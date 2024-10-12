1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Грозному

Прибытие в Грозный до 13:00.

Самостоятельный трансфер в отель.

Размещение в отелях после 14:00.

Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

14:10 Ориентировочное время отправления на программу от отеля «Эдельвейс».

Внимание! Точное время сбора на экскурсию, контакты гида будут указаны в памятке тура за 1-2 дня до начала тура.

14:30 Обед.

Обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии Вы посетите мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова в городе Грозный, посвященный победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.

Продолжение экскурсии с посещением мечети Сердце Чечни.

Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности (посещение в часы работы).

Трансфер в гостиницы.

Размещение в отеле.

Для гостей отеля «Эдельвейс» работает бассейн с 07:00-21:00.

Ужин (самостоятельно).

Обращаем ваше внимание, что гид имеет право менять очерёдность посещения экскурсионных объектов.