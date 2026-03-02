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Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Иркутске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Джиппинг
На машине
11 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Провести один насыщенный день в Тункинской долине и запомнить его навсегда
«Термальные источники — 250-400 ₽ за чел»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
На машине
12 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Священные места и термальные источники»
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
от 26 000 ₽ за человека
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
На машине
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции
Главное в Бурятии за 1 день
Начало: В сквере Кирова
«всё о термальных источниках в Тункинской долины»
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид рассказал про все локации, и составил маршрут так, что мы успели посмотреть всë, что нам было интересно. Спасибо, нам с мужем очень понравилась экскурсия!
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид+4
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
Отличная программа для тех, кто никогда не был в Бурятии, и хочет посмотреть сразу побольше) Гид
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Елена
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от отеля. В дороге до
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Аршан Марина и Вячеслав рассказали много интересной информации о городе Иркутске, озере Байкал и республике Бурятии. За путешествий мы погрузились в культуру буддизма. Внучка, которой 13 лет с интернетом слушала рассказ и задавала вопросы, что меня очень удивило. А примерно через час была сказана фраза, что равноценно оценке всего дня:"вы первый экскурсовод, которого мне хочется слушать! Вы так интересно рассказываете!" Спасибо Марине и Вячеславу.

Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от
Были на экскурсии в сентябре 2025г. Все замечательнно организовано. Все очень понравилось. Нас забрали прямо от
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М
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Экскурсия понравилась. Увидели много красивых и интересных мест, купались в горячих источниках. Автомобиль был удобный. Водитель, конечно, не профессиональный гид, но рассказывал интересно. Учитывал все наши просьбы.
Очень довольны и рекомендуем эту экскурсию.
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Вита
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Смартфон в шоке от переизбытка снимков.
Мы в шоке от переизбытка чуйств.
Восточные Саяны, Тункинская долина, бесконечные лошади и ооочень медленные коровки,
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пасущиеся там… Чистейшие, бурные реки, местами очень крутой подъем к водопаду, птицы, ожидающие лакомств, сфинкс-сокол на шестке, юркий бурундучок, прошмыгнувший трассу суслик… И опять - горы, горы, тайга… Изумляющая.
Восхищающая.
Завораживающая.
Манящая…

Загадали желания в дацане.
Прошла три круга, провернула 108 барабанчиков.

Обняли кедр…

Отведали суп Бухлëр с огромными кусками говядины, сочные позы (буузы) и оооогромный чебурек. Просто оооогромный. Я не знала, что такие бывают. Вкусно было всё), но много. Еле шла, от тяжести съеденной).

Искупались в открытом родоновом источнике… Полегчало).

У нас были замечательные гиды). Марина, Вячеслав - спасибо!

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Марина
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Огромное спасибо Марине и Вячеславу за прекрасный день. Экскурсия организована на высшем профессиональным уровне. Мы были очарованы просторами и красотами
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Бурятии, ее природой, людьми, вкусной едой. Горячие источники и ванны напитали нас минералами и энергией вековых гор. Монгольский рынок удивил богатством выбора. Марина погрузила нас в таинства буддизма, мы стали свидетелями религиозного обряда в дацане. Вячеслав провел нас до водопада и поделился своими знаниями местной истории, культуры и природы. Хочется порекомендовать эту экскурсию всем кто хочет погрузиться в мир Бурятии.

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М
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Были в Аршане. Экскурсия на высшем уровне, начиная от организации до самой поездки. Были в Аршане, любовались красивой природой, испили
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минеральной водицы и искупались в термальных источниках. Нас сопровождал Дмитрий, очень позитивный, веселый и находчивый человек! День с ним пролетел незаметно, легко, на одном дыхании. Побольше бы таких людей в нашей туриндустрии)) Очень приятная и незабываемая экскурсия!! Однозначно рекомендую!!

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и
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Экскурсия прошла организовано, места очень красивые. Спасибо гиду Дмитрию за внимание.
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В
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Спасибо Веронике и гиду Дмитрию за интересное путешествие и индивидуальный подход!
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А
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Экскурсия интересная и очень насыщенная. Время пролетело незаметно. Было легко и весело. Очень комфортная машина, вкусный обед. Узнали много полезного и нового. Внимательный гид. Природа замечательная. Красивые места и приятные впечатления.
Благодарю Марину за чудесно проведенный день!
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Алена
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной, благодаря вниманию и заботе.
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Даже несмотря на наши "маленькие" сумочки)) (с которыми мы никак не хотели расставаться)) мы получили самые яркие впечатления. Вячеслав показывал нам, как сделать вдохновляющие фотографии. Спасибо за уникальную возможность насладиться красивыми местами и получить эмоциональный заряд!

Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,+2
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,
Благодарим Вячеслава за потрясающую поездку в Аршан! Она была не только увлекательной, но и невероятно комфортной,
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Всего 48 отзывов в Иркутске в категории "SPA"

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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники;
  2. Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска;
  3. Аршан: жемчужина Восточных Саян, термальные источники и буддийские традиции.
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Байкал;
  2. Набережная;
  3. Московские ворота;
  4. Тальцы;
  5. Знаменский монастырь;
  6. Ангара;
  7. Скульптура «Бабр»;
  8. Национальный парк Тункинский;
  9. Триумфальные ворота;
  10. Белый дом.
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2026
Сейчас в Иркутске в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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