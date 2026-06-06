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Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции

Главное в Бурятии за 1 день
Это не просто путешествие по живописным местам, а возможность получить глубокий опыт, который объединяет природу, культуру и духовность.

Вы окажетесь в сердце Восточных Саян, где чистый горный воздух, пейзажи и тишина помогут отключиться от суеты и почувствовать единение с природой. Увидите дацаны, ступы просветления и статуи Будды. Побываете на монгольском рынке и отдохнёте в термах Аршана.
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции

Описание экскурсии

7:30 — встреча в сквере Кирова (Иркутск), знакомство, переезд в Аршан (около 200 км) с остановкой в п. Култук. Есть возможность заехать на Байкал сделать фотографии

По дороге на границе Иркутской области и республики Бурятия сделаем остановку у ступы Даши Гамон. Именно отсюда начнется наше знакомство с буддизмом. Пройдём с вами священный круг гороо (кора), покрутим молитвенные барабаны — хурдэ, обойдём ступу просветления, попросим благословения для себя и своей семьи. Следующая остановка — у комплекса ступы Боди с невероятным видом на горы.

11:30 — посещение мараловой фермы (по желанию)

Далее по дороге заезд в дацан Дэчен Равжалинг. Здесь окунёмся в мир буддизма. Увидим дацан, лам, узнаем, из чего состоит алтарь, пантеон буддийских божеств, кто такой Будда и многое другое.

12:30 — обед в кафе бурятской кухни на летней террасе с видом на горы

13:30 — дацан Бодхидхарма (совершим обряд очищения и почитания, сделав почётный обход вокруг территории дацана по ходу солнца, покрутим молитвенный барабан)

Зарядившись положительной энергетикой у ступ просветления, мы посетим монгольский рынок, где можно купить местные товары, пройдёмся до водопада по экотропе здоровья (длина 1 км 100 метров). На обратной дороге попробуем воду из источника.

16:30 — переезд до п. Жемчуг (купание в бассейне: углекислород или метановый)

18:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

  • историю появления Тункинской долины, Сибирского тракта, Великого чайного пути, буддизма в России
  • интересные факты о Байкале, п. Култук
  • об отличиях православия от буддизма
  • бурятах: традиции, обычаи, уклад жизни
  • всё о термальных источниках в Тункинской долины

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном минивэне (максимум 5 человек) Honda Stepwgn Spada и групповая аптечка
  • В стоимость не входит: питание в кафе (в среднем около 1000 руб/чел), разрешение на нахождение на территории Тункинского национального парка (250 руб/чел), есть льготы, термальные источники (обший бассейн 250 руб/чел, душ 320 руб/чел), оплата билета на мараловую ферму (500 руб/взр, 250 детский)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гостеприимная хозяйка волшебного края — озера Байкал и аккредитованный гид по Иркутской области и Республике Бурятия. Здесь я родилась, выросла и теперь открываю гостям красоту и загадочность самой глубокой пресноводной чаши мира. С радостью поделюсь с вами знаниями и любовью к этому прекрасному месту, которое притягивает сердца путешественников со всего света.

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