Начало экскурсии обговаривается с вами

Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией

Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен

Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен.

В разные периоды времени она носила разное название.

Последнее из них было дано в XIV-XVII веках — «Османова дорога».

Так как в это время она связывала Крымское ханство и Османскую империю.

По этой дороге мы доберёмся до границы с Грузией.

Познакомимся с природными красотами и замками горной Чечни, с неизведанным Кавказом и с «городом мертвых» Цой-Педе.
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией

Нам предстоит увлекательное путешествие по следующим местам:

  • Нихалойские водопады овеют нас прохладой и дадут возможность созерцать красоту искрящейся воды в лучах солнца.
  • Ушкалойские башни, находящиеся в самом узком месте ущелья познакомят нас древним зодчеством и использованием природного ландшафта для строительства укреплений.
  • Горы поразят вас своей мощью и острыми зубчатыми краями, устремившимися в небо.
  • Доехав до границы с Грузией мы окажемся в древнем «городе мертвых» — некрополе Цой-Педе. Здесь мы познакомимся с культурой мумификации и хранения мумий в некрополе.
  • Поднимемся на высоту 1500 метров откроет нам виды на высокогорные зеленые луга на фоне снежных гор.
  • Также я познакомлю вас с средневековой архитектурой сторожевых и сигнальных башен.

Возьмите с собой:

  • Удобную обувь для прогулок в горах
  • Крем от загара
  • Солнечные очки
  • Ветровку

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
  • Питание на маршруте.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

🎩ИндивидуальныеГоры🏡Выездные☀️На целый день

Еще несколько похожих предложений в Грозном

Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 500
за 1-4 чел.
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Во время джип-тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь...
Ежедневно в 07:00
Джип-тур на Цой-Педе «Город мёртвых»
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-4 чел.
Джип-тур на Цой-Педе «Город мёртвых»
Джип-тур на Цой-Педе - погребальное сооружение в верховьях Малхистинского ущелья
Ежедневно, утром
В поход к истоку реки Гумс (лёгкий уровень)
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
В поход к истоку реки Гумс (лёгкий уровень)
Поход начнётся вверх по реке Дарго, вдоль красивого ущелья
Ежедневно утром
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Индивидуальная экскурсия
13ч
31 000
за 1-4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Аргунское ущелье + Нихалойские водопады
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-5 чел.
Аргунское ущелье + Нихалойские водопады
Аргунское ущелье - одно из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа
По договоренности с туристом
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 000
за 1-6 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-4 чел.
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом в...
Ежедневно, утром
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Индивидуальная экскурсия
5
7
10ч
8 500
за 1-3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-5 чел.
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
ежедневно в 10:00
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 000
за 1-6 чел.
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Горы Чеченской Республики могут стать ближе
Ежедневно в удобное для вас время
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-6 чел.
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки в горах Чеченской Республики -...

Магомед М. проводит ещё 11 экскурсий

Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
Индивидуальная экскурсия
5
6
9 000
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
Нас ждет насыщенный природными и историческими памятниками маршрут, начиная от памятника "Чеченскому...
По договоренности
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Сулакский каньон - самая популярная природная достопримечательность Дагестана
По договоренности
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-3 чел.
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
Мы проедем по одному из отрезков великого «Шелкового пути»
По договоренности
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Шаройскому району Чеченской Республики
По договоренности
По дороге в туристический комплекс «Ведучи»
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-3 чел.
По дороге в туристический комплекс «Ведучи»
Мы отправимся на горный хребет Данедук, на склонах которого, расположен туристический комплекс...
По договоренности
Из Грозного в Дагестан. Дербент - перекресток цивилизаций
Индивидуальная экскурсия
11ч
14 000
за 1-3 чел.
Из Грозного в Дагестан. Дербент - перекресток цивилизаций
Дербент считается самым древним городом на территории России
По договоренности
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1 чел.
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
Мы отправимся в Гунибский район Дагестана, где на горе Гамсутльмеэр, расположился давно заброшенный...
По договоренности
Гостеприимный и радушный Грозный
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-3 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный
Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений
По договоренности
Уникальные мечети Чечении
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-3 чел.
Уникальные мечети Чечении
Чеченская республика - родина самых необычных, удивительных и инновационных мечетей
По договоренности
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии - прекрасного край величественных гор и...
По договоренности
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-3 чел.
«Антиквариат и Грозный» - поход на блошиный рынок
Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей
По субботам
У нас ещё много экскурсий 😎 в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
🇷🇺