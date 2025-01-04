Экскурсии на микроавтобусе в Грозном с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Грозном, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
68 отзывов
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Toyota Camry или на минивэне Hyunda, Mercedes Vivo или Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
3500 за человека
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Пешая
На машине
На микроавтобусе
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Начало: Ваш отель
«Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут»
Расписание: 9-30, 14-00, 18-30
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
от 5400 за всё до 3 чел.
Ослепительные огни Чечни
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Групповая
до 19 чел.
Ослепительные огни Чечни
Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Honda Elysion, Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильина
    4 января 2025
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Остались под большим впечатлением от экскурсии,в которой нас сопровождал гид Ислам и водитель Муса! Чудесный,насыщенный эмоциями день. Получили много новых знаний и информации. Спасибо за радушный и гостеприимный прием! Обязательно порекомендуем Вас знакомым и близким! 🤗
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Прекрасная экскурсия! Супер гид Ислам и наш аккуратный водитель Муса. Виды чудесные, сопровождались рассказом от профессионального гида. Ислам является историком, ученым и действительно интересно рассказывает о Чечне, народе, обычаях, отвечает на вопросы и видно, что вкладывается в работу. Рекомендую эту компанию от души.
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • Z
    Zarema
    4 января 2025
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Море удовольствия получила от поездки в сопровождении Ахмеда! Спасибо большое!
  • U
    Ulibina_anna
    17 ноября 2024
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Первый день нашего большого путешествия в город Грозный начался с данной экскурсии, который провел профессионал своего дела, гид Мансур! Выражаем
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    ему огромную благодарность за проведенный вечер, за знакомство с великолепным городом Грозный. Мы посетили такие места, как объект лестница в небеса, Грозный сити, мечеть Сердце Чечни и многое другое, огни вечернего города просто завораживают. Экскурсия была очень познавательная, узнали очень многое об истории города. Вечер закончилась посещением кафе, где мы отведали блюда национальной кухни. Еще раз большое спасибо Мансуру! Всем кто собирается посетить славный город Грозный будем рекомендовать Мансура!

  • Л
    Лариса
    27 сентября 2024
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу.
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    Мы остались просто в восхищении от города и от Мансура! Он встретил нас на ж/д вокзале, автомобиль большой, комфортный, повёз завтракать в атмосферную кофейню. Для сведения: порции в Грозном большие, лучше сразу уточнить размер, иначе не останется места на другие вкусности, а их немало ещё удалось попробовать: лепёшки с тыквой и с творогом с бульвара Эсембаева просто тающие во рту, пришлось упаковать и взять с собой, потому что мы копили аппетит на шашлык и не пожалели: после прогулки по нереально красивому Грозному,подъёма на смотровые площадки и прогулки по бульвару Эсембаева Мансур привёз на улицу Шашлыков, причём заранее договорился, чтобы начинали для нас готовить, потому что времени было в обрез. Шашлык был бесподобный! Всем рекомендую заканчивать экскурсию в этом месте. Мансур вместо 3х часов провел с нами 5 часов, очень интересно рассказывал про город и читал нам собственные стихи о Чечне,о Кисловодске! Мы ездили по самым красивым местам города и ходили пешком в центре. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом. Рекомендую Мансура как прекрасного гида. Жаль,мы не видели ночного Грозного, сюда нужно приезжать минимум на 2 дня.

  • М
    Мария
    21 августа 2024
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии!!! два дня были наполнены восхищением от красоты Чеченской Республики. Мы посмотрели и посетили города
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    Шали и Аргун, озеро с небесного цвета водой Казеной-Ам, поселение Хой, погуляли по г. Грозному. Благодарим нашего экскурсовода Майрбека за исторические данные, информацию о современной Чечне, рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  2. Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
  3. Ослепительные огни Чечни
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в январе 2025
Сейчас в Грозном в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 5400. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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