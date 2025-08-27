3 дня в Чечне: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Познакомиться с Грозным, посетить «город мёртвых» и исследовать ущелья, водопады и древние башни
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
27 авг в 08:00
31 авг в 08:00
59 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
Завтра в 08:00
26 авг в 08:00
59 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
53 900 ₽ за всё до 3 чел.
Верхом и на джипах по Чеченской Республике: тур только для вашей компании
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы на лошади и погулять по Грозному
Начало: Грозный, 9:00 (заберём вас из вашего отеля либо из...
31 авг в 09:00
8 сен в 08:00
128 800 ₽ за всё до 2 чел.
