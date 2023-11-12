Более 20 лет назад один случайный взгляд вверх перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Я увидел комету и с тех пор смотрю на небо каждую ночь. Наблюдаю, как рождаются звёзды, и знаю, кажется, их все. Хочу показать вам этот невероятный далёкий мир. Расскажу много удивительных фактов о космосе. Уверен, что этот уникальный опыт запомнится вам надолго. А может, перевернёт и вашу жизнь…

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Описание

Что вас ожидает

Мы выедем почти за 100 километров от Иркутска, подальше от городской засветки. Примерно 3 часа уйдёт на дорогу туда-обратно. 2 часа мы будем наблюдать за звёздами, ненадолго прервёмся на горячий чай.

Я и мой телескоп покажем вам:

яркие созвездия,

Млечный Путь,

звёздные скопления,

туманности,

другие галактики,

планеты солнечной системы.

Мы поговорим о времени и расстояниях, древних греках и учёных прошлых лет. Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды.

Важно!

Любители астрономии — самые метеозависимые люди. Экскурсии не проводятся в условиях облачности, поэтому, к сожалению, мы можем отменить поездку за 1–2 дня, опираясь на прогноз погоды.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и горячий чай

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Как одеваться

Мы будем наблюдать за звёздами ночью на открытом воздухе почти без движения, поэтому жизненно необходимо одеваться на сезон теплее.