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предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года. Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен. Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после. С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.