Во время этой поездки вы откроете для себя новую сторону Чечни. Увидите два великолепных ущелья и оцените красоту природы. Заглянете в древний башенный комплекс, полюбуетесь бурными водопадами. Побываете в самом маленьком горном районе Чечни и селе, которому больше пяти тысяч лет. И конечно, погрузитесь в культуру и быт республики.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
По пути — суровые скалы, бархатные горы с альпийскими лугами и горные реки.
10:30 — «прокурорский душ»
Короткая остановка в живописном ущелье.
11:10 — подвесной мост
Отсюда вы увидите первый Дайский водопад.
11:40 — второй Дайский водопад
Здесь полюбуетесь вторым водопадом, о котором даже из местных мало кто знает.
13:00 — Нохчи-Келой
Вы побываете в селе, которое называют чеченской Швейцарией — по желанию здесь можно приобрести домашние сыры и мёд. И увидите один из самых высоких и живописных водопадов республики.
15:10 — Шарой
Вы посетите самый большой башенный комплекс на Кавказе, полюбуетесь горами на границе с Грузией и подниметесь в боевую башню. А ещё — погрузитесь в древнюю историю чеченцев.
Вы узнаете:
- какую стратегическую роль играли башни, зачем нужны были боевые, сигнальные и полубоевые башни, за какой срок башни строились
- как проходят у чеченцев свадьбы, как проходило раньше воровство невест
- какой праздник устраивали в древности, когда приходил гость
- со скольки лет становились воинами
- о гостеприимстве, традициях, быте, обычаях чеченского народа
И не только!
Организационные детали
- Поедем на седанах Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Toyota Corolla
- Отдельно оплачивается обед (по желанию) вход в башенный комплекс — 200 ₽ за чел., дети бесплатно
- Обратите внимание: в экскурсии указан примерный тайминг, он может корректироваться в зависимости от времени вашего прибытия в Грозный, дорожной обстановки и множества других факторов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
