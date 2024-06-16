Башни Никароя — великолепный образец средневекового зодчества Чечни. Вы полюбуетесь сохранившимися постройками на высоте 1800 метров н. у. м. в окружении горных пейзажей. По дороге к Никарою мы проедем через Аргунское ущелье и сделаем 2 остановки: у Ошнинской мечети и другого башенного комплекса — Моцароя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками. 40 минут в пути — и мы у серного источника, где немного отдохнём. Далее заедем осмотреть Ошнинскую мечеть 19 века и средневековую башню Моцарой.

🛕 А вот и наше место назначения — Никаройский башенный комплекс 12 века на гребне горы. Сочетание рукотворных памятников и природных пейзажей здесь захватывает дух, вы это почувствуете. Вы обойдёте сохранившиеся постройки Никароя — боевые и жилые башни и мечеть. На соседнем гребне увидите старинное кладбище. После того как вы всем полюбуетесь и сделаете красивые фото, я угощу вас горячим чаем и вкусностями. Но если захотите, то на обратном пути дополнительно остановимся, чтобы поесть в кафе.

Организационные детали