Начало экскурсии обговаривается с вами

Нам предстоит увлекательное путешествие по следующим местам:
Нихалойские водопады овеют нас прохладой и дадут возможность созерцать красоту искрящейся воды в лучах солнца.
Ушкалойские башни, находящиеся в самом узком месте ущелья познакомят нас древним зодчеством и использованием природного ландшафта для строительства укреплений.
Горы поразят вас своей мощью и острыми зубчатыми краями, устремившимися в небо.
Доехав до границы с Грузией мы окажемся в древнем «городе мертвых» — некрополе Цой-Педе. Здесь мы познакомимся с культурой мумификации и хранения мумий в некрополе.
Поднимемся на высоту 1500 метров откроет нам виды на высокогорные зеленые луга на фоне снежных гор.
Также я познакомлю вас с средневековой архитектурой сторожевых и сигнальных башен.
Возьмите с собой:
Удобную обувь для прогулок в горах
Крем от загара
Солнечные очки
Ветровку
Цены на экскурсию
Для группы 1-2 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
Питание на маршруте.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.