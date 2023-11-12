Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
Более 20 лет назад один случайный взгляд вверх перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Я увидел комету и с тех пор смотрю на небо каждую ночь. Наблюдаю, как рождаются звёзды, и знаю, кажется, их все. Хочу показать вам этот невероятный далёкий мир. Расскажу много удивительных фактов о космосе. Уверен, что этот уникальный опыт запомнится вам надолго. А может, перевернёт и вашу жизнь…
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы выедем почти за 100 километров от Иркутска, подальше от городской засветки. Примерно 3 часа уйдёт на дорогу туда-обратно. 2 часа мы будем наблюдать за звёздами, ненадолго прервёмся на горячий чай.
Я и мой телескоп покажем вам:
- яркие созвездия,
- Млечный Путь,
- звёздные скопления,
- туманности,
- другие галактики,
- планеты солнечной системы.
Мы поговорим о времени и расстояниях, древних греках и учёных прошлых лет. Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды.
Важно!
Любители астрономии — самые метеозависимые люди. Экскурсии не проводятся в условиях облачности, поэтому, к сожалению, мы можем отменить поездку за 1–2 дня, опираясь на прогноз погоды.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и горячий чай
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Как одеваться
Мы будем наблюдать за звёздами ночью на открытом воздухе почти без движения, поэтому жизненно необходимо одеваться на сезон теплее.
- Если экскурсия летняя – нужна осенняя одежда.
- Для осенних и весенних экскурсий – зимние вещи, особенно обувь.
- Если экскурсия зимняя – одеваемся так, словно отправляемся в арктическое путешествие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Иркутске
Привет, я Сергей. Верите ли вы, что один случайный взгляд может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь? Со мной такое случилось более 20 лет назад, когда я увидел комету. С тех пор я смотрю на небо каждый день, а точнее — ночь. Со временем незнакомых звёзд на небе просто не осталось. Я наблюдал ураганы на Юпитере, кольца Сатурна и фазы Венеры, места, где рождаются новые звёзды и даже другие галактики. И поверьте, мне есть, что вам показать.
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