Влюбиться в Грозный за 1 день

От "Сердца Чечни" до "Лестницы в небеса": город, который покоряет
Откройте столицу Чечни такой, какой её видят местные: гостеприимной, современной и удивляющей на каждом шагу! Вы познакомитесь с историей республики, увидите мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и посетите старейший православный храм города.

Захватывающие виды с «Лестницы в небеса» и финал на шашлычной улице сделают эту поездку по-настоящему запоминающейся!
Описание экскурсии

Начнём экскурсию с посещения музейного комплекса «Аллея Славы им. Ахмата Кадырова», где вы познакомитесь с современной историей региона.

Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни». И погуляем по парку рядом с ней.

Поднимемся на обзорную площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный-Сити», с которой открывается панорамный вид на весь город.

Пройдёмся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики.

Посетим единственный в городе православный храм Михаила Архангела, который ведёт свою историю с 19 века.

Затем отправимся на смотровую площадку «Лестница в небеса». Оказавшись здесь, вы сразу поймёте, почему она так называется.

Завершим прогулку на знаменитой шашлычной улице. Мы покажем вам, где готовят самый вкусный шашлык!

На протяжении экскурсии мы будем знакомить вас с историей и архитектурой города. Вы узнаете о традициях и культуре местных жителей, а также о том, чем живёт современный Грозный и какие объекты планируют построить здесь в будущем.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Отдельно оплачивается: билет на смотровую — 200 ₽ за чел., посещение музея «Аллея Славы» — 200 ₽ за чел., шашлык — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальше

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

