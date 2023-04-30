Ахки Тай, сказочный Беной
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Беной является одним из самых живописных мест в Чеченской республике. Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы! Предлагаем вам изучить его вместе с нами!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Входные билеты (300 рублей с группы)
- Обед
- Место начала и завершения?
- отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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