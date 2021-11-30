Чайный Иркутск и душевная церемония

Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером

Индивидуально
для 4 чел.
Великий чайный путь из Китая в Европу проходил через многие города, в том числе, и через Иркутск.

В тематической музее, расположенном в деревянной усадьбе, вы узнаете, какую роль он сыграл в формировании чайных традиций Сибири.

В уютной чайной отведаете интересный напиток на родниковой воде.

А перед этим познакомитесь с аутентичной архитектурой исторического центра.
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
Чайный Иркутск и душевная церемония
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Что вас ожидает

Прошлое Иркутска: коротко о главном

На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете самое главное об Иркутске. В сувенирном магазинчике сможете присмотреть крафтовые вещи. А также познакомитесь с интересной архитектурной экспозицией, рассмотрите арт-объекты и встретите любопытные информационные стенды.

Музей чая

Там же вы посетите музей, где погрузитесь в отдельную небольшую, но очень важную часть жизни Иркутска. Осмотрите карты, старые фотографии, коллекционные предметы. Обзор экспонатов будет без затяжных лекций, в формате легкого и увлекательного рассказа об истории, уходящей далеко в прошлое, к истокам чайных традиций Сибири. Поговорим о торговых караванах, первых магазинах города и легендарной советской фабрике.

Прогулка по историческому центру

По пути в чайную вы увидите усадьбы декабристов, старинные церкви и дома, почти все не выше двухэтажных. Узнаете, как выглядел и чем жил этот квартал в 19 веке, почему здесь селились самые богатые и прогрессивные господа Иркутска. И именно здесь вы встретитесь с самыми яркими контрастами города — архитектурными и культурными.

Чайная церемония

В завершение отправимся в уютную чайную, расположившуюся в старом деревянном доме, где вас уже будет ждать мастер. А мы припасли для вас еще несколько интересных историй, которые вы услышите, наслаждаясь редким чаем, заваренным на родниковой воде.

Организационные детали

  • Начало экскурсии: 11:00-13:00 или 17:00-21:00
  • Общее расстояние пешком: 1 км
  • Музей и чайная церемония включены в цену, никаких дополнительных расходов не предусмотрено

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Музея чая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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