Башни Никароя — великолепный образец средневекового зодчества Чечни. Вы полюбуетесь сохранившимися постройками на высоте 1800 метров н. у. м. в окружении горных пейзажей.
По дороге к Никарою мы проедем через Аргунское ущелье и сделаем 2 остановки: у Ошнинской мечети и другого башенного комплекса — Моцароя.
По дороге к Никарою мы проедем через Аргунское ущелье и сделаем 2 остановки: у Ошнинской мечети и другого башенного комплекса — Моцароя.
Описание экскурсии
🚙 Вам предстоит долгая (3 часа), но живописная дорога через Аргунское ущелье с остановками. 40 минут в пути — и мы у серного источника, где немного отдохнём. Далее заедем осмотреть Ошнинскую мечеть 19 века и средневековую башню Моцарой.
🛕 А вот и наше место назначения — Никаройский башенный комплекс 12 века на гребне горы. Сочетание рукотворных памятников и природных пейзажей здесь захватывает дух, вы это почувствуете. Вы обойдёте сохранившиеся постройки Никароя — боевые и жилые башни и мечеть. На соседнем гребне увидите старинное кладбище. После того как вы всем полюбуетесь и сделаете красивые фото, я угощу вас горячим чаем и вкусностями. Но если захотите, то на обратном пути дополнительно остановимся, чтобы поесть в кафе.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из удобного вам места в Грозном и по окончании отвезём обратно
- Дорога до Никароя довольно сложная и утомительная, поэтому рекомендованный возраст детей — от 7 лет
- С собой необходимо взять паспорт, т. к. мы будем в погранзоне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! С 2018 года мы провели более тысячи поездок и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было увлекательнейшее путешествие, прекрасные виды мест, где мало кто бывал, интересный и познавательный рассказ, отличная организация экскурсии. Всё понравилось. Спасибо Тимирлану!
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