8 часов
Групповая
до 19 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Toyota Camry или на минивэне Hyunda, Mercedes Vivo или Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
3500₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Начало: Ваш отель
«Передвигаясь на комфортабельном минивене или седане в компании коренного жителя, знающего свой город от А до Я, мы пройдем интересный и познавательный маршрут»
Расписание: 9-30, 14-00, 18-30
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
от 5400₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Групповая
до 19 чел.
Ослепительные огни Чечни
Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Honda Elysion, Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИльина4 января 2025Остались под большим впечатлением от экскурсии,в которой нас сопровождал гид Ислам и водитель Муса! Чудесный,насыщенный эмоциями день. Получили много новых знаний и информации. Спасибо за радушный и гостеприимный прием! Обязательно порекомендуем Вас знакомым и близким! 🤗
- ММария4 января 2025Прекрасная экскурсия! Супер гид Ислам и наш аккуратный водитель Муса. Виды чудесные, сопровождались рассказом от профессионального гида. Ислам является историком, ученым и действительно интересно рассказывает о Чечне, народе, обычаях, отвечает на вопросы и видно, что вкладывается в работу. Рекомендую эту компанию от души.
- ZZarema4 января 2025Море удовольствия получила от поездки в сопровождении Ахмеда! Спасибо большое!
- UUlibina_anna17 ноября 2024Первый день нашего большого путешествия в город Грозный начался с данной экскурсии, который провел профессионал своего дела, гид Мансур! Выражаем
- ЛЛариса27 сентября 2024Мы приехали в Грозный всего на 7 часов, запланировали экскурсию с гидом Мансуром Саидовым продолжительностью 3 часа, обзорная по городу.
- ММария21 августа 2024Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии!!! два дня были наполнены восхищением от красоты Чеченской Республики. Мы посмотрели и посетили города
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На микроавтобусе»
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