Экскурсии по усадьбам и дворцам Иркутска

Найдено 15 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Усадьба Волконских и памятник женам декабристов — это отдельная глава в летописи города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите памятники Александру III и Колчаку, посетите усадьбу Шастиных и узнаете, какая история вдохновила композитора Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Мы проедем по старинному Иркутску, где среди деревянных кружевных домов вы увидите усадьбы декабристов, ныне музеи города»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион, университеты — и многие другие достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Осмотрим усадьбу жены декабриста княгини Волконской, которая впервые в Иркутске завела светский салон»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«дома-усадьбы декабристов и купеческие дома 19 века, Кружевной дом»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Знакомство с Байкалом за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
«По дороге к Байкалу мы заглянем в «Тальцы» — архитектурно-этнографический музейный комплекс, где вы увидите русскую деревню, усадьбы казаков, крестьян и бурятский улус с юртами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Исторический центр запомнится вам чудесными храмами, старинными площадями и купеческими усадьбами»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Чайный Иркутск и душевная церемония
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
«По пути в чайную вы увидите усадьбы декабристов, старинные церкви и дома, почти все не выше двухэтажных»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900 за всё до 3 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
«Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«После храма Казанской иконы Божией матери, нас ждет очарование деревянного кружева усадьбы Шастина»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
«Во время экскурсии вы также сможете узнать о нелегкой жизни декабристов и их жен, посетив усадьбу Волконских»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Декабристское кольцо: прогулка по Иркутску
Познакомиться с историей и бытом ссыльных участников декабрьского восстания и их семей
«Дополнительные расходы: билеты в усадьбы Волконского и Трубецкого — по 200 руб»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
5 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличный экскурсовод и организация Интересно рассказала и показала Для знакомства с Иркутском в самый раз Прекрасные впечатления принесла экскурсия
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия
    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
  • Н
    Наташа
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
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    Экскурсия по-настоящему понравилась: очень легко и интересно, а главное для меня -структурированно. У нас была сложная схема с временем экскурсии (переносили несколько раз, так как не успевали из-за работы), Дарья без проблем пошла на встречу, за что ей огромное спасибо. Об Иркутске остались только приятные впечатления. Всячески рекомендую.

  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Усадьбы и дворцы»

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  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. Иркутск: история на каждом шагу
  3. Об Иркутске - с теплотой и любовью
  4. Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
  5. Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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