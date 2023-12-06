Грозный, несмотря на свое название, один из самых гостеприимных городов России.
Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса».
В компании коренного жителя вы узнаете все, что можно, об этом чудесном городе — и даже немного больше!
Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса».
В компании коренного жителя вы узнаете все, что можно, об этом чудесном городе — и даже немного больше!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Православный храм Архангела Михаила
- Музей Кадырова
- Сквер журналистов
- Проспект Путина
- Бульвар Махмуда Эсамбаева
- Смотровая «Лестница в небеса»
- Площадь Кадырова
- Частный сектор Грозного
- Ресторан с национальной кухней или улица шашлыков (на выбор)
Описание
Грозный «от А до Я» с коренным жителем Мы увидим все основные достопримечательности Грозного, а также нетуристические места города. Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут. После познакомимся с чеченской кухней и пойдем в место, где готовят вкуснейшие блюда! А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города. Побываем на смотровых площадках Грозного. Обсудим историю и современность города, посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», а также православный храм Архангела Михаила. Отправимся на прогулку по цветочному парку, увидим высотный комплекс «Грозный Сити», главные проспекты и улицы Грозного. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы сделаем всё, чтобы в Грозный нашим гостям захотелось ещё не раз вернуться!
9-30, 14-00, 18-30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты на смотровую - 200 руб. с человека
- Входные билеты в музей — 100 руб. с человека
- Обед — ~500 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9-30, 14-00, 18-30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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