Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному
Прибытие в Грозный до 13:00.
Самостоятельный трансфер в отель.
Размещение в отелях после 14:00.
Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
14:10 Ориентировочное время отправления на программу от отеля «Эдельвейс».
Внимание! Точное время сбора на экскурсию, контакты гида будут указаны в памятке тура за 1-2 дня до начала тура.
14:30 Обед.
Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии Вы посетите мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова в городе Грозный, посвященный победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.
Продолжение экскурсии с посещением мечети Сердце Чечни.
Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.
На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности (посещение в часы работы).
Трансфер в гостиницы.
Размещение в отеле.
Для гостей отеля «Эдельвейс» работает бассейн с 07:00-21:00.
Ужин (самостоятельно).
Обращаем ваше внимание, что гид имеет право менять очерёдность посещения экскурсионных объектов.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и г. Шали
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом в отеле.
Отправление на экскурсию, путевая информация.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.
Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой более 200 лет.
На местном рынке можно купить лепешки, лаваш, фрукты по сезону, домашний сыр, мед.
Обед (самостоятельно).
Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря).
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.
Остановка в ауле Харачой, незаурядном своим месторасположением и историей.
Отправление в Аргун.
Мечеть имени Аймани Кадыровой в г. Аргун — «Сердце Матери», рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в июне 2014 года.
Отправление в Шали.
Мечеть «Гордость Мусульман» в городе Шали является одной из крупнейших в Европе мечетей.
Возвращение в Грозный.
Свободное время в городе.
Ужин (самостоятельно).
Переезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Выезд в Махачкалу, по дороге — экскурсия по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед (включен).
Заселение в гостиницу 4* в Махачкале.
Ужин (самостоятельно).
Горный Дагестан
Завтрак в отеле.
Сегодня в программе посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.
Главная достопримечательность плато — каньон Цолотль с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.
В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот: высота его достигает 100 м.
Вы также посетите военную крепость в Арани — мощное фортификационное сооружение времен царизма на Кавказе.
В этом особняке в свое время останавливался на ночлег Российский император Александр II.
В программе дня также заезд в ущелье Матлас, изрезанное волнообразными хребтами.
На его территории есть смотровая площадка с небольшой мечетью, откуда открывается шикарный вид.
Обед в гостевом доме (включен).
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Знакомство с Дербентом. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
По дороге у города Избербаш, вам откроется вид на Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Поездка ко всем известному экраноплану «Лунь» —новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» — поистине производит глубокое впечатление.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (включен).
Прогулка по старой части города — магалам.
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Трансфер в аэропорт к рейсам после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
Отель «Эдельвейс» 4*, Грозный — «Монто» 4*, Махачкала
Номер стандарт
|68 000
|80 500
|63 000
Указаны ориентировочные варианты размещения.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Варианты проживания
Эдельвейс
«Edelweiss Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова». К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс».
Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами. В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни. На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек. В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км. скрыть
Монто
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Транспортные услуги по программе, включая трансфер в аэропорт в день выезда
- Услуги гида
- Входные билеты на смотровую площадку, мемориальный комплекс, древнее селение Хой, в музеи в Дербенте по программе
- Питание: завтраки в отеле, обеды на программе (кроме дня 2)
- Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
- Трансфер в отель в день заезда
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не включенное в программу (ужины, обед в день 2)
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам — платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Какое будет питание?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
Есть ли скидки?
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Какие рестораны стоит посетить в Чечне?
- Grill House Грозный – пр. Эсамбаева, 9;
- Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5;
- Прайм тайм – ул. Лорсанова, 25А;
- Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок»;
- ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122;
- ресторан «Купол» – единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно знать о регионах?
- Язык и правила поведения
Дагестан является самой многонациональной республикой России. Местное население общается в основном на русском языке, в разговорах между собой можно услышать местную речь. Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. Лишь 14 языков Дагестана имеют письменность, а остальные являются бесписьменными
Большинство населения исповедует ислам, вследствие этого здесь, как и в других республиках Северного Кавказа, не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях.
Нецензурная брань и вульгарная одежда считаются неуважительным поведением. Во время Азана – призыва на молитву, лучше помолчать, нельзя проходить поперек перед молящимся. Фотографировать людей, особенно женщин, стоит, только попросив об этом разрешения.
Участник тура должен относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
- Что одевать в Дагестане?
Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обтягивающие кофты. Длина юбки должна быть не выше голени, предпочтительно по щиколотку. Если Вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху нужно надеть длинную тунику или рубашку ниже колена. Также женщинам стоит иметь с собой платок, поскольку в некоторых заведениях без него могут не пустить.
Советы для мужчин: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.
- Посещение Мечети
Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой.
Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!
- Правила поведения в мечети
От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей.
- Курение и спиртное
Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.
По спиртным напиткам также существуют ограничения – приобрести их можно, но не везде. Распивать алкоголь в людных местах неприемлемо.