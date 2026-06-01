Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К нетронутой природе Чечни - из Грозного
Горное озеро, сожжённое село и 2000-летние гроты
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
Из Грозного - в районы Нашха и Галанчож
Начало: Грозный ул. А.А. Кадырова25
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Начало: По месту проживания в Грозном
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Начало: В городе Шали, Аргун, Грозный, Урус-Мартан
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галанчож - колыбель чеченского народа
Отправиться из Грозного в исторические места, где началась история республики
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Озеро Галай-Ам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2026
Сейчас в Грозном в категории "Озеро Галай-Ам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Грозном на 2026 год по теме «Озеро Галай-Ам», 6 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август