Об экскурсии

Мы начнем нашу прогулку у Спасского храма – точки отсчета Иркутской истории. Это самое древнее каменное здание в Восточной Сибири! Прогуляемся до набережной, засвидетельствуем свое почтение основателю города – Якову Похабову, чей памятник высится над Ангарой. Посетим Богоявлениский собор, который представляет собой образец сибирского барокко. Я расскажу Вам, каким образом на территории Сибири зародился этот самобытный архитектурный стиль.

Следующая остановка – Знаменский монастырь, на территории которого похоронен русский Колумб Григорий Иванович Шелехов. Вы узнаете историю любви, вдохновившую композитора А. Л. Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось».

Далее последуем к памятнику Александру Васильевичу Колчаку, чья судьба навеки связана с Иркутском. После храма Казанской иконы Божией матери, нас ждет очарование деревянного кружева усадьбы Шастина.

Центральная улица Карла Маркса приведет нас к Краеведческому музею. Здесь Вы узнаете, в чем уникальность этого здания. Памятник Александру III поделится с Вами своей историей. Я расскажу Вам что связывает Иркутск и 34-го президента Америки – Эйзенхауэра.

Экскурсия завершается в Иркутской слободе (130-й квартал), кружевные домики которого создают неповторимый уют, привлекая туристов и горожан.

До скорой встречи!

Транспорт, на котором проводится экскурсия: