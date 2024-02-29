Экскурсия-фотосессия в Грозном
Индивидуальная фото-прогулка в Грозном

Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города

Мы предлагаем вам отличное комбо — экскурсию с гидом и профессиональным фотографом. Вы увидите самые эффектные достопримечательности.

Гид расскажет об истории города с 19 по 21 век, а фотограф запечатлеет ваше знакомство с Грозным на живых снимках. Формат выберете сами — фотосессия на улице или фоторепортаж экскурсии. Любые идеи приветствуются!
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Ближайшие даты:
29
фев
2
мар
3
мар
4
мар
5
мар
7
мар
9
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наша фотопрогулка пройдёт по таким местам:

  • Храм Михаила Архангела — уютный островок русской культуры в центре Грозного.
  • Центр «Грозный-сити» и его смотровая площадка — комплекс на берегу реки Сунжа, ставший визитной карточкой города.
  • Цветочный парк — интересное место, создание которого связано с женским чеченским праздником. Об этом обязательно расскажет гид.
  • Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города.
  • Бульвар Эсенбаева, наполненный ресторанчиками и зеленью, украшенный яркими зонтиками и цветами. Это культурный центр Грозного, где вы найдёте ТЮЗ, Академию наук, памятники 19 века. Здесь мы посидим в одном из кафе и почувствуем особый ритм города.

Вы узнаете:

  • Как небольшая русская крепость Грозная, созданная в ряду других оборонительных сооружений, стала столицей Чечни.
  • Почему в конце 19 века город начал стремительно развиваться.
  • Что происходило вокруг Грозного во время Второй мировой войны.
  • Как город рос и жил во второй половине 20 века.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотосессия.
  • Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую площадку «Грозный-сити» — 100 руб. /чел. и напитки/еда в кафе — по желанию.
  • Вы получите 20 и более фото в течение 2–3 дней после прогулки. Мы вышлем вам ссылку на облачное хранилище.
  • Фотохудожник может снять видеоролик по мотивам экскурсии. Это оговаривается и оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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