Во время этой поездки вы откроете для себя новую сторону Чечни. Увидите два великолепных ущелья и оцените красоту природы. Заглянете в древний башенный комплекс, полюбуетесь бурными водопадами. Побываете в самом маленьком горном районе Чечни и селе, которому больше пяти тысяч лет. И конечно, погрузитесь в культуру и быт республики.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного

По пути — суровые скалы, бархатные горы с альпийскими лугами и горные реки.

10:30 — «прокурорский душ»

Короткая остановка в живописном ущелье.

11:10 — подвесной мост

Отсюда вы увидите первый Дайский водопад.

11:40 — второй Дайский водопад

Здесь полюбуетесь вторым водопадом, о котором даже из местных мало кто знает.

13:00 — Нохчи-Келой

Вы побываете в селе, которое называют чеченской Швейцарией — по желанию здесь можно приобрести домашние сыры и мёд. И увидите один из самых высоких и живописных водопадов республики.

15:10 — Шарой

Вы посетите самый большой башенный комплекс на Кавказе, полюбуетесь горами на границе с Грузией и подниметесь в боевую башню. А ещё — погрузитесь в древнюю историю чеченцев.

Вы узнаете:

какую стратегическую роль играли башни, зачем нужны были боевые, сигнальные и полубоевые башни, за какой срок башни строились

как проходят у чеченцев свадьбы, как проходило раньше воровство невест

какой праздник устраивали в древности, когда приходил гость

со скольки лет становились воинами

о гостеприимстве, традициях, быте, обычаях чеченского народа

И не только!

Организационные детали