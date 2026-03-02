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Индивидуальная
до 3 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Провести один насыщенный день в Тункинской долине и запомнить его навсегда
«Термальные источники — 250-400 ₽ за чел»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Священные места и термальные источники»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
от 26 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Главное в Бурятии за 1 день
Начало: В сквере Кирова
«всё о термальных источниках в Тункинской долины»
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид рассказал про все локации, и составил маршрут так, что мы успели посмотреть всë, что нам было интересно. Спасибо, нам с мужем очень понравилась экскурсия!
+4
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Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от отеля. В дороге до
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М
Экскурсия понравилась. Увидели много красивых и интересных мест, купались в горячих источниках. Автомобиль был удобный. Водитель, конечно, не профессиональный гид, но рассказывал интересно. Учитывал все наши просьбы.
Очень довольны и рекомендуем эту экскурсию.
Очень довольны и рекомендуем эту экскурсию.
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Смартфон в шоке от переизбытка снимков.
Мы в шоке от переизбытка чуйств.
Восточные Саяны, Тункинская долина, бесконечные лошади и ооочень медленные коровки,
Мы в шоке от переизбытка чуйств.
Восточные Саяны, Тункинская долина, бесконечные лошади и ооочень медленные коровки,
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Огромное спасибо Марине и Вячеславу за прекрасный день. Экскурсия организована на высшем профессиональным уровне. Мы были очарованы просторами и красотами
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М
Были в Аршане. Экскурсия на высшем уровне, начиная от организации до самой поездки. Были в Аршане, любовались красивой природой, испили
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и
Экскурсия прошла организовано, места очень красивые. Спасибо гиду Дмитрию за внимание.
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В
Спасибо Веронике и гиду Дмитрию за интересное путешествие и индивидуальный подход!
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А
Экскурсия интересная и очень насыщенная. Время пролетело незаметно. Было легко и весело. Очень комфортная машина, вкусный обед. Узнали много полезного и нового. Внимательный гид. Природа замечательная. Красивые места и приятные впечатления.
Благодарю Марину за чудесно проведенный день!
Благодарю Марину за чудесно проведенный день!
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Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной, благодаря вниманию и заботе.
+2
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Всего 48 отзывов в Иркутске в категории "SPA"
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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SPA»
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Сейчас в Иркутске в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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