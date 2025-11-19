Откройте столицу Чечни такой, какой её видят местные: гостеприимной, современной и удивляющей на каждом шагу! Вы познакомитесь с историей республики, увидите мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и посетите старейший православный храм города. Захватывающие виды с «Лестницы в небеса» и финал на шашлычной улице сделают эту поездку по-настоящему запоминающейся!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с посещения музейного комплекса «Аллея Славы им. Ахмата Кадырова», где вы познакомитесь с современной историей региона.

Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни». И погуляем по парку рядом с ней.

Поднимемся на обзорную площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный-Сити», с которой открывается панорамный вид на весь город.

Пройдёмся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики.

Посетим единственный в городе православный храм Михаила Архангела, который ведёт свою историю с 19 века.

Затем отправимся на смотровую площадку «Лестница в небеса». Оказавшись здесь, вы сразу поймёте, почему она так называется.

Завершим прогулку на знаменитой шашлычной улице. Мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!

На протяжении экскурсии мы будем знакомить вас с историей и архитектурой города. Вы узнаете о традициях и культуре местных жителей, а также о том, чем живёт современный Грозный и какие объекты планируют построить здесь в будущем.

Организационные детали