Есть в этом что-то очень романтичное и киношное — приехать в незнакомый город и пойти на прогулку с незнакомым человеком, знакомясь с ним и одновременно с собой. Я думаю, что люди никогда не встречаются случайно, это всегда маленькие звенья большой цепи. И ни одна встреча не бывает похожа на другую: каждая из них — маленькое путешествие, где нет начальной и конечной точки, а есть только путь и процесс общения.
Мы погуляем по центру Иркутска, где гармонично сочетается старая деревянная архитектура и новые постройки. Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики. Проверенные фотогеничные места города, магия общения и чуткость к духу встречи сделают эту прогулку особенной и оставят душевные воспоминания.