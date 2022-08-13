Почти полжизни я изучаю этот мир и людей через призму объектива камеры, мы с ней слышали и видели больше сокровенных историй, чем любой психолог. А как человек, склонный к саморефлексии и самопознанию, я люблю общаться с людьми, и это зачастую терапевтический опыт для всех. Наша встреча подарит вам настоящие иркутские снимки, теплое человеческое общение, и, может быть, ответы на ваши внутренние вопросы.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосферная встреча в далеком сибирском городе

Есть в этом что-то очень романтичное и киношное — приехать в незнакомый город и пойти на прогулку с незнакомым человеком, знакомясь с ним и одновременно с собой. Я думаю, что люди никогда не встречаются случайно, это всегда маленькие звенья большой цепи. И ни одна встреча не бывает похожа на другую: каждая из них — маленькое путешествие, где нет начальной и конечной точки, а есть только путь и процесс общения.

Мы погуляем по центру Иркутска, где гармонично сочетается старая деревянная архитектура и новые постройки. Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики. Проверенные фотогеничные места города, магия общения и чуткость к духу встречи сделают эту прогулку особенной и оставят душевные воспоминания.

Организационные детали