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Он встретил нас на ж/д вокзале, автомобиль большой, комфортный, повёз завтракать в атмосферную кофейню. Для сведения: порции в Грозном большие, лучше сразу уточнить размер, иначе не останется места на другие вкусности, а их немало ещё удалось попробовать: лепёшки с тыквой и с творогом с бульвара Эсембаева просто тающие во рту, пришлось упаковать и взять с собой, потому что мы копили аппетит на шашлык и не пожалели: после прогулки по нереально красивому Грозному,подъёма на смотровые площадки и прогулки по бульвару Эсембаева Мансур привёз на улицу Шашлыков, причём заранее договорился, чтобы начинали для нас готовить, потому что времени было в обрез. Шашлык был бесподобный! Всем рекомендую заканчивать экскурсию в этом месте. Мансур вместо 3х часов провел с нами 5 часов, очень интересно рассказывал про город и читал нам собственные стихи о Чечне,о Кисловодске! Мы ездили по самым красивым местам города и ходили пешком в центре. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Рекомендую Мансура как прекрасного гида. Жаль,мы не видели ночного Грозного, сюда нужно приезжать минимум на 2 дня.