Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом

Индивидуальная экскурсия в Грозном
Грозный, несмотря на свое название, один из самых гостеприимных городов России.

Вы увидите основные достопримечательности города и нетуристические уголки, познакомитесь с национальной кухней и архитектурными шедеврами — комплексом «Грозный-сити», главной мечетью столицы и смотровой площадкой «Лестница в небеса».

В компании коренного жителя вы узнаете все, что можно, об этом чудесном городе — и даже немного больше!
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Ближайшие даты:
6
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Православный храм Архангела Михаила
  • Музей Кадырова
  • Сквер журналистов
  • Проспект Путина
  • Бульвар Махмуда Эсамбаева
  • Смотровая «Лестница в небеса»
  • Площадь Кадырова
  • Частный сектор Грозного
  • Ресторан с национальной кухней или улица шашлыков (на выбор)

Описание

Грозный «от А до Я» с коренным жителем Мы увидим все основные достопримечательности Грозного, а также нетуристические места города. Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут. После познакомимся с чеченской кухней и пойдем в место, где готовят вкуснейшие блюда! А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города. Побываем на смотровых площадках Грозного. Обсудим историю и современность города, посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», а также православный храм Архангела Михаила. Отправимся на прогулку по цветочному парку, увидим высотный комплекс «Грозный Сити», главные проспекты и улицы Грозного. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы сделаем всё, чтобы в Грозный нашим гостям захотелось ещё не раз вернуться!

9-30, 14-00, 18-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты на смотровую - 200 руб. с человека
  • Входные билеты в музей — 100 руб. с человека
  • Обед — ~500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: 9-30, 14-00, 18-30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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