Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться
Насекомые — одна из великих сил природы.
Они опыляют растения, перерабатывают листву, контролируют численность других животных и являются пищей для некоторых из них. Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и читать дальшеуменьшить
обработки парков.
Но Хабаровск — один из самых зелёных городов России, поэтому мне будет что вам показать! Я наблюдаю за насекомыми с 2018 года и загружаю фотографии на платформу iNaturalist. Моих снимков там уже 900, а это больше 70% всех наблюдений в регионе. Со мной вы прикоснётесь к потрясающему миру, который обычно остаётся незаметным.
Азарт натуралистов 🐜 🐛 🐝 🐞 🦋 Мы отправимся на поиски незаметных маленьких жителей Хабаровска, которые ведут интереснейшую жизнь среди зелёных оазисов города. Будем ходить медленно и осторожно, чтобы не спугнуть их и суметь сфотографировать. Многие насекомые, которых мы встретим, не водятся в европейской части России, поэтому кто-то из вас сделает настоящие открытия. А по пути я буду рассказывать об особенностях представителей крупнейшего по числу видов класса животных.
🌿 Поищем серого мотылька, слившегося с корой дерева, стрекочущую кобылку и зависшую в воздухе стрекозу. 🌿 Если повезёт, сфотографируем стрекозу дедку загадочного, одного из самых редких и малоизученных видов не только в России, но и в мире! Мне посчастливилось её увидеть 6 раз (один раз во время экскурсии!) 🌿 Попробуем найти скорпионницу Panopra amurensis — причудливую муху с хвостом как у скорпиона, длинным хоботком и пятнистыми крыльями. 🌿 В цветниках города и на стволах деревьев постараемся отыскать ночных бабочек — ленточниц. В закрытом состоянии видны только их передние серые крылья, а когда бабочки их раскрывают, можно полюбоваться их великолепными оранжевыми или голубыми задними крыльями. 🌿 Стрекозы дедка Шмидта, белонос промежуточный, разные виды стрелок и сжатобрюхов тоже могут стать уловом нашей фотопрогулки. Я расскажу об их повадках и об уловках, которые помогут «приручить» красавиц и сделать лучший кадр.
Живописные места Хабаровска
Маршрут прогулки будет проходить по набережной адмирала Невельского и Городским прудам, а также, в зависимости от лёта насекомых, в питомнике Лукашова или по набережной в районе ул. Солженицына. Когда мы спустимся к реке, наверняка встретимся с ручейниками Amphipsyche proluta, которых будут ловить дальневосточные стрекозы дедка Шмидта или дедка поточный. На берегу Городских прудов понаблюдаем, как крохотная стрекоза красноглазка-наяда плавает на листочке, упавшем в пруд, или как стрекоза четырёхпятнистая патрулирует свой участок. Питомник Лукашова будет особенно богат на бабочек, а набережная и пруд в районе ул. Солженицына — на стрекоз Шмидта, стрекоз шафрановых и других стрекоз.
Организационные детали
Будем много ходить пешком, а между объектами передвигаться на машине
В жаркую погоду возьмите с собой воду и головной убор
У нас будет фотоохота:) Для неё достаточно телефона с функцией приближения или макросъёмки. Если раньше никогда не снимали маленькие объекты, потренируйтесь быстро наводить фокус и приближать фотографируемый объект.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная лестница, ведущая к набережной Невельского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Полюбила наблюдать за природой Хабаровска после поездок в Японию. Каждый японец в душе зоолог, а если точнее, энтомолог и орнитолог. Они знают название почти каждой букашки и пташки. В парках читать дальшеуменьшить
таблички с названиями насекомых и птиц, которые там водятся, на тротуарах плитки-мозаики с изображением животных этих мест и их названием. Пора и нам узнать, какие насекомые и птицы живут вокруг нас. Буду рада поделиться этими знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из читать дальшеуменьшить
забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.
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Марина
Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
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Эмилия
Это была необычная экскурсия. Мы учились замечать незаметное: стрекоз на пляже (дедка Шмидта), бабочек на цветке (белянка Мелета, толстоголовка Thymelicus leonina) и многих других, часто чисто азиатских видов. Юлия не читать дальшеуменьшить
только рассказывала, но и предлагала самим найти ответ: о кормовых растениях увиденных бабочек, о тактике охоты стрекоз и т. п., о влиянии человека на природу и др. Ну и конечно, виды на реку с утесов, конечно, восхитительные.
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Дина
Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
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