войны.

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Грозного

10:00 — прибытие к Богоявленскому Аланскому монастырю

10:30 — памятник Уастырджи

11:15 — посёлок Бурон + обед

12:20 — арт-объект «Береги природу»

13:05 — прибытие в Цей

14:05 — выезд из Цея

14:35 — арт-объект «Рог изобилия»

15:15 — Бирагзанский горячий источник

16:45 — памятник братьям Газдановым

17:00 — выезд

19:00 — возвращение в Грозный

План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали