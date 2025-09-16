Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Хабаровске, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Шалом, Биробиджан
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
9 апр в 07:30
10 апр в 07:30
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Покорить сопки Хабаровска
На машине
4 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Город с пятитысячной купюры
На автобусе
3 часа
11 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Начало: На Комсомольской площади
Расписание: в среду и субботу в 13:30
2 мая в 13:30
6 мая в 13:30
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 сентября 2025
    Покорить сопки Хабаровска
    Увлекательная прогулка с рассказом о флоре и фауне края. Хорошо, что выезд утром, на сопках ещё нет толп туристов и можно не спеша везде любоваться видами и слушать пение птиц и шум листвы.
  • М
    Максим
    13 сентября 2025
    Шалом, Биробиджан
    Добрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. Будучи в Хабаровске, решили, что
    читать дальше

    обязательно надо заехать в такой малоизведанный и колоритный регион как Еврейская автономная область. Смущало путешествие на электричке, но нас заранее предупредили, что на машине дольше и дороже. Встретившись за минут 20 до отправления с гидом - Еленой Ивановной, все опасения развеялись. Очень очаровательная женщина - она сразу увлекла своим рассказом о родном для нее городе Биробиджане и в целом об этом интереснейшем регионе нашей страны. Кажется, что о ЕАО она знает всё и уж совершенно нет сомнений в том, что любит свою малую Родину она совершенно искренне и безразмерно. Два с половиной часа в электричке просто пролетели, потому что мы узнали все про мост и тоннель, проезжая Волочаевск, - про историю волочаевской битвы и установление Советской власти в регионе, о поселках, которые проезжали. Посмотрев перед визитом в Биробиджан немногочисленные обзоры блогеров, мы ожидали увидеть что-то унылое и совсем депрессивное. Но, город оказался очень уютным и милым, конечно, еврейский колорит - вишенка на торте, хотя, как выяснилось, евреев там совсем немного, в отличие от колорита))) Нет сомнений, что при самостоятельном посещении, вы не испытаете столько эмоций и не увидете массу интересных мест, сколько испытали и увидели мы с Еленой Ивановной. Она рассказала и своем восприятии этого города и в Советский период, и в лихие 90-е, и сейчас. Перед ней открывались все самые укромны4 места в музеях и храмах. Ее знали все проходящие мимо биробиджанцы, благодаря чему к обеду мы отчасти, тоже ощутили себя жителями этого маленького городка, а после обеда в кашерном ресторане (в его кашерности, правда, сомневались даже местные) и посещения синагоги почувствовали себя и частью еврейского комьюнити))) О самом городе рассказывать много не буду, в нем есть что поправить и благоустроить, но в него обязательно стоит на денек заехать, а чтобы прочувствовать его лучше сделать это надо с Еленой Ивановной. На первый взгляд цена за экскурсию в Биробиджан может показаться высокой, но, поверьте - это того стоит! Елене Ивановне еще раз благодарочка!!!

    Добрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. БудучиДобрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. БудучиДобрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. БудучиДобрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. БудучиДобрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. БудучиДобрый день! Посетили экскурсию "Шалом, Биробиджан!" 10 сентября. Наше путешествие подразумевало посещение Хабаровска и Владивостока. Будучи
  • М
    Максим
    12 августа 2025
    Шалом, Биробиджан
    Провели целый день с гидом Лидией, получили исчерпывающую информацию об истории Биробиджана и местного населения, их традициях, культуре, современной жизни.
    читать дальше

    Заходили в синагогу, слушали их местного экскурсовода, обедали в еврейском кафе, в общем, полное погружение. Без этой экскурсии поездка не имела бы смысла, город интересен своей историей и национальным аспектом, без опытного гида ничего этого не узнать. Поэтому огромная благодарность за экскурсию!

  • Ф
    Феденко
    30 июля 2025
    Шалом, Биробиджан
    Татьяна, спасибо огромное за экскурсию. Было интересно, познавательно. Много узнали нового. И "устаканили" старые знания. Что-то оказалось совсем не так, как об этом рассказывали в школе.
    Уже порекомендовали вашу экскурсию своим знакомым.
  • О
    Ольга
    30 мая 2025
    Шалом, Биробиджан
    Это возможность за день посетить столицу ЕАО,погулять по городку,прикоснуться к религии и культуре евреев и даже кошерно пообедать! ☺️
  • И
    Игорь
    22 мая 2025
    Шалом, Биробиджан
    Метод погружения в "атмосферу места" всегда обеспечивает достижение основной цели путешествия - познания нового, ранее неведомого, или ведомого поверхностно. Елена
    читать дальше

    (Елена Ивановна) этим методом владеет мастерски, полностью обеспечивая возможность такого погружения. Высокая эрудиция, знание фактов и истории, близкое знакомство с городом и живущими в нем людьми, такт, чрезвычайно важны, но, видимо, недостаточны для успеха "путешествия-погружения". Необходимо ещё сердечное отношение к городу и живущим в нем людям, чего у Елены Ивановны, определенно, не отнять.
    Спасибо за это замечательное путешествие!

  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Необычное, но увлекательное приключение. Не ожидали такой маршрут в Хабаровске, но очень рады, что всё таки покорили его сопки. День
    читать дальше

    был ветреный, но солнечный,"восхождение" удалось!! Евгений замечательный рассказчик, знающий и любящий свой край и его историю, поведал мифы и легенды этих загадочных мест. В то же время живо интересовался и нашими историями, и впечатлениями. Очень приятный, с юмором, лёгкий в общении. Спасибо!!

  • п
    полина
    2 октября 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Было красиво и весело)
    Отдельная звездочка Евгению за бережное отношение к природе 🌿
  • Н
    Наталия
    14 сентября 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Экскурсия очень понравилась! Евгений очень интересно и увлекательно рассказывает о природе и истории края, показывает наиболее красивые локации, заботливо помогает
    читать дальше

    на подъемах и спусках. Экскурсия даёт возможность увидеть красоту природы Хехцирского заказника - ближних окресностей Хабаровска. Я человек пожилой, но для меня экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендую эту экскурсию!

  • Ж
    Жарникова
    3 сентября 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Я приехала в Хабаровск после турпоездки на остров Итуруп, где меня восхитили Белые скалы, но на которые подъёма не было.
    читать дальше

    А на сопки Большого Хехцирского хребта экскурсия была с подьем, с высоты которых великолепные виды, причудливой формы скалы. Организатор Евгений очень познавательно,интересно все рассказывал,понравилось его глубокое знание истории края. Думаю людям любого возраста,способного восхищаться природой с высоты сопок это мероприятие

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Для иностранцев»

Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Башня Инфиделя;
  2. Самое главное;
  3. Привокзальная площадь;
  4. Спасо-Преображенский кафедральный собор;
  5. Больше­хехцирский заповедник;
  6. Амурский мост;
  7. Набережная;
  8. Набережная Адмирала Невельского.
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в апреле 2026
Сейчас в Хабаровске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
