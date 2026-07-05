Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фото-прогулок в Иркутске. В это время город оживает, а светлые дни позволяют запечатлеть яркие и насыщенные кадры. Прогулки по центру Иркутска в это время дарят незабываемые впечатления благодаря гармоничному сочетанию старинной архитектуры и современной городской жизни.
Весна и осень также подходят для фото-прогулок. В апреле, мае, сентябре и октябре город наполняется особой атмосферой, а теплые оттенки природы добавляют фотографиям особый шарм. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центр Иркутска
Старая деревянная архитектура
Новые постройки
Уютная улица
Тихие дворики
Описание фото-прогулки
Атмосферная встреча в далеком сибирском городе
Есть в этом что-то очень романтичное и киношное — приехать в незнакомый город и пойти на прогулку с незнакомым человеком, знакомясь с ним и одновременно с собой. Я думаю, что люди никогда не встречаются случайно, это всегда маленькие звенья большой цепи. И ни одна встреча не бывает похожа на другую: каждая из них — маленькое путешествие, где нет начальной и конечной точки, а есть только путь и процесс общения.
Мы погуляем по центру Иркутска, где гармонично сочетается старая деревянная архитектура и новые постройки. Заглянем на самую уютную улицу и в скрытые от посторонних глаз небольшие тихие дворики. Проверенные фотогеничные места города, магия общения и чуткость к духу встречи сделают эту прогулку особенной и оставят душевные воспоминания.
Организационные детали
По вашему желанию я отправлю вам рекомендации по одежде, в которой ваши фотографии будут более стильными, и расскажу, какие цвета идут Иркутску
В течение 3 недель после встречи я пришлю вам 40 готовых фотографий ссылкой
Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750
Если захотите — мы зайдём за специальным кедровым кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса, в районе Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места и читать дальшеуменьшить
с удовольствием их покажу. Встречи со мной — это не только иркутские фотокарточки, но и много забавных историй, разговоры по душам и волшебство общения людей, которые увиделись на пару часов для чего-то неслучайного и по каким-то немыслимым «алгоритмам» Вселенной. С удовольствием жду вас на улицах любимого города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Очень позитивная приветливая девушка Екатерина! Помогла по-другому посмотреть на достопримечательности, поделилась своими знаниями, озаряя улыбкой и добротой. Желаем дальнейших успехов и удовольствия от работы! С признанием, гости из Новосибирска
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З
Зиля
Великолепный формат - прогулка, фотосессия, экскурсия. Несмотря на безумный холод, были в конце февраля и было все -30, было очень здорово. Забегали в кафе отогреваться. Рекомендую всем, кто хочет красивые фото от прогулки в сочетании с историей города.
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю вас за добрые слова, очень рада, что у вас осталось столько положительных эмоций от нашей встречи! Удачных вам путешествий!
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Екатерина
Всем привет! Сегодня гуляли по Иркутску с Екатериной. Это было незабываемое путешествие вглубь веков. Узнали о городе много интересных фактов. Останавливались у исторических мест - фотографировались. По дороге заходили в кофейни - читать дальшеуменьшить
согревались вкусным латте и пробовали местные десерты. Иркутск впечатлил. Город показался комфортным, неспешным, уютным. Иркутск Сибирский. Купеческий. Современный. Потрясающе красивая набережная и вид на Ангару, в районе Иркутска она стремительно течёт и не замерзает даже при сильных морозах. Будете в Иркутске - смело обращайтесь к Екатерине за тёплой и душевной прогулкой.
Екатерина
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю вас за такой объемный отзыв о нашей экскурсии! Рада быть частью ваших впечатлений в путешествии:)
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Ирина
Впечатления замечательные. Катерина позитивный интересный человек❤С её подачи, Иркутск нам понравился, мы здесь первый раз. Думаю её фотографии, будут 👍👍ждем с нетерпением.
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Н
Надежда
очень приятная девушка, огромная благодарность за экскурсию и фото. все оперативно, очень рекомендую
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Н
Надежда
Спасибо Екатерине за неспешную фотопрогулку, рассказ про архитектуру и историю Иркутска! Очень ждем фото