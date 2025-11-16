Мои заказы

Хабаровский краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского – экскурсии в Хабаровске

Найдено 4 экскурсии в категории «Хабаровский краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
Подняться на Амурский утёс, раскрыть тайны Хабаровска и увидеть 100-летний абрикос
Начало: У музея ИМ.Н.И. Гродекова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
На машине
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
  • В
    Влад
    13 октября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    В Хабаровске был первый раз, поэтому захотелось узнать о городе от профессионала. Татьяна, в компании которой гулял по историческому центру города, - отличный рассказчик, показала и рассказала о самых интересных местах, скучно не было
    В Хабаровске был первый раз, поэтому захотелось узнать о городе от профессионала. Татьяна, в компании которой гулял по историческому центру города, - отличный рассказчик, показала и рассказала о самых интересных местах, скучно не было
  • Т
    Татьяна
    8 октября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Добрый день. Шикарная пешая экскурсия! Это одна из немногих экскурсий, где, практически, все факты запомнились на раз-два. И все потому, что интересно, необычно, богатый материал, который не найдешь просто так. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    29 сентября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Очень, понравилась экскурсовод Анастасия, отвечала на все вопросы. Рассказала много интересного.
  • О
    Оксана
    11 сентября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Не плохая экскурсия для тех кто впервые в городе.
  • Ж
    Женя
    8 сентября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Отличный вариант прогуляться с пользой.
    Узнали много интересного.
    Огромное спасибо Анастасии за эту прогулку и великолепный рассказ.
    Отличный вариант прогуляться с пользой.
    Узнали много интересного.
    Огромное спасибо Анастасии за эту прогулку и великолепный рассказ.
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Иван очень приятный рассказчик, подстроился под наши запросы, уделил внимание именно тем моментам, что нас заинтересовали. Сам маршрут не очень
    читать дальше

    длинный, прошли его неторопясь, но интересных точек было на маршруте много. Спасибо за классно проведенное время, полезные советы о дальнейшем знакомстве с городом и множество интересных исторических фактов. Цена/качество просто восхитительное!

  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
    читать дальше

    впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное.

    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Всё очень понравилось.
  • М
    Максим
    10 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
    читать дальше

    сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо!

  • К
    Капранова
    6 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
  • K
    Katya
    1 августа 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    Иван очень профессиональный гид, интересный рассказчик, живой собеседник, исследователь и проводник. Знакомство с Хабаровском надо было начать сразу с экскурсии
    читать дальше

    с ним. Город поначалу совершенно не впечатлил. Иван вдохнул душу во все, что нас окружало, оживил историю, придал смысл. Такие люди незаменимы в вопросах возрождения городов, их развития и улучшения. Спасибо за экскурсию, Иван!

    Иван очень профессиональный гид, интересный рассказчик, живой собеседник, исследователь и проводник. Знакомство с Хабаровском надо было начать сразу с экскурсии
  • Е
    Евгения
    1 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Очень понравилась экскурсия!
    Евгений отличный гид и организатор.
    У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
    читать дальше

    было верным.
    Мы успели посмотреть все самые главные знаковые места города, узнали об основании города, многое о его истории и архитектуре.
    Огромная благодарность Евгению!

    Очень понравилась экскурсия!
    Евгений отличный гид и организатор.
    У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
  • Н
    Надежда
    16 июля 2025
    Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
    В городе была проездом, свободного времени было мало, поэтому я выбрала такой формат экскурсии. Очень понравился гид Иван, приятный, знающий
    читать дальше

    историю города рассказчик. За короткое время я много узнала из истории города Хабаровска, посетила знаковые места и получила массу незабываемых впечатлений.

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
    читать дальше

    основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге!

  • В
    Валентина
    30 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень понравилось
  • О
    Ольга
    26 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
    Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
  • В
    Вера
    14 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
  • П
    ПотапенкотЕлена
    3 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хабаровск - «город над вольной рекой»
  2. Чайная церемония в Хабаровске
  3. Тёплая прогулка к загадочной Старухиной горе
  4. Хабаровск - город большой реки
