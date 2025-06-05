Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте посетим жемчужину Северного Кавказа — высокогорное озеро Кезеной-Ам, от живописного вида которого моментально захватывает дух.



Мы побываем на перевале Харами, в древнем городе стражников — поселении Хой, а также у чудесного родника «Девичья коса». 5 1 отзыв

Описание экскурсии Жемчужина Северного Кавказа Вас ждёт экскурсия на автомобиле на самое высокогорное озеро Кезеной-Ам. Мы проедем по горному серпантину перевала Харами между возвышающимися величественными горами и выедем на жемчужину Северного Кавказа, от вида которого вы не сможете говорить, потому что будете поглощены эмоциями. У вас будет возможность посетить ресторан, где можно попробовать национальную кухню чеченцев, а после обеда прогуляться вдоль озера по живописному ландшафту и надышаться чистым горным воздухом. Завершим наше путешествие посещением двух великолепных мечетей «Гордость Мусульман» и «Сердце матери», которые находятся в городах Шали и Аргун. По маршруту мы увидим перевал Харами в пике, который имеет высоту 2070 метров над уровнем моря и свою историю. Увидим памятник Абреку Зелимхану Харачоевскому, находящийся у подножья самого удивительного родника «Девичья коса», где вы сможете попить кристально чистой воды. Посетим самый древний в республике город Хой, «город стражников».

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Харами

Памятник Абреку Зелимхану Харачоевскому

Родник «Девичья коса»

Город Хой

Озеро Кезеной-Ам

Мечеть «Гордость Мусульман» в городе Шали

Мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание

Входные билеты

Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель или место пребывания Завершение: По желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 10:00. Экскурсия длится около 7 часов