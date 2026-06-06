Это не просто путешествие по живописным местам, а возможность получить глубокий опыт, который объединяет природу, культуру и духовность. Вы окажетесь в сердце Восточных Саян, где чистый горный воздух, пейзажи и тишина помогут отключиться от суеты и почувствовать единение с природой. Увидите дацаны, ступы просветления и статуи Будды. Побываете на монгольском рынке и отдохнёте в термах Аршана.

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Описание экскурсии

7:30 — встреча в сквере Кирова (Иркутск), знакомство, переезд в Аршан (около 200 км) с остановкой в п. Култук. Есть возможность заехать на Байкал сделать фотографии

По дороге на границе Иркутской области и республики Бурятия сделаем остановку у ступы Даши Гамон. Именно отсюда начнется наше знакомство с буддизмом. Пройдём с вами священный круг гороо (кора), покрутим молитвенные барабаны — хурдэ, обойдём ступу просветления, попросим благословения для себя и своей семьи. Следующая остановка — у комплекса ступы Боди с невероятным видом на горы.

11:30 — посещение мараловой фермы (по желанию)

Далее по дороге заезд в дацан Дэчен Равжалинг. Здесь окунёмся в мир буддизма. Увидим дацан, лам, узнаем, из чего состоит алтарь, пантеон буддийских божеств, кто такой Будда и многое другое.

12:30 — обед в кафе бурятской кухни на летней террасе с видом на горы

13:30 — дацан Бодхидхарма (совершим обряд очищения и почитания, сделав почётный обход вокруг территории дацана по ходу солнца, покрутим молитвенный барабан)

Зарядившись положительной энергетикой у ступ просветления, мы посетим монгольский рынок, где можно купить местные товары, пройдёмся до водопада по экотропе здоровья (длина 1 км 100 метров). На обратной дороге попробуем воду из источника.

16:30 — переезд до п. Жемчуг (купание в бассейне: углекислород или метановый)

18:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

историю появления Тункинской долины, Сибирского тракта, Великого чайного пути, буддизма в России

интересные факты о Байкале, п. Култук

об отличиях православия от буддизма

бурятах: традиции, обычаи, уклад жизни

всё о термальных источниках в Тункинской долины

Организационные детали