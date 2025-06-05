Давайте посетим жемчужину Северного Кавказа — высокогорное озеро Кезеной-Ам, от живописного вида которого моментально захватывает дух.
Мы побываем на перевале Харами, в древнем городе стражников — поселении Хой, а также у чудесного родника «Девичья коса».
Описание экскурсииЖемчужина Северного Кавказа Вас ждёт экскурсия на автомобиле на самое высокогорное озеро Кезеной-Ам. Мы проедем по горному серпантину перевала Харами между возвышающимися величественными горами и выедем на жемчужину Северного Кавказа, от вида которого вы не сможете говорить, потому что будете поглощены эмоциями. У вас будет возможность посетить ресторан, где можно попробовать национальную кухню чеченцев, а после обеда прогуляться вдоль озера по живописному ландшафту и надышаться чистым горным воздухом. Завершим наше путешествие посещением двух великолепных мечетей «Гордость Мусульман» и «Сердце матери», которые находятся в городах Шали и Аргун. По маршруту мы увидим перевал Харами в пике, который имеет высоту 2070 метров над уровнем моря и свою историю. Увидим памятник Абреку Зелимхану Харачоевскому, находящийся у подножья самого удивительного родника «Девичья коса», где вы сможете попить кристально чистой воды. Посетим самый древний в республике город Хой, «город стражников».
Каждый день в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Харами
- Памятник Абреку Зелимхану Харачоевскому
- Родник «Девичья коса»
- Город Хой
- Озеро Кезеной-Ам
- Мечеть «Гордость Мусульман» в городе Шали
- Мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или место пребывания
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Никитин
5 июн 2025
Огромное спасибо организаторам за отличную экскурсию,а также особое спасибо гиду Ахмеду и Сулумбеку.
