Грозный, несмотря на свое название, один из самых гостеприимных городов России.
Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса». В компании коренного жителя вы узнаете все об этом чудесном городе — и точно захотите вернуться!
Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса». В компании коренного жителя вы узнаете все об этом чудесном городе — и точно захотите вернуться!
Описание экскурсииГрозный «от А до Я» с коренным жителем Мы увидим все основные достопримечательности Грозного, а также нетуристические места города. Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут. После познакомимся с чеченской кухней и пойдем в место, где готовят вкуснейшие блюда! А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города. Побываем на смотровых площадках Грозного. Обсудим историю и современность города, посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», а также православный храм Архангела Михаила. Отправимся на прогулку по цветочному парку, увидим высотный комплекс «Грозный Сити», главные проспекты и улицы Грозного. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы сделаем всё, чтобы в Грозный нашим гостям захотелось ещё не раз вернуться!
9-30, 14-00, 18-30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Православный храм Архангела Михаила
- Музей Кадырова
- Сквер журналистов
- Проспект Путина
- Бульвар Махмуда Эсамбаева
- Смотровая «Лестница в небеса»
- Площадь Кадырова
- Частный сектор Грозного
- Ресторан с национальной кухней или улица шашлыков (на выбор)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую - 200 руб. с человека
- Входные билеты в музей - 100 руб. с человека
- Обед - ~500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: 9-30, 14-00, 18-30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Запланированная поездка в августе началась с подбора гида в июне. По отзывам забронировала экскурсию у Мансура и акцентировала внимание, что нужен только он. Мансур не только показал город, он погрузил
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U
Первый день нашего большого путешествия в город Грозный начался с данной экскурсии, который провел профессионал своего дела, гид Мансур! Выражаем ему огромную благодарность за проведенный вечер, за знакомство с великолепным
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Л
Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу. Мы остались просто в восхищении от города и от Мансура!
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Т
Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу. Мы остались просто в восхищении от города и от Мансура!
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Н
В нашем путешествии по городу Грозный и другим населенным пунктам Республики путеводителем для нас стал потрясающий гид Мансур. Очень образованный, начитанный, интересный человек и собеседник. Завораживающие красотой города, горы и
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Л
4 сентября 2025г у нас состоялась индивидуальная экскурсия по Грозному,которую провел замечательный человек Мансур. Он легко влюбил нас в этот легендарный и героический город,в добрых,отзывчивых людей. Получили незабываемые эмоции и впечатления. Благодарим Мансура за потрясающую экскурсию. Рекомендуем👍
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