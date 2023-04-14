Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
По дороге к Никарою мы проедем через Аргунское ущелье и сделаем 2 остановки: у Ошнинской мечети и другого башенного комплекса — Моцароя.
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Описание
Что вас ожидает
🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками и рассказами гида. 40 минут в пути — и мы у серного источника, где немного отдохнём. Далее заедем осмотреть Ошнинскую мечеть 19 века и средневековую башню Моцарой.
🛕 А вот и наше место назначения — Никаройский башенный комплекс 12 века на гребне горы. Сочетание рукотворных памятников и природных пейзажей здесь захватывает дух, вы это почувствуете. Вы обойдёте сохранившиеся постройки Никароя — боевые и жилые башни и мечеть. На соседнем гребне увидите старинное кладбище. После того как вы всем полюбуетесь и сделаете красивые фото, я угощу вас горячим чаем и вкусностями. Но если захотите, то на обратном пути дополнительно остановимся, чтобы поесть в кафе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из удобного вам места в Грозном и по окончании отвезём обратно
- Дорога до Никароя довольно сложная и утомительная, поэтому рекомендованный возраст детей — от 7 лет
- С собой необходимо взять паспорт, т. к. мы будем в погранзоне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Грозном
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.