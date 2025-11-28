Мои заказы

В Северную Осетию - из Грозного

Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Мы подобрали локации так, чтобы вы получили удовольствие от путешествия! Вы увидите одно из самых живописных ущелий Северной Осетии, попробуете национальные блюда и познакомитесь с культурой региона. С канатной дороги полюбуетесь панорамой Кавказских гор, также осмотрите памятники и арт-объекты. А в завершении программы — искупаетесь в целебных источниках Бирагзанга.
Описание экскурсии

Богоявленский Аланский монастырь

Вы посетите исторический и духовный центр Северной Осетии. Мы расскажем о создании монастыря, его архитектурных особенностях и значении для местного населения.

Памятник Уастырджи

В живописном Алагирском ущелье увидите статую осетинского героя, символизирующего силу и мужество народа. Вы услышите легенды и познакомитесь с осетинской культурой.

Посёлок Бурон

Небольшой уютный посёлок, окружённый горами и живописными пейзажами. Мы заглянем в кафе, чтобы попробовать настоящие осетинские пироги и насладиться местным гостеприимства.

Арт-объект «Береги природу»

Креативное воплощение идеи сохранения окружающей среды в Алагирском ущелье.

Цей и ледник Сказка

Вы окажетесь в живописной горной местности, популярной для активного отдыха. Здесь будет время прокатиться на канатной дороге, полюбоваться панорамами и увидеть величественный ледник Сказка.

Арт-объект «Рог изобилия»

Сочетание искусства и природы, которое побуждает задуматься о богатстве и разнообразии жизни.

Бирагзанский горячий источник

Природный источник с целебной минеральной водой. Вы узнаете о его пользе для здоровья и сможете насладиться целительным эффектом горячей воды.

Памятник братьям Газдановым

Познакомитесь с историей семи братьев, отдавших свои жизни за Родину во время Великой Отечественной войны.

Примерный тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Грозного
10:00 — прибытие к Богоявленскому Аланскому монастырю
10:30 — памятник Уастырджи
11:15 — посёлок Бурон + обед
12:20 — арт-объект «Береги природу»
13:05 — прибытие в Цей
14:05 — выезд из Цея
14:35 — арт-объект «Рог изобилия»
15:15 — Бирагзанский горячий источник
16:45 — памятник братьям Газдановым
17:00 — выезд
19:00 — возвращение в Грозный

План гибкий: время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen, Hyundai Grand Starex или Dodge Grand Caravan (в зависимости от количества человек)
  • Отдельно оплачивается канатная дорога — 600 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур
Мансур — ваша команда гидов в Грозном
Я коренной житель г. Грозного. Являюсь аккредитованным гидом Чеченской Республики. Застал немного времена СССР, трагические годы военных действий в республике и нынешний расцвет Чечни. Мне есть с чем сравнить и
читать дальше

что рассказать моим гостям. Люблю путешествия и свою прекрасную Чеченскую Республику! Много раз побывал практически во всех уголках родного края, но каждый раз отправляясь в поездку по уже хорошо известному мне маршруту с новыми гостями ловлю себя на мысли: «Как же это здорово делится красотами Северного Кавказа и рассказывать о своей любимой Родине!» Хочется закончить отрывком из моего личного стихотворения, который я часто читаю для своих гостей на своей экскурсии: «Чечня — ты дом родимый и прекрасный! России регион сегодня — безопасный! Лазурный берег с тобою не сравнится! Раз побывавший жаждет возвратиться!»

