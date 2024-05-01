Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Увидите торжественный и преображённый Грозный, попробуете национальную кухню и насладитесь безграничным гостеприимством жителей Кавказа.
Вас ждут живописные сёла под облаками — Гамсутль и Кахиб, Гоор, Чох и Гуниб, захватывающие перевалы и пикники среди потрясающих пейзажей. Домой вернётесь обновлёнными и вдохновлёнными!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 000 ₽
Описание
Бла-бла
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В Грозном в отеле «Нохчо Стар» (альтернативы — «Централ Сити», «Дона»). В Дагестане в гостевых домах. В стоимость тура включено двухместное размещение. Одноместное возможно за доплату. Также возможно подселение в номер детей. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен. В Дагестане в гостевых домах и гостевых квартирах одноместное размещение подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Питание. Включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Грозного и мечети Аргуна
Встречаемся, размещаемся в отеле и после обеда отправляемся на экскурсию по Грозному. Вы увидите одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни», построенную в классическом османском стиле и декорированную белым мрамором. Посмотрите на комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» в центре города, включающий семь небоскрёбов. Погуляем по Цветочному парку, в котором на Дни города заключают браки, поэтому его ещё называют «Парком влюблённых». Место украшают высокий фонтан, пальмы и другие деревья, скульптуры животных. Здесь много мест для классных фотографий.
Поужинав, выезжаем в город Аргун, где посетим «Сердце матери», одно из красивейших сооружений страны и единственную на территории России мечеть в стиле хай-тек. Её минареты не традиционной круглой формы, а в виде трёхгранных стел, а резной купол в тёмное время сверкает тысячами лампочек. Внутри мечеть отделана мрамором и гипсовой лепниной с белым и красным сусальным золотом.
Затем побываем в ещё одной мечети — «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы полюбуетесь ручной росписью, люстрой в форме лотоса и завораживающей подсветкой. В 22:00 вернёмся в отель.
Переезд в Дагестан, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС
Сегодня после завтрака отправляемся в Дагестан. По приезде пообедаем на форелевом хозяйстве, а затем со смотровой площадки в посёлке Дубки вы посмотрите на самую знаменитую природную достопримечательность республики — Сулакский каньон. Его размеры впечатляют — это глубочайший каньон Европы. По дну бежит, извиваясь бирюзовой лентой, река Сулак, обрамлённая рельефными отвесными скалами, а в небе парят орлы. Здесь можно почувствовать силу и мощь природы. Насладившись видом с высоты, спустимся в село Зубутли, где, по желанию группы прокатимся на катере (за доплату).
Побываем и на Чиркейской гидроэлектростанции, выше которой в России только плотина Саяно-Шушенской ГЭС. Полюбуемся цветом воды, вы оцените масштаб сооружения и впечатляющее сочетание природы и рукотворных строений.
Свободное время. Заселение в гостевой дом.
Горные аулы Гуниб и Гамсутль, краеведческий музей
Позавтракав, переезжаем в высокогорье, в легендарный аул Гуниб. Расположенный будто на блюде с приподнятыми краями, это настоящий музей под открытым небом со своим микроклиматом, растительным и животным миром. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, а окрестности селения вдохновляли Айвазовского и других художников. Посетим Гунибский краеведческий музей, где вы познакомитесь с историей села и бытом его жителей, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году, и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне. Желающие примерят национальные костюмы.
Пообедаем блюдами национальной кухни и отправимся во второй аул — пустующий Гамсутль, за что его называют «призраком». Это одно из древнейших поселений Дагестана, здесь особая, цепляющая атмосфера, а за живописность, труднодоступность и внешнее сходство его иногда называют «дагестанским Мачу-Пикчу». Ещё несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от неё осталась только узкая тропа. Подняться к аулу можно пешком, а за дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Затем полюбуемся Салтинским подземным водопадом, скрытым прямо в пещере, а ночь проведём в гостевом доме в Гунибе.
Обед у местной семьи, водопады Тобот и Итлятляр, Матлас и Каменная чаша
Начнём день с настоящего погружения в культуру — заглянем в гости к местной семье в горном селе. Вы посмотрите на быт и познакомитесь с традициями одного из многочисленных народов республики. Ощутите безмерное кавказское гостеприимство и попробуете домашнюю экокухню.
Затем побываем на Хунзахском плато, которое называют сердцем горного Дагестана. С него открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин, а с его отвесных краёв стекают ручьи, реки и водопады. Вы полюбуетесь водопадами Тобот и Итлятляр, послушаете, с каким грохотом потоки срываются вниз, пролетая мимо скал.
После прогулки по Хунзаху отправимся ещё в одно живописное место — Матлас. Здесь есть экстрим-парк, куда многие приезжают, чтобы пролететь над горами, похожими на слоёный пирог, на зиплайне или попробовать свои силы в виа феррате — скальном участке, оборудованном скобами и тросами для прохождения. Пройдёмся по Каменной чаше — нескольким скалистым «залам», соединённым узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота впечатляет. Вечером разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Гоор и Кахиб, «Язык Тролля» и Карадахская теснина
Утром едем в селение Гоор, которое иногда называют «краем башен». Вы увидите комплекс из 3 оборонительных построек 16-18 века — их часто изображают, как символ горного Дагестана. Посетим известную и фотогеничную локацию, где 5-метровая скала выступает над пропастью — «Язык Тролля».
Затем направимся в Кахиб — один из древнейших аулов республики. Старый Кахиб и его боевые башни были построены в 8-10 веках, а местность была заселена ещё в каменном и бронзовом веках. Побываем у древнего Датунского храма, построенного грузинскими миссионерами — одного из немногих христианских памятников в Дагестане.
Напоследок пройдёмся по Карадахской теснине — узкому проходу в окружении 170-метровых гладких, будто отполированных, стен — необычные ощущения!
Выезд в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2-местное размещение)
- Завтраки и обеды
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Стоимость тура детям до 10 лет - 57 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Грозного и обратно из Махачкалы
- Ужины
- Дополнительные развлечения (зиплайн, виа феррата и т. д.)
- Стоимость тура при одноместном размещении составит 71 000 руб