Отправляемся в экспедицию по следам древней цивилизации, где солнце царствует 360 дней в году! Нас ждёт путешествие сквозь века: мы расшифруем тайные послания, оставленные на камнях средневековых башен, познаем мудрость народа малхи — людей Солнца. И прикоснёмся к наследию прошлого через взаимосвязь суровой природы и гениальной архитектуры.
Описание квеста
По древней дороге, вырубленной в скалах, мы углубимся в Аргунское ущелье к загадочной Малхисте — «cтране Солнца». Там в формате квеста вам предстоит расшифровать древние солярные знаки и петроглифы на стенах башен. И выяснить:
- почему именно в Малхисте собирался Совет старейшин и почему этот район так тщательно охранялся
- почему великому завоевателю Тамерлану не удалось покорить свободолюбивых малхистов
- где находятся родники с «живой» и «мёртвой» водой и какие легенды с ними связаны
- что известно о могучих богатырях-нартах и жрецах-врачевателях
В программе квеста:
- минеральные источники и Ушкалойские башни-близнецы, хранящие секреты сигнализации горцев (~ 1 час)
- легендарные мосты: «Царский» и «Чёртов» (~ 1 час)
- некрополь Цой-Педе — 40 каменных склепов с мощной энергетикой и потрясающими видами (~ 1 час)
- аул Икольчу и Тертийский комплекс с уникальными склепами-святилищами (~ 1 час)
- комплекс Меши на склоне горы Харсакорт (~ 1 час)
Всем участникам — призы, пикник у самовара с национальным колоритом (~ 1 час) и фотосессия в чеченском костюме в подарок.
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем и удобными креслами. Есть детское кресло
- Маршрут несложный, подойдёт для участников любого возраста и уровня физической подготовки
- В стоимость включено чаепитие у самовара на дровах с чеченскими сладостями и фотосессия в национальном платье
- В ходе экскурсии предусмотрен лёгкий пикник. Можно взять перекус или пообедать в кафе с национальной и европейской кухней (средний чек – 600–800 ₽ с чел.)
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Грозного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Грозном
Добро пожаловать в нашу гостеприимную республику друзья! Я гид и организатор авторских путешествий, журналист. Живу в республике с 2017 года, в чеченской семье. Хорошо знаю историю, обычаи и традиции, люблю людей, горы и путешествия! Автор книги о Чеченской республике «Дом, где живет сердце» Моя цель — сделать ваше путешествие особенным, запоминающимся! А в этом мне поможет моя команда друзей-единомышленников: лучшие гиды и водители.
