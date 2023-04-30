Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации

Ахки Тай, сказочный Беной

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ахки Тай, сказочный Беной. Водопады, этонодеревня, шикарные локации
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Беной является одним из самых живописных мест в Чеченской республике. Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы! Предлагаем вам изучить его вместе с нами!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты (300 рублей с группы)
  • Обед
Место начала и завершения?
отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

Индивидуальные
На машине
На весь день
Панорамы
Природа и пейзажи
Водопады

Похожие туры из Грозного

В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Насладиться видами и научиться готовить вкусные хингалш и чепалгаш на мастер-классе
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
14 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Водопады, сторожевые башни, горы и этнографический музей за 1 день
Грозный
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
1150010 350 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ