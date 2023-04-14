Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор

Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры

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Башни Никароя — великолепный образец средневекового зодчества Чечни. Вы полюбуетесь сохранившимися постройками на высоте 1800 м н. у. м. в окружении горных пейзажей и услышите историю их возникновения.

По дороге к Никарою мы проедем через Аргунское ущелье и сделаем 2 остановки: у Ошнинской мечети и другого башенного комплекса — Моцароя.
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками и рассказами гида. 40 минут в пути — и мы у серного источника, где немного отдохнём. Далее заедем осмотреть Ошнинскую мечеть 19 века и средневековую башню Моцарой.

🛕 А вот и наше место назначения — Никаройский башенный комплекс 12 века на гребне горы. Сочетание рукотворных памятников и природных пейзажей здесь захватывает дух, вы это почувствуете. Вы обойдёте сохранившиеся постройки Никароя — боевые и жилые башни и мечеть. На соседнем гребне увидите старинное кладбище. После того как вы всем полюбуетесь и сделаете красивые фото, я угощу вас горячим чаем и вкусностями. Но если захотите, то на обратном пути дополнительно остановимся, чтобы поесть в кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Грозном и по окончании отвезём обратно
  • Дорога до Никароя довольно сложная и утомительная, поэтому рекомендованный возраст детей — от 7 лет
  • С собой необходимо взять паспорт, т. к. мы будем в погранзоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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