Очарование Иркутска неповторимо! В каждом деревянном доме, в истории, в силе и теплоте сибирского духа...

5
14 отзывов
Очарование Иркутска неповторимо! В каждом деревянном доме, в истории, в силе и теплоте сибирского духа.
Сказка старого города
Сказка старого города
Сказка старого города
Сказка старого города
Сказка старого города
Сказка старого города

Что вы увидите 🤩

  • 1. Храм спаса нерукотворного образа
  • 2. Часовня у храма 3. Скульптурная композиция «Петр и Феврония Муромские
  • 4. Вечный огонь
  • 5. Бюст А. П. Белобородова
  • 6. Памятник Я. И. Похабову
  • 7. Московские ворота
  • 8. Монастырь имени знамения Пресвятой Богородицы
  • 9. Памятник Шелехову Г. И.
  • 10. Памятник Колчкаку А. В.
  • 11. Казанский храм
  • 12. Кружевной дом Шастиных(дом Европы)
  • 13. Центральная улица города Карла Маркса (Большая)
  • 14. Белый дом
  • 15. Задние Краеведческого музея
  • 16. Памятник Александру III.
  • 17. 130 квартал (Иркутская слобода).
Об экскурсии
Мы начнем нашу прогулку у Спасского храма – точки отсчета Иркутской истории. Это самое древнее каменное здание в Восточной Сибири! Прогуляемся до набережной, засвидетельствуем свое почтение основателю города – Якову Похабову, чей памятник высится над Ангарой. Посетим Богоявлениский собор, который представляет собой образец сибирского барокко. Я расскажу Вам, каким образом на территории Сибири зародился этот самобытный архитектурный стиль.
Следующая остановка – Знаменский монастырь, на территории которого похоронен русский Колумб Григорий Иванович Шелехов. Вы узнаете историю любви, вдохновившую композитора А. Л. Рыбникова на создание рок-оперы «Юнона и Авось».
Далее последуем к памятнику Александру Васильевичу Колчаку, чья судьба навеки связана с Иркутском. После храма Казанской иконы Божией матери, нас ждет очарование деревянного кружева усадьбы Шастина.
Центральная улица Карла Маркса приведет нас к Краеведческому музею. Здесь Вы узнаете, в чем уникальность этого здания. Памятник Александру III поделится с Вами своей историей. Я расскажу Вам что связывает Иркутск и 34-го президента Америки – Эйзенхауэра.
Экскурсия завершается в Иркутской слободе (130-й квартал), кружевные домики которого создают неповторимый уют, привлекая туристов и горожан.
До скорой встречи!

Транспорт, на котором проводится экскурсия:

  • Автомобиль Peugeot 408 (до 4 человек)
  • Honda Stream (5-6 человек)
🚩 Начало: У Вашего отеля
🏁 Место завершения: 130-й квартал
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
 Что не входит
  • Личные расходы.
Важная информация
  • Транспорт, на котором проводится экскурсия:
  • Автомобиль Peugeot 408 (до 4 человек)
  • Honda Stream (5-6 человек)
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Алина Т.
Алина Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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