Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Грозного

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Грозном, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«Грозный запомнится вам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Прогуляетесь по пешеходной улице Махмуда Эсамбаева и узнаете, чем знаменита Южная улица»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Формат выберете сами — фотосессия на улице или фоторепортаж экскурсии»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
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    где мы узнали о традициях и обычаях че, еныев. А также историю постройки мечети, посмотрели храм, провел на смотровую площадку, откуда показывал интересные в городе места и рассказывал о них. Рекомендую однозначно!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
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    показал себя, как опытный,любящий своё дело профессионал. Грамотно построил маршрут,время пролетело не заметно, но насыщенно и интересно. Отвечал на все наши многочисленные вопросы из истории Грозного. Большое спасибо Вам- Хамзат. Вы на своем месте в выборе профессии. Успехов в работе и внимательных,заинтересованных туристов.

  • D
    Dmitry
    6 мая 2024
    Экскурсия-фотосессия в Грозном
    Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
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    просьбе. Арслан — потрясающий рассказчик и собеседник, из тех людей, которые свою работу выполняют на 200% и ещё немного. Работу Камиллы мы смогли оценить на следующий день, и несмотря на то, что мы сами снимали что могли, профессиональные кадры Камиллы вне конкуренции, их очень приятно просматривать и показывать близким, практически фотоальбом на ровном месте. Мы с женой уже договорились, что в будущем будем отдавать приоритет экскурсиям с фотосессиями. Следует также отметить работу организатора Александры, которая не только подбирала лучших исполнителей, но и уточняла возможные детали мероприятия, а после интересовалась качеством экскурсии. Ребята, вы — лучшие! С трудом нашёл фото без лиц, чтобы добавить сюда (остальные с лицами, добавлять не буду).

  • А
    Алёна
    4 мая 2024
    Экскурсия-фотосессия в Грозном
    Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным достопримечательностям, интересный рассказ и много фотографий на память!
    Были на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основнымБыли на экскурсии с гидом Асланом и фотографом Русланом. Очень понравилась прогулка, хороший маршрут по основным

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Улицы и переулки»

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  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Грозного. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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