Начало экскурсии обговаривается с вами

Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен.



В разные периоды времени она носила разное название.



Последнее из них было дано в XIV-XVII веках — «Османова дорога».



Так как в это время она связывала Крымское ханство и Османскую империю.



По этой дороге мы доберёмся до границы с Грузией.



Познакомимся с природными красотами и замками горной Чечни, с неизведанным Кавказом и с «городом мертвых» Цой-Педе.