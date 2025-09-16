читать дальше

обязательно надо заехать в такой малоизведанный и колоритный регион как Еврейская автономная область. Смущало путешествие на электричке, но нас заранее предупредили, что на машине дольше и дороже. Встретившись за минут 20 до отправления с гидом - Еленой Ивановной, все опасения развеялись. Очень очаровательная женщина - она сразу увлекла своим рассказом о родном для нее городе Биробиджане и в целом об этом интереснейшем регионе нашей страны. Кажется, что о ЕАО она знает всё и уж совершенно нет сомнений в том, что любит свою малую Родину она совершенно искренне и безразмерно. Два с половиной часа в электричке просто пролетели, потому что мы узнали все про мост и тоннель, проезжая Волочаевск, - про историю волочаевской битвы и установление Советской власти в регионе, о поселках, которые проезжали. Посмотрев перед визитом в Биробиджан немногочисленные обзоры блогеров, мы ожидали увидеть что-то унылое и совсем депрессивное. Но, город оказался очень уютным и милым, конечно, еврейский колорит - вишенка на торте, хотя, как выяснилось, евреев там совсем немного, в отличие от колорита))) Нет сомнений, что при самостоятельном посещении, вы не испытаете столько эмоций и не увидете массу интересных мест, сколько испытали и увидели мы с Еленой Ивановной. Она рассказала и своем восприятии этого города и в Советский период, и в лихие 90-е, и сейчас. Перед ней открывались все самые укромны4 места в музеях и храмах. Ее знали все проходящие мимо биробиджанцы, благодаря чему к обеду мы отчасти, тоже ощутили себя жителями этого маленького городка, а после обеда в кашерном ресторане (в его кашерности, правда, сомневались даже местные) и посещения синагоги почувствовали себя и частью еврейского комьюнити))) О самом городе рассказывать много не буду, в нем есть что поправить и благоустроить, но в него обязательно стоит на денек заехать, а чтобы прочувствовать его лучше сделать это надо с Еленой Ивановной. На первый взгляд цена за экскурсию в Биробиджан может показаться высокой, но, поверьте - это того стоит! Елене Ивановне еще раз благодарочка!!!