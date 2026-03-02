читать дальше уменьшить

Аршан Марина и Вячеслав рассказали много интересной информации о городе Иркутске, озере Байкал и республике Бурятии. За путешествий мы погрузились в культуру буддизма. Внучка, которой 13 лет с интернетом слушала рассказ и задавала вопросы, что меня очень удивило. А примерно через час была сказана фраза, что равноценно оценке всего дня:"вы первый экскурсовод, которого мне хочется слушать! Вы так интересно рассказываете!" Спасибо Марине и Вячеславу.