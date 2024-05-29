1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«Грозный запомнится вам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Прогуляетесь по пешеходной улице Махмуда Эсамбаева и узнаете, чем знаменита Южная улица»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Формат выберете сами — фотосессия на улице или фоторепортаж экскурсии»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
- ММарина11 мая 2024На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
- DDmitry6 мая 2024Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
- ААлёна4 мая 2024Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным достопримечательностям, интересный рассказ и много фотографий на память!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Грозном в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Грозного. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод