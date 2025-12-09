Мини-группа
до 7 чел.
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Прибайкалью
Индивидуальная экскурсия по сакральным местам Прибайкалья. Узнайте о бурятской культуре, посетите древние пещеры и насладитесь живописными закатами
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
27 990 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
От волн Байкала до звёзд: музей «Тальцы» + астрофизическая обсерватория
Увидеть великое озеро, познакомиться с сибирским бытом и открыть космические тайны (из Иркутска)
Начало: У отеля «Ангара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 09:15
11 дек в 10:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска - к звёздам: в планетарий и астрофизическую обсерваторию
Заглянуть в телескоп-рефрактор и на берегу Байкала узнать, как изучают солнечный ветер
Начало: В аэропорту или центральной части города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 600 ₽ за всё до 3 чел.
