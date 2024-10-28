Более 20 лет назад один случайный взгляд вверх перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Я увидел комету и с тех пор смотрю на небо каждую ночь. Наблюдаю, как рождаются звёзды, и
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00
Описание экскурсии
Мы выедем почти за 100 километров от Иркутска, подальше от городской засветки. Примерно 3 часа уйдёт на дорогу туда-обратно. 2 часа мы будем наблюдать за звёздами, ненадолго прервёмся на горячий чай.
Я и мой телескоп покажем вам:
- яркие созвездия,
- Млечный Путь,
- звёздные скопления,
- туманности,
- другие галактики,
- планеты солнечной системы.
Мы поговорим о времени и расстояниях, древних греках и учёных прошлых лет. Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды.
Важно!
Любители астрономии — самые метеозависимые люди. Экскурсии не проводятся в условиях облачности, поэтому, к сожалению, мы можем отменить поездку за 1–2 дня, опираясь на прогноз погоды.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и горячий чай
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Как одеваться
Мы будем наблюдать за звёздами ночью на открытом воздухе почти без движения, поэтому жизненно необходимо одеваться на сезон теплее.
- Если экскурсия летняя — нужна осенняя одежда
- Для осенних и весенних экскурсий — зимние вещи, особенно обувь
- Если экскурсия зимняя — одеваемся так, словно отправляемся в арктическое путешествие
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парковка около МТЦ «Новый»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Иркутске
Привет, я Сергей. Верите ли вы, что один случайный взгляд может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь? Со мной такое случилось более 20 лет назад, когда я увидел комету. СЗадать вопрос
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