Экспресс-путешествие по лучшим локациям республик — от мечетей в Чечне до башенных комплексов Ингушетии, склепов и заброшенных аулов Северной Осетии. Вы посетите места, благодаря которым прославились эти земли. Узнаете об

их истории, послушаете легенды и восхититесь панорамными видами. Полюбуетесь пейзажами с Цей-Лоамского перевала, рассмотрите древний христианский храм, побываете в 3 ущельях Осетии, в одном из которых увидите знаменитый местный некрополь — «Город мёртвых». Проживание в отелях в городах. Тур возможно провести только для вашей компании.

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Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться в зависимости от времени года, продолжительности светового дня, погодных и технических факторов.

Просим уважительно относится к местным порядкам. Женщинам важно быть в закрытой одежде (юбки ниже колен, закрытые плечи, грудь и живот). Мужчинам запрещено ходить в шортах. Алкоголь и курение в республиках не приветствуются.

Важно взять удобную обувь без каблука — едем в горы, где будем в том числе гулять.