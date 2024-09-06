Описание тура
Организационные детали
Программа тура может меняться в зависимости от времени года, продолжительности светового дня, погодных и технических факторов.
Просим уважительно относится к местным порядкам. Женщинам важно быть в закрытой одежде (юбки ниже колен, закрытые плечи, грудь и живот). Мужчинам запрещено ходить в шортах. Алкоголь и курение в республиках не приветствуются.
Важно взять удобную обувь без каблука — едем в горы, где будем в том числе гулять.
Проживание. В отелях с удобствами в номерах. 2-, 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, доплата за 1-местное размещение обязательна.
Питание. Не входит в стоимость тура. Вы сможете отведать местных блюд.
Транспорт. На минивэне на 6 пассажирских мест. Есть кондиционер.
Дети. Тур не для маленьких детей, без детской программы. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и интернет. В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Чечня
Встречаемся в Минеральных Водах. Можем подхватить вас в Нальчике и Владикавказе. Также есть вариант присоединиться уже в Грозном. Сообщите организатору, где вам будет удобнее. От этого зависит время встречи.
Сегодня познакомимся с Чечнёй и её столицей. По пути остановимся у мемориального комплекса, который находится на территории Ингушетии в Назрани. В Грозном посетим «Сердце Чечни» и увидим остальные значимые достопримечательности города. На обед запланирована остановка в кафе национальной кухни.
Недалеко от Грозного находится город Шали, где зайдём в самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». А в Аргуне нас интересует мечеть имени Аймани Кадыровой, построенная в современном стиле с использованием передовых технологий.
Вечером вернёмся в столицу Чечни и прогуляемся по городу с подсветкой, где рядом с небоскрёбами стоят обычные деревенские дома. Зайдём в кафе на ужин и заселимся в отель.
Ингушетия
Сегодня нас ждёт самая маленькая республика России — Ингушетия. Вчера мы увидели её лишь мельком, пора познакомиться получше. В пути около 2-3 часов.
Проедем по красивейшим дорогам Кавказа к знаменитым башенным комплексам. Рассмотрим древние сооружения среди гор: Эгикал, Таргим и Вовнушки. Вы посетите аулы и послушаете легенды, полюбуетесь панорамами Джейрахского ущелья и видами с Цей-Лоамского перевала. Остановимся у христианского храма Тхаба-Ерды и в кафе на обед.
Вечером приедем во Владикавказ, где заселимся в отель. Желающие смогут отведать осетинских пирогов и других национальных блюд. Гид посоветует места.
Северная Осетия
Встанем пораньше, чтобы успеть побольше (8:00). Нас ждёт насыщенное путешествие по Северной Осетии! Целый день проведём среди башен и гор. Рассмотрим склепы, заброшенные поселения с оборонительными сооружениями и пейзажи ущелий — Куртатинского, Кармадонского и Даргавского.
Начнём с посёлка Верхний Фиагдон. Заглянем в Кардаваганский каньон, на дне которого быстро бежит река Фиагдон, рассекая ущелье на две части. Увидим Дзивгисскую крепость, пережившую множество набегов. Она является крупнейшей скальной крепостью на Кавказе. На обед остановимся в кафе.
Во второй половине дня осмотрим снаружи Аланский Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании. Далее на пути встретятся 2 башни — Курта и Тага. Недалеко от этого места желающие смогут прокатиться на качелях над пропастью. Знакомство с Осетией невозможно представить без посещения «Города мёртвых». Увидим Даргавский склеповый могильник — самый знаменитый местный некрополь. Заедем в Кармадонское ущелье и вспомним о произошедших здесь печальных событиях. Сделаем множество эффектных кадров и вернёмся обратно в Минеральные Воды.
По желанию и при наличии возможности — посещение термальных источников (за доплату).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Работа гида-водителя
- Посещение всех природных локаций по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
- Питание
- Входные билеты в музеи и на платные локации, экосборы
- Термальные источники (по желанию)
- Если вы путешествуете в одиночку, обязательна доплата за 1-местное размещение (по запросу)
- Тур возможно провести только для вашей компании от 4 человек. Даты и индивидуальные условия с учётом ваших предпочтений обсуждаются лично