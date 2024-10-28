Экскурсия по ночному небу (в мини-группе)

Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
Более 20 лет назад один случайный взгляд вверх перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Я увидел комету и с тех пор смотрю на небо каждую ночь. Наблюдаю, как рождаются звёзды, и
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знаю, кажется, их все. Хочу показать вам этот невероятный далёкий мир. Расскажу много удивительных фактов о космосе. Уверен, что этот уникальный опыт запомнится вам надолго. А может, перевернёт и вашу жизнь…

Экскурсия по ночному небу (в мини-группе)
Экскурсия по ночному небу (в мини-группе)
Экскурсия по ночному небу (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание экскурсии

Мы выедем почти за 100 километров от Иркутска, подальше от городской засветки. Примерно 3 часа уйдёт на дорогу туда-обратно. 2 часа мы будем наблюдать за звёздами, ненадолго прервёмся на горячий чай.

Я и мой телескоп покажем вам:

  • яркие созвездия,
  • Млечный Путь,
  • звёздные скопления,
  • туманности,
  • другие галактики,
  • планеты солнечной системы.

Мы поговорим о времени и расстояниях, древних греках и учёных прошлых лет. Вы научитесь определять стороны света по ночному небу и узнаете, откуда берутся падающие звёзды.

Важно!

Любители астрономии — самые метеозависимые люди. Экскурсии не проводятся в условиях облачности, поэтому, к сожалению, мы можем отменить поездку за 1–2 дня, опираясь на прогноз погоды.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида и горячий чай
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Как одеваться

Мы будем наблюдать за звёздами ночью на открытом воздухе почти без движения, поэтому жизненно необходимо одеваться на сезон теплее.

  • Если экскурсия летняя — нужна осенняя одежда
  • Для осенних и весенних экскурсий — зимние вещи, особенно обувь
  • Если экскурсия зимняя — одеваемся так, словно отправляемся в арктическое путешествие

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Парковка около МТЦ «Новый»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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