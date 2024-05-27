3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
5 сен в 09:30
8 сен в 09:00
10 300₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
- ААнна25 сентября 2023Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
- ММарина6 сентября 2023Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
- ЕЕвгения31 августа 2023Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!
- ДДина18 августа 2023Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
- ДДенис18 апреля 2022Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Нескучные экскурсии»
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