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Озеро Галай-Ам – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Галай-Ам» в Грозном, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Начало: В Грозном
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
К нетронутой природе Чечни - из Грозного
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
К нетронутой природе Чечни - из Грозного
Горное озеро, сожжённое село и 2000-летние гроты
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
Из Грозного - в районы Нашха и Галанчож
Начало: Грозный ул. А.А. Кадырова25
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
На машине
Джиппинг
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Начало: По месту проживания в Грозном
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Начало: В городе Шали, Аргун, Грозный, Урус-Мартан
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Галанчож - колыбель чеченского народа
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Галанчож - колыбель чеченского народа
Отправиться из Грозного в исторические места, где началась история республики
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Озеро Галай-Ам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам;
  2. К нетронутой природе Чечни - из Грозного;
  3. Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла;
  4. Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах;
  5. Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Аргунское ущелье;
  8. Грозный-Сити;
  9. Цветочный парк;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2026
Сейчас в Грозном в категории "Озеро Галай-Ам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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