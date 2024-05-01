Встречаемся, размещаемся в отеле и после обеда отправляемся на экскурсию по Грозному. Вы увидите одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни», построенную в классическом османском стиле и декорированную белым мрамором. Посмотрите на комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» в центре города, включающий семь небоскрёбов. Погуляем по Цветочному парку, в котором на Дни города заключают браки, поэтому его ещё называют «Парком влюблённых». Место украшают высокий фонтан, пальмы и другие деревья, скульптуры животных. Здесь много мест для классных фотографий.

Поужинав, выезжаем в город Аргун, где посетим «Сердце матери», одно из красивейших сооружений страны и единственную на территории России мечеть в стиле хай-тек. Её минареты не традиционной круглой формы, а в виде трёхгранных стел, а резной купол в тёмное время сверкает тысячами лампочек. Внутри мечеть отделана мрамором и гипсовой лепниной с белым и красным сусальным золотом.

Затем побываем в ещё одной мечети — «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы полюбуетесь ручной росписью, люстрой в форме лотоса и завораживающей подсветкой. В 22:00 вернёмся в отель.