Что вас ожидает

Прошлое Иркутска: коротко о главном

На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете самое главное об Иркутске. В сувенирном магазинчике сможете присмотреть крафтовые вещи. А также познакомитесь с интересной архитектурной экспозицией, рассмотрите арт-объекты и встретите любопытные информационные стенды.

Музей чая

Там же вы посетите музей, где погрузитесь в отдельную небольшую, но очень важную часть жизни Иркутска. Осмотрите карты, старые фотографии, коллекционные предметы. Обзор экспонатов будет без затяжных лекций, в формате легкого и увлекательного рассказа об истории, уходящей далеко в прошлое, к истокам чайных традиций Сибири. Поговорим о торговых караванах, первых магазинах города и легендарной советской фабрике.

Прогулка по историческому центру

По пути в чайную вы увидите усадьбы декабристов, старинные церкви и дома, почти все не выше двухэтажных. Узнаете, как выглядел и чем жил этот квартал в 19 веке, почему здесь селились самые богатые и прогрессивные господа Иркутска. И именно здесь вы встретитесь с самыми яркими контрастами города — архитектурными и культурными.

Чайная церемония

В завершение отправимся в уютную чайную, расположившуюся в старом деревянном доме, где вас уже будет ждать мастер. А мы припасли для вас еще несколько интересных историй, которые вы услышите, наслаждаясь редким чаем, заваренным на родниковой воде.

Организационные детали

Начало экскурсии: 11:00-13:00 или 17:00-21:00

Общее расстояние пешком: 1 км

Музей и чайная церемония включены в цену, никаких дополнительных расходов не предусмотрено

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.