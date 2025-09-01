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Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом

Грозный, несмотря на свое название, один из самых гостеприимных городов России.

Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса». В компании коренного жителя вы узнаете все об этом чудесном городе — и точно захотите вернуться!
5
17 отзывов
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом

Описание экскурсии

Грозный «от А до Я» с коренным жителем Мы увидим все основные достопримечательности Грозного, а также нетуристические места города. Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут. После познакомимся с чеченской кухней и пойдем в место, где готовят вкуснейшие блюда! А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города. Побываем на смотровых площадках Грозного. Обсудим историю и современность города, посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», а также православный храм Архангела Михаила. Отправимся на прогулку по цветочному парку, увидим высотный комплекс «Грозный Сити», главные проспекты и улицы Грозного. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы сделаем всё, чтобы в Грозный нашим гостям захотелось ещё не раз вернуться!

9-30, 14-00, 18-30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Православный храм Архангела Михаила
  • Музей Кадырова
  • Сквер журналистов
  • Проспект Путина
  • Бульвар Махмуда Эсамбаева
  • Смотровая «Лестница в небеса»
  • Площадь Кадырова
  • Частный сектор Грозного
  • Ресторан с национальной кухней или улица шашлыков (на выбор)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты на смотровую - 200 руб. с человека
  • Входные билеты в музей - 100 руб. с человека
  • Обед - ~500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: 9-30, 14-00, 18-30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Л
Запланированная поездка в августе началась с подбора гида в июне. По отзывам забронировала экскурсию у Мансура и акцентировала внимание, что нужен только он. Мансур не только показал город, он погрузил
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нас в историю, обычаи своего народа. Мы ловили каждое его слово, а от его сочинений наворачиваются слезы. Экскурсия длилась дрльше запланированного. Было удачно выбрано время после обеда. Мы захватили закат на 29 этаже, вечерние огни Грозного. Поужинали по брони Мансура национальным блюдами, от которых просто вкусовые рецепторы аплодировали стоя. Грозный впечатлил своей реконтсрукцией. Это город, в который мы вернёмся ещё не раз. Мансур, спасибо тебе огромное заполное погружение в экскурсию, дружеское отношение и за

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U
Первый день нашего большого путешествия в город Грозный начался с данной экскурсии, который провел профессионал своего дела, гид Мансур! Выражаем ему огромную благодарность за проведенный вечер, за знакомство с великолепным
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городом Грозный. Мы посетили такие места, как объект лестница в небеса, Грозный сити, мечеть Сердце Чечни и многое другое, огни вечернего города просто завораживают. Экскурсия была очень познавательная, узнали очень многое об истории города. Вечер закончилась посещением кафе, где мы отведали блюда национальной кухни. Еще раз большое спасибо Мансуру! Всем кто собирается посетить славный город Грозный будем рекомендовать Мансура!

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Л
Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу. Мы остались просто в восхищении от города и от Мансура!
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Он встретил нас на ж/д вокзале, автомобиль большой, комфортный, повёз завтракать в атмосферную кофейню. Для сведения: порции в Грозном большие, лучше сразу уточнить размер, иначе не останется места на другие вкусности, а их немало ещё удалось попробовать: лепёшки с тыквой и с творогом с бульвара Эсембаева просто тающие во рту, пришлось упаковать и взять с собой, потому что мы копили аппетит на шашлык и не пожалели: после прогулки по нереально красивому Грозному,подъёма на смотровые площадки и прогулки по бульвару Эсембаева Мансур привёз на улицу Шашлыков, причём заранее договорился, чтобы начинали для нас готовить, потому что времени было в обрез. Шашлык был бесподобный! Всем рекомендую заканчивать экскурсию в этом месте. Мансур вместо 3х часов провел с нами 5 часов, очень интересно рассказывал про город и читал нам собственные стихи о Чечне,о Кисловодске! Мы ездили по самым красивым местам города и ходили пешком в центре. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Рекомендую Мансура как прекрасного гида. Жаль,мы не видели ночного Грозного, сюда нужно приезжать минимум на 2 дня.

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Т
Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу. Мы остались просто в восхищении от города и от Мансура!
читать дальшеуменьшить

Он встретил нас на ж/д вокзале, автомобиль большой, комфортный, повёз завтракать в атмосферную кофейню. Для сведения: порции в Грозном большие, лучше сразу уточнить размер, иначе не останется места на другие вкусности, а их немало ещё удалось попробовать: лепёшки с тыквой и с творогом с бульвара Эсембаева просто тающие во рту, пришлось упаковать и взять с собой, потому что мы копили аппетит на шашлык и не пожалели: после прогулки по нереально красивому Грозному,подъёма на смотровые площадки и прогулки по бульвару Эсембаева Мансур привёз на улицу Шашлыков, причём заранее договорился, чтобы начинали для нас готовить, потому что времени было в обрез. Шашлык был бесподобный! Всем рекомендую заканчивать экскурсию в этом месте. Мансур вместо 3х часов провел с нами 5 часов, очень интересно рассказывал про город и читал нам собственные стихи о Чечне,о Кисловодске! Мы ездили по самым красивым местам города и ходили пешком в центре. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Рекомендую Мансура как прекрасного гида. Жаль,мы не видели ночного Грозного, сюда нужно приезжать минимум на 2 дня.

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Н
В нашем путешествии по городу Грозный и другим населенным пунктам Республики путеводителем для нас стал потрясающий гид Мансур. Очень образованный, начитанный, интересный человек и собеседник. Завораживающие красотой города, горы и
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водопады сопровождались интереснейшим рассказом Мансура об исторических фактах, природе и обычаях чеченского народа. Очень внимательный и доброжелательный человек. Помимо обладания энциклопедическими знаниями, он еще пишет стихи о своей родине, да и просто о жизни. Вы не пожалеете, если в путешествии вас будет сопровождать Мансур.

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Л
4 сентября 2025г у нас состоялась индивидуальная экскурсия по Грозному,которую провел замечательный человек Мансур. Он легко влюбил нас в этот легендарный и героический город,в добрых,отзывчивых людей. Получили незабываемые эмоции и впечатления. Благодарим Мансура за потрясающую экскурсию. Рекомендуем👍
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