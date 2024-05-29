Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом

за всё до 15 чел.

от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

Начало: В сквере им. Кирова

Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии

за всё до 5 чел.

от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом

за всё до 3 чел.

8 960 ₽ за всё до 3 чел.

История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: У места вашего проживания в Иркутске

Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты

за всё до 3 чел.

5 500 ₽ за всё до 3 чел.

О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия

за всё до 3 чел.

8 900 ₽ за всё до 3 чел.

Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры

за всё до 3 чел.

6 700 ₽ за всё до 3 чел.

О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке

за всё до 3 чел.

21 000 ₽ за всё до 3 чел.

Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру

за всё до 10 чел.

4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города

за всё до 3 чел.

19 900 ₽ за всё до 3 чел.

Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером

Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля «После храма Казанской иконы Божией матери, нас ждет очарование деревянного кружева усадьбы Шастина»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности