Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Хабаровске, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Зелёный» Хабаровск
На машине
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
5 сен в 09:30
8 сен в 09:00
10 300 за всё до 4 чел.
Хабаровск театральный
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    «Зелёный» Хабаровск
    Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
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    гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
  • М
    Марина
    6 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
  • Е
    Евгения
    31 августа 2023
    «Зелёный» Хабаровск
    Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!
  • Д
    Дина
    18 августа 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
    Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. ГидОчень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. ГидОчень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид
  • Д
    Денис
    18 апреля 2022
    «Зелёный» Хабаровск
    Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Самое главное
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  6. Башня Инфиделя
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в августе 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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