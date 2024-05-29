1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Усадьба Волконских и памятник женам декабристов — это отдельная глава в летописи города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите памятники Александру III и Колчаку, посетите усадьбу Шастиных и узнаете, какая история вдохновила композитора Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Мы проедем по старинному Иркутску, где среди деревянных кружевных домов вы увидите усадьбы декабристов, ныне музеи города»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион, университеты — и многие другие достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Осмотрим усадьбу жены декабриста княгини Волконской, которая впервые в Иркутске завела светский салон»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«дома-усадьбы декабристов и купеческие дома 19 века, Кружевной дом»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
«По дороге к Байкалу мы заглянем в «Тальцы» — архитектурно-этнографический музейный комплекс, где вы увидите русскую деревню, усадьбы казаков, крестьян и бурятский улус с юртами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
«По пути в чайную вы увидите усадьбы декабристов, старинные церкви и дома, почти все не выше двухэтажных»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
«Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«После храма Казанской иконы Божией матери, нас ждет очарование деревянного кружева усадьбы Шастина»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
«Во время экскурсии вы также сможете узнать о нелегкой жизни декабристов и их жен, посетив усадьбу Волконских»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
«Дополнительные расходы: билеты в усадьбы Волконского и Трубецкого — по 200 руб»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ММарина26 мая 2024Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
- ЕЕлена8 мая 2024Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
- ННаталия6 мая 2024Отличная экскурсия
- ААнастасия3 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
- ННаташа3 мая 2024Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 700 до 21 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 999 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 999 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август