Грозный, несмотря на свое название, один из самых гостеприимных городов России. Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса». В компании коренного жителя вы узнаете все, что можно, об этом чудесном городе — и даже немного больше!

Описание

Грозный «от А до Я» с коренным жителем Мы увидим все основные достопримечательности Грозного, а также нетуристические места города. Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут. После познакомимся с чеченской кухней и пойдем в место, где готовят вкуснейшие блюда! А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города. Побываем на смотровых площадках Грозного. Обсудим историю и современность города, посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», а также православный храм Архангела Михаила. Отправимся на прогулку по цветочному парку, увидим высотный комплекс «Грозный Сити», главные проспекты и улицы Грозного. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы сделаем всё, чтобы в Грозный нашим гостям захотелось ещё не раз вернуться!