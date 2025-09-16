Индивидуальная
до 5 чел.
Шалом, Биробиджан
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
9 апр в 07:30
10 апр в 07:30
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Город с пятитысячной купюры
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Начало: На Комсомольской площади
Расписание: в среду и субботу в 13:30
2 мая в 13:30
6 мая в 13:30
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 сентября 2025Увлекательная прогулка с рассказом о флоре и фауне края. Хорошо, что выезд утром, на сопках ещё нет толп туристов и можно не спеша везде любоваться видами и слушать пение птиц и шум листвы.
- ММаксим13 сентября 2025Добрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. Будучи в Хабаровске, решили, что
- ММаксим12 августа 2025Провели целый день с гидом Лидией, получили исчерпывающую информацию об истории Биробиджана и местного населения, их традициях, культуре, современной жизни.
- ФФеденко30 июля 2025Татьяна, спасибо огромное за экскурсию. Было интересно, познавательно. Много узнали нового. И "устаканили" старые знания. Что-то оказалось совсем не так, как об этом рассказывали в школе.
Уже порекомендовали вашу экскурсию своим знакомым.
- ООльга30 мая 2025Это возможность за день посетить столицу ЕАО,погулять по городку,прикоснуться к религии и культуре евреев и даже кошерно пообедать! ☺️
- ИИгорь22 мая 2025Метод погружения в "атмосферу места" всегда обеспечивает достижение основной цели путешествия - познания нового, ранее неведомого, или ведомого поверхностно. Елена
- ННадежда22 октября 2024Необычное, но увлекательное приключение. Не ожидали такой маршрут в Хабаровске, но очень рады, что всё таки покорили его сопки. День
- пполина2 октября 2024Было красиво и весело)
Отдельная звездочка Евгению за бережное отношение к природе 🌿
- ННаталия14 сентября 2024Экскурсия очень понравилась! Евгений очень интересно и увлекательно рассказывает о природе и истории края, показывает наиболее красивые локации, заботливо помогает
- ЖЖарникова3 сентября 2024Я приехала в Хабаровск после турпоездки на остров Итуруп, где меня восхитили Белые скалы, но на которые подъёма не было.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в апреле 2026
Сейчас в Хабаровске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Хабаровске на 2026 год для иностранцев, 72 ⭐ отзыва, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь