Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»

Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться

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Насекомые — одна из великих сил природы.

Они опыляют растения, перерабатывают листву, контролируют численность других животных и являются пищей для некоторых из них. Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и обработки парков.

Но Хабаровск — один из самых зелёных городов России, поэтому мне будет что вам показать! Я наблюдаю за насекомыми с 2018 года и загружаю фотографии на платформу iNaturalist. Моих снимков там уже 900, а это больше 70% всех наблюдений в регионе. Со мной вы прикоснётесь к потрясающему миру, который обычно остаётся незаметным.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Азарт натуралистов 🐜 🐛 🐝 🐞 🦋
Мы отправимся на поиски незаметных маленьких жителей Хабаровска, которые ведут интереснейшую жизнь среди зелёных оазисов города. Будем ходить медленно и осторожно, чтобы не спугнуть их и суметь сфотографировать. Многие насекомые, которых мы встретим, не водятся в европейской части России, поэтому кто-то из вас сделает настоящие открытия. А по пути я буду рассказывать об особенностях представителей крупнейшего по числу видов класса животных.

🌿 Поищем серого мотылька, слившегося с корой дерева, стрекочущую кобылку и зависшую в воздухе стрекозу.
🌿 Если повезёт, сфотографируем стрекозу дедку загадочного, одного из самых редких и малоизученных видов не только в России, но и в мире! Мне посчастливилось её увидеть три раза!
🌿 Попробуем найти скорпионницу Panopra amurensis — причудливую муху с хвостом как у скорпиона, длинным хоботком и пятнистыми крыльями.
🌿 В цветниках города и на стволах деревьев постараемся отыскать ночных бабочек — ленточниц. В закрытом состоянии видны только их передние серые крылья, а когда бабочки их раскрывают, можно полюбоваться их великолепными оранжевыми или голубыми задними крыльями.

Живописные места Хабаровска

Маршрут прогулки пройдёт по трём утёсам: в окрестностях Спасо-Преображенского собора, на набережной и в Кировском районе. Один из утёсов изображён на 5000-й рублёвой купюре. Вам откроются великолепные виды на Амур. А когда мы спустимся к реке, наверняка встретимся с ручейниками Amphipsyche proluta. Соберём раковины ракушек Nodularia douglasiae, Corbicula или других моллюсков. Да, моллюски — не насекомые, но раз уже мы окажемся на берегу Амура, грех не посмотреть под ноги.

Организационные детали

  • Будем много ходить пешком, а между тремя утёсами — на машине (такси включено в стоимость экскурсии)
  • Большинство насекомых активны днём, поэтому позавтракайте плотно до экскурсии или возьмите с собой перекус
  • Сачки брать не надо. У нас будет фотоохота:)
  • Достаточно телефона с функцией приближения или макросъёмки. Если раньше никогда не снимали маленькие объекты, потренируйтесь быстро наводить фокус и приближать фотографируемый объект.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Набережная
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи

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