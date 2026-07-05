Предлагаю вам не просто экскурсию, а путешествие в глубину иркутской души. Вместе мы пройдем по улицам, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Я поделюсь с вами знаниями о городе,

его архитектуре и жителях, а также помогу увидеть Иркутск глазами фотографа. В ходе нашей прогулки вы не только узнаете много нового, но и получите коллекцию из 20 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Эта экскурсия - идеальный способ для тех, кто хочет ощутить настоящий дух Иркутска и сохранить его в своей памяти навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулок в Иркутске. В это время город оживает, а светлые дни позволяют запечатлеть яркие и насыщенные кадры. Прогулки по центру Иркутска в это время дарят незабываемые впечатления благодаря гармоничному сочетанию старинной архитектуры и современной городской жизни.



Весна и осень также подходят для фото-прогулок. В апреле, мае, сентябре и октябре город наполняется особой атмосферой, а теплые оттенки природы добавляют фотографиям особый шарм. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.

Сейчас август — это идеальное время.