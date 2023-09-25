обработки парков. Но Хабаровск — один из самых зелёных городов России, поэтому мне будет что вам показать! Я наблюдаю за насекомыми с 2018 года и загружаю фотографии на платформу iNaturalist. Моих снимков там уже 900, а это больше 70% всех наблюдений в регионе. Со мной вы прикоснётесь к потрясающему миру, который обычно остаётся незаметным.

Описание фото-прогулки

Азарт натуралистов 🐜 🐛 🐝 🐞 🦋

Мы отправимся на поиски незаметных маленьких жителей Хабаровска, которые ведут интереснейшую жизнь среди зелёных оазисов города. Будем ходить медленно и осторожно, чтобы не спугнуть их и суметь сфотографировать. Многие насекомые, которых мы встретим, не водятся в европейской части России, поэтому кто-то из вас сделает настоящие открытия. А по пути я буду рассказывать об особенностях представителей крупнейшего по числу видов класса животных.

🌿 Поищем серого мотылька, слившегося с корой дерева, стрекочущую кобылку и зависшую в воздухе стрекозу.

🌿 Если повезёт, сфотографируем стрекозу дедку загадочного, одного из самых редких и малоизученных видов не только в России, но и в мире! Мне посчастливилось её увидеть 6 раз (один раз во время экскурсии!)

🌿 Попробуем найти скорпионницу Panopra amurensis — причудливую муху с хвостом как у скорпиона, длинным хоботком и пятнистыми крыльями.

🌿 В цветниках города и на стволах деревьев постараемся отыскать ночных бабочек — ленточниц. В закрытом состоянии видны только их передние серые крылья, а когда бабочки их раскрывают, можно полюбоваться их великолепными оранжевыми или голубыми задними крыльями.

🌿 Стрекозы дедка Шмидта, белонос промежуточный, разные виды стрелок и сжатобрюхов тоже могут стать уловом нашей фотопрогулки. Я расскажу об их повадках и об уловках, которые помогут «приручить» красавиц и сделать лучший кадр.

Живописные места Хабаровска

Маршрут прогулки будет проходить по набережной адмирала Невельского и Городским прудам, а также, в зависимости от лёта насекомых, в питомнике Лукашова или по набережной в районе ул. Солженицына. Когда мы спустимся к реке, наверняка встретимся с ручейниками Amphipsyche proluta, которых будут ловить дальневосточные стрекозы дедка Шмидта или дедка поточный. На берегу Городских прудов понаблюдаем, как крохотная стрекоза красноглазка-наяда плавает на листочке, упавшем в пруд, или как стрекоза четырёхпятнистая патрулирует свой участок. Питомник Лукашова будет особенно богат на бабочек, а набережная и пруд в районе ул. Солженицына — на стрекоз Шмидта, стрекоз шафрановых и других стрекоз.

Организационные детали