Мои заказы

Экскурсии в обсерваторию Иркутска

Найдено 4 экскурсии в категории «Обсерватория» в Иркутске, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
На машине
12 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8000 ₽ за человека
Малое море Байкала и Тажеранские степи
На машине
13 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
От волн Байкала до звёзд: музей «Тальцы» + астрофизическая обсерватория
На машине
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
От волн Байкала до звёзд: музей «Тальцы» + астрофизическая обсерватория
Увидеть великое озеро, познакомиться с сибирским бытом и открыть космические тайны (из Иркутска)
Начало: У отеля «Ангара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 09:15
11 дек в 10:00
6900 ₽ за человека
Из Иркутска - к звёздам: в планетарий и астрофизическую обсерваторию
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска - к звёздам: в планетарий и астрофизическую обсерваторию
Заглянуть в телескоп-рефрактор и на берегу Байкала узнать, как изучают солнечный ветер
Начало: В аэропорту или центральной части города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 600 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обсерватория»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
  2. Малое море Байкала и Тажеранские степи
  3. От волн Байкала до звёзд: музей «Тальцы» + астрофизическая обсерватория
  4. Из Иркутска - к звёздам: в планетарий и астрофизическую обсерваторию
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Озеро Байкал
  5. Ангара
  6. Тункинская долина
  7. Спасская церковь
  8. Знаменский монастырь
  9. Московские ворота
  10. 130 Квартал
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Обсерватория" можно забронировать 4 экскурсии от 6900 до 27 990. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Обсерватория», 44 ⭐ отзыва, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль