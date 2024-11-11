7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
11 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
74 900₽ за человека
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
13 ноя в 12:00
27 ноя в 08:00
59 900₽ за человека
5 дней
Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни. Всё включено
Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги
Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля...
14 апр в 12:00
30 апр в 12:00
38 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В июле»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Грозном в ноябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 74 900.
Забронируйте тур в Грозном на 2024 год по теме «В июле», цены от 38000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь