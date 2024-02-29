Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Мы предлагаем вам отличное комбо — экскурсию с гидом и профессиональным фотографом. Вы увидите самые эффектные достопримечательности.
Гид расскажет об истории города с 19 по 21 век, а фотограф запечатлеет ваше знакомство с Грозным на живых снимках. Формат выберете сами — фотосессия на улице или фоторепортаж экскурсии. Любые идеи приветствуются!
Гид расскажет об истории города с 19 по 21 век, а фотограф запечатлеет ваше знакомство с Грозным на живых снимках. Формат выберете сами — фотосессия на улице или фоторепортаж экскурсии. Любые идеи приветствуются!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наша фотопрогулка пройдёт по таким местам:
- Храм Михаила Архангела — уютный островок русской культуры в центре Грозного.
- Центр «Грозный-сити» и его смотровая площадка — комплекс на берегу реки Сунжа, ставший визитной карточкой города.
- Цветочный парк — интересное место, создание которого связано с женским чеченским праздником. Об этом обязательно расскажет гид.
- Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города.
- Бульвар Эсенбаева, наполненный ресторанчиками и зеленью, украшенный яркими зонтиками и цветами. Это культурный центр Грозного, где вы найдёте ТЮЗ, Академию наук, памятники 19 века. Здесь мы посидим в одном из кафе и почувствуем особый ритм города.
Вы узнаете:
- Как небольшая русская крепость Грозная, созданная в ряду других оборонительных сооружений, стала столицей Чечни.
- Почему в конце 19 века город начал стремительно развиваться.
- Что происходило вокруг Грозного во время Второй мировой войны.
- Как город рос и жил во второй половине 20 века.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и фотосессия.
- Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую площадку «Грозный-сити» — 100 руб. /чел. и напитки/еда в кафе — по желанию.
- Вы получите 20 и более фото в течение 2–3 дней после прогулки. Мы вышлем вам ссылку на облачное хранилище.
- Фотохудожник может снять видеоролик по мотивам экскурсии. Это оговаривается и оплачивается отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 950 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
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