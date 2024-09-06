3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия

Увидеть величественные мечети, древние башни среди гор и самый значимый местный некрополь
Экспресс-путешествие по лучшим локациям республик — от мечетей в Чечне до башенных комплексов Ингушетии, склепов и заброшенных аулов Северной Осетии. Вы посетите места, благодаря которым прославились эти земли. Узнаете об
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их истории, послушаете легенды и восхититесь панорамными видами.

Полюбуетесь пейзажами с Цей-Лоамского перевала, рассмотрите древний христианский храм, побываете в 3 ущельях Осетии, в одном из которых увидите знаменитый местный некрополь — «Город мёртвых». Проживание в отелях в городах. Тур возможно провести только для вашей компании.

3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может меняться в зависимости от времени года, продолжительности светового дня, погодных и технических факторов.

Просим уважительно относится к местным порядкам. Женщинам важно быть в закрытой одежде (юбки ниже колен, закрытые плечи, грудь и живот). Мужчинам запрещено ходить в шортах. Алкоголь и курение в республиках не приветствуются.

Важно взять удобную обувь без каблука — едем в горы, где будем в том числе гулять.

Проживание. В отелях с удобствами в номерах. 2-, 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, доплата за 1-местное размещение обязательна.

Питание. Не входит в стоимость тура. Вы сможете отведать местных блюд.

Транспорт. На минивэне на 6 пассажирских мест. Есть кондиционер.

Дети. Тур не для маленьких детей, без детской программы. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и интернет. В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Чечня

Встречаемся в Минеральных Водах. Можем подхватить вас в Нальчике и Владикавказе. Также есть вариант присоединиться уже в Грозном. Сообщите организатору, где вам будет удобнее. От этого зависит время встречи.

Сегодня познакомимся с Чечнёй и её столицей. По пути остановимся у мемориального комплекса, который находится на территории Ингушетии в Назрани. В Грозном посетим «Сердце Чечни» и увидим остальные значимые достопримечательности города. На обед запланирована остановка в кафе национальной кухни.

Недалеко от Грозного находится город Шали, где зайдём в самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». А в Аргуне нас интересует мечеть имени Аймани Кадыровой, построенная в современном стиле с использованием передовых технологий.

Вечером вернёмся в столицу Чечни и прогуляемся по городу с подсветкой, где рядом с небоскрёбами стоят обычные деревенские дома. Зайдём в кафе на ужин и заселимся в отель.

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2 день

Ингушетия

Сегодня нас ждёт самая маленькая республика России — Ингушетия. Вчера мы увидели её лишь мельком, пора познакомиться получше. В пути около 2-3 часов.

Проедем по красивейшим дорогам Кавказа к знаменитым башенным комплексам. Рассмотрим древние сооружения среди гор: Эгикал, Таргим и Вовнушки. Вы посетите аулы и послушаете легенды, полюбуетесь панорамами Джейрахского ущелья и видами с Цей-Лоамского перевала. Остановимся у христианского храма Тхаба-Ерды и в кафе на обед.

Вечером приедем во Владикавказ, где заселимся в отель. Желающие смогут отведать осетинских пирогов и других национальных блюд. Гид посоветует места.

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3 день

Северная Осетия

Встанем пораньше, чтобы успеть побольше (8:00). Нас ждёт насыщенное путешествие по Северной Осетии! Целый день проведём среди башен и гор. Рассмотрим склепы, заброшенные поселения с оборонительными сооружениями и пейзажи ущелий — Куртатинского, Кармадонского и Даргавского.

Начнём с посёлка Верхний Фиагдон. Заглянем в Кардаваганский каньон, на дне которого быстро бежит река Фиагдон, рассекая ущелье на две части. Увидим Дзивгисскую крепость, пережившую множество набегов. Она является крупнейшей скальной крепостью на Кавказе. На обед остановимся в кафе.

Во второй половине дня осмотрим снаружи Аланский Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании. Далее на пути встретятся 2 башни — Курта и Тага. Недалеко от этого места желающие смогут прокатиться на качелях над пропастью. Знакомство с Осетией невозможно представить без посещения «Города мёртвых». Увидим Даргавский склеповый могильник — самый знаменитый местный некрополь. Заедем в Кармадонское ущелье и вспомним о произошедших здесь печальных событиях. Сделаем множество эффектных кадров и вернёмся обратно в Минеральные Воды.

По желанию и при наличии возможности — посещение термальных источников (за доплату).

Северная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная Осетия

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Работа гида-водителя
  • Посещение всех природных локаций по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и на платные локации, экосборы
  • Термальные источники (по желанию)
  • Если вы путешествуете в одиночку, обязательна доплата за 1-местное размещение (по запросу)
  • Тур возможно провести только для вашей компании от 4 человек. Даты и индивидуальные условия с учётом ваших предпочтений обсуждаются лично
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные Воды, до 10:00 (или Владикавказ, Нальчик, Грозный)
Завершение: Г. Минеральные Воды, после 21:00 (или Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Нальчик)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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