Экскурсия по ночному небу

Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Более 20 лет назад один случайный взгляд вверх перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Я увидел комету и с тех пор смотрю на небо каждую ночь. Наблюдаю, как рождаются звёзды, и знаю, кажется, их все. Хочу показать вам этот невероятный далёкий мир. Расскажу много удивительных фактов о космосе. Уверен, что этот уникальный опыт запомнится вам надолго. А может, перевернёт и вашу жизнь…
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Экскурсия по ночному небу
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы выедем почти за 100 километров от Иркутска, подальше от городской засветки. Примерно 3 часа уйдёт на дорогу туда-обратно. 2 часа мы будем наблюдать за звёздами, ненадолго прервёмся на горячий чай.

Я и мой телескоп покажем вам:

  • яркие созвездия,
  • Млечный Путь,
  • звёздные скопления,
  • туманности,
  • другие галактики,
  • планеты солнечной системы.

Мы поговорим о времени и расстояниях, древних греках и учёных прошлых лет. Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды.

Важно!

Любители астрономии — самые метеозависимые люди. Экскурсии не проводятся в условиях облачности, поэтому, к сожалению, мы можем отменить поездку за 1–2 дня, опираясь на прогноз погоды.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и горячий чай
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Как одеваться

Мы будем наблюдать за звёздами ночью на открытом воздухе почти без движения, поэтому жизненно необходимо одеваться на сезон теплее.

  • Если экскурсия летняя – нужна осенняя одежда.
  • Для осенних и весенних экскурсий – зимние вещи, особенно обувь.
  • Если экскурсия зимняя – одеваемся так, словно отправляемся в арктическое путешествие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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