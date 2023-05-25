Насекомые — одна из великих сил природы. Они опыляют растения, перерабатывают листву, контролируют численность других животных и являются пищей для некоторых из них. Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и обработки парков. Но Хабаровск — один из самых зелёных городов России, поэтому мне будет что вам показать! Я наблюдаю за насекомыми с 2018 года и загружаю фотографии на платформу iNaturalist. Моих снимков там уже 900, а это больше 70% всех наблюдений в регионе. Со мной вы прикоснётесь к потрясающему миру, который обычно остаётся незаметным.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Азарт натуралистов 🐜 🐛 🐝 🐞 🦋

Мы отправимся на поиски незаметных маленьких жителей Хабаровска, которые ведут интереснейшую жизнь среди зелёных оазисов города. Будем ходить медленно и осторожно, чтобы не спугнуть их и суметь сфотографировать. Многие насекомые, которых мы встретим, не водятся в европейской части России, поэтому кто-то из вас сделает настоящие открытия. А по пути я буду рассказывать об особенностях представителей крупнейшего по числу видов класса животных.

🌿 Поищем серого мотылька, слившегося с корой дерева, стрекочущую кобылку и зависшую в воздухе стрекозу.

🌿 Если повезёт, сфотографируем стрекозу дедку загадочного, одного из самых редких и малоизученных видов не только в России, но и в мире! Мне посчастливилось её увидеть три раза!

🌿 Попробуем найти скорпионницу Panopra amurensis — причудливую муху с хвостом как у скорпиона, длинным хоботком и пятнистыми крыльями.

🌿 В цветниках города и на стволах деревьев постараемся отыскать ночных бабочек — ленточниц. В закрытом состоянии видны только их передние серые крылья, а когда бабочки их раскрывают, можно полюбоваться их великолепными оранжевыми или голубыми задними крыльями.

Живописные места Хабаровска

Маршрут прогулки пройдёт по трём утёсам: в окрестностях Спасо-Преображенского собора, на набережной и в Кировском районе. Один из утёсов изображён на 5000-й рублёвой купюре. Вам откроются великолепные виды на Амур. А когда мы спустимся к реке, наверняка встретимся с ручейниками Amphipsyche proluta. Соберём раковины ракушек Nodularia douglasiae, Corbicula или других моллюсков. Да, моллюски — не насекомые, но раз уже мы окажемся на берегу Амура, грех не посмотреть под ноги.

Организационные детали