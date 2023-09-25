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Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»

Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться
Насекомые — одна из великих сил природы.

Они опыляют растения, перерабатывают листву, контролируют численность других животных и являются пищей для некоторых из них. Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и
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обработки парков.

Но Хабаровск — один из самых зелёных городов России, поэтому мне будет что вам показать! Я наблюдаю за насекомыми с 2018 года и загружаю фотографии на платформу iNaturalist. Моих снимков там уже 900, а это больше 70% всех наблюдений в регионе. Со мной вы прикоснётесь к потрясающему миру, который обычно остаётся незаметным.

5
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»

Описание фото-прогулки

Азарт натуралистов 🐜 🐛 🐝 🐞 🦋
Мы отправимся на поиски незаметных маленьких жителей Хабаровска, которые ведут интереснейшую жизнь среди зелёных оазисов города. Будем ходить медленно и осторожно, чтобы не спугнуть их и суметь сфотографировать. Многие насекомые, которых мы встретим, не водятся в европейской части России, поэтому кто-то из вас сделает настоящие открытия. А по пути я буду рассказывать об особенностях представителей крупнейшего по числу видов класса животных.

🌿 Поищем серого мотылька, слившегося с корой дерева, стрекочущую кобылку и зависшую в воздухе стрекозу.
🌿 Если повезёт, сфотографируем стрекозу дедку загадочного, одного из самых редких и малоизученных видов не только в России, но и в мире! Мне посчастливилось её увидеть 6 раз (один раз во время экскурсии!)
🌿 Попробуем найти скорпионницу Panopra amurensis — причудливую муху с хвостом как у скорпиона, длинным хоботком и пятнистыми крыльями.
🌿 В цветниках города и на стволах деревьев постараемся отыскать ночных бабочек — ленточниц. В закрытом состоянии видны только их передние серые крылья, а когда бабочки их раскрывают, можно полюбоваться их великолепными оранжевыми или голубыми задними крыльями.
🌿 Стрекозы дедка Шмидта, белонос промежуточный, разные виды стрелок и сжатобрюхов тоже могут стать уловом нашей фотопрогулки. Я расскажу об их повадках и об уловках, которые помогут «приручить» красавиц и сделать лучший кадр.

Живописные места Хабаровска

Маршрут прогулки будет проходить по набережной адмирала Невельского и Городским прудам, а также, в зависимости от лёта насекомых, в питомнике Лукашова или по набережной в районе ул. Солженицына. Когда мы спустимся к реке, наверняка встретимся с ручейниками Amphipsyche proluta, которых будут ловить дальневосточные стрекозы дедка Шмидта или дедка поточный. На берегу Городских прудов понаблюдаем, как крохотная стрекоза красноглазка-наяда плавает на листочке, упавшем в пруд, или как стрекоза четырёхпятнистая патрулирует свой участок. Питомник Лукашова будет особенно богат на бабочек, а набережная и пруд в районе ул. Солженицына — на стрекоз Шмидта, стрекоз шафрановых и других стрекоз.

Организационные детали

  • Будем много ходить пешком, а между объектами передвигаться на машине
  • В жаркую погоду возьмите с собой воду и головной убор
  • У нас будет фотоохота:) Для неё достаточно телефона с функцией приближения или макросъёмки. Если раньше никогда не снимали маленькие объекты, потренируйтесь быстро наводить фокус и приближать фотографируемый объект.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральная лестница, ведущая к набережной Невельского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Полюбила наблюдать за природой Хабаровска после поездок в Японию. Каждый японец в душе зоолог, а если точнее, энтомолог и орнитолог. Они знают название почти каждой букашки и пташки. В парках
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таблички с названиями насекомых и птиц, которые там водятся, на тротуарах плитки-мозаики с изображением животных этих мест и их названием. Пора и нам узнать, какие насекомые и птицы живут вокруг нас. Буду рада поделиться этими знаниями с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из
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забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
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Марина
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
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Эмилия
Это была необычная экскурсия. Мы учились замечать незаметное: стрекоз на пляже (дедка Шмидта), бабочек на цветке (белянка Мелета, толстоголовка Thymelicus leonina) и многих других, часто чисто азиатских видов. Юлия не
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только рассказывала, но и предлагала самим найти ответ: о кормовых растениях увиденных бабочек, о тактике охоты стрекоз и т. п., о влиянии человека на природу и др. Ну и конечно, виды на реку с утесов, конечно, восхитительные.

Это была необычная экскурсия. Мы учились замечать незаметное: стрекоз на пляже (дедка Шмидта), бабочек на цветке
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Дина
Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид
Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид
Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид
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