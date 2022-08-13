Иркутские фотоистории

Поверить в волшебство неслучайных встреч и сделать воспоминания о городе особенными

5
2 отзыва
Почти полжизни я изучаю этот мир и людей через призму объектива камеры, мы с ней слышали и видели больше сокровенных историй, чем любой психолог.

А как человек, склонный к саморефлексии и самопознанию, я люблю общаться с людьми, и это зачастую терапевтический опыт для всех.

Наша встреча подарит вам настоящие иркутские снимки, теплое человеческое общение, и, может быть, ответы на ваши внутренние вопросы.
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
Иркутские фотоистории
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосферная встреча в далеком сибирском городе

Есть в этом что-то очень романтичное и киношное — приехать в незнакомый город и пойти на прогулку с незнакомым человеком, знакомясь с ним и одновременно с собой. Я думаю, что люди никогда не встречаются случайно, это всегда маленькие звенья большой цепи. И ни одна встреча не бывает похожа на другую: каждая из них — маленькое путешествие, где нет начальной и конечной точки, а есть только путь и процесс общения.

Мы погуляем по центру Иркутска, где гармонично сочетается старая деревянная архитектура и новые постройки. Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики. Проверенные фотогеничные места города, магия общения и чуткость к духу встречи сделают эту прогулку особенной и оставят душевные воспоминания.

Организационные детали

  • После прогулки я пришлю вам 20 обработанных снимков
  • Кроме позитивного настроя, с собой больше можно ничего не брать;)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Н
13 авг 2022
Екатерина отличный рассказчик и интересный человек, любящий свой город. Несколько часов прошли как несколько секунд. С удовольствием посетил бы экскурсию еще раз. Так как Екатерина еще и профессиональный фотограф, приятным бонусом к экскурсии были несколько отличных снимков.
Н
9 авг 2022
Наша фотопрогулка с Екатериной прошла на отличной волне. Хорошая и насыщенная прогулка по улицам Иркутска. Три часа пролетели незаметно, интересные и уникальные места мы увидели благодаря Екатерине! Благодарим за фотопрогулку и желаем благополучия и творческих полётов!!!

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