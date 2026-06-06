Вы окажетесь в сердце Восточных Саян, где чистый горный воздух, пейзажи и тишина помогут отключиться от суеты и почувствовать единение с природой. Увидите дацаны, ступы просветления и статуи Будды. Побываете на монгольском рынке и отдохнёте в термах Аршана.
Описание экскурсии
7:30 — встреча в сквере Кирова (Иркутск), знакомство, переезд в Аршан (около 200 км) с остановкой в п. Култук. Есть возможность заехать на Байкал сделать фотографии
По дороге на границе Иркутской области и республики Бурятия сделаем остановку у ступы Даши Гамон. Именно отсюда начнется наше знакомство с буддизмом. Пройдём с вами священный круг гороо (кора), покрутим молитвенные барабаны — хурдэ, обойдём ступу просветления, попросим благословения для себя и своей семьи. Следующая остановка — у комплекса ступы Боди с невероятным видом на горы.
11:30 — посещение мараловой фермы (по желанию)
Далее по дороге заезд в дацан Дэчен Равжалинг. Здесь окунёмся в мир буддизма. Увидим дацан, лам, узнаем, из чего состоит алтарь, пантеон буддийских божеств, кто такой Будда и многое другое.
12:30 — обед в кафе бурятской кухни на летней террасе с видом на горы
13:30 — дацан Бодхидхарма (совершим обряд очищения и почитания, сделав почётный обход вокруг территории дацана по ходу солнца, покрутим молитвенный барабан)
Зарядившись положительной энергетикой у ступ просветления, мы посетим монгольский рынок, где можно купить местные товары, пройдёмся до водопада по экотропе здоровья (длина 1 км 100 метров). На обратной дороге попробуем воду из источника.
16:30 — переезд до п. Жемчуг (купание в бассейне: углекислород или метановый)
18:00 — возвращение в Иркутск
Вы узнаете:
- историю появления Тункинской долины, Сибирского тракта, Великого чайного пути, буддизма в России
- интересные факты о Байкале, п. Култук
- об отличиях православия от буддизма
- бурятах: традиции, обычаи, уклад жизни
- всё о термальных источниках в Тункинской долины
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном минивэне (максимум 5 человек) Honda Stepwgn Spada и групповая аптечка
- В стоимость не входит: питание в кафе (в среднем около 1000 руб/чел), разрешение на нахождение на территории Тункинского национального парка (250 руб/чел), есть льготы, термальные источники (обший бассейн 250 руб/чел, душ 320 руб/чел), оплата билета на мараловую ферму (500 руб/взр, 250 детский)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5500 ₽