Приглашаю на экскурсию, которая объединяет историю, науку и природу.
Вы увидите произведения деревянного зодчества, посетите Иркутский планетарий и музей «Ноосфера», а затем отправитесь в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Понаблюдаете за Солнцем в телескоп, а затем выпьете горячего таёжного чая с баранками на берегу Байкала.
Описание экскурсии
Прогулка по 130-му кварталу Иркутска (45 м)
- Мы рассмотрим дома купцов и ремесленников, которые сохранились с 19 века, и символ города — бобра
- Вы сделаете яркие фотографии в самом живописном месте центра
Космическая обсерватория «Ноосфера» и Иркутский планетарий (1,5 ч)
- Вы увидите большой телескоп-рефрактор
- Местный гид расскажет, как иркутяне более века назад наблюдали за Луной, планетами и кометой Галлея
- Вы услышите историю первой публичной обсерватории Сибири — уникального проекта, созданного на средства горожан
- Посмотрите полнокупольный фильм с эффектом присутствия 360°
Байкальская астрофизическая обсерватория
- Отправимся через Тажеранские степи мимо истока Ангары и шаман-камня в посёлок Листвянка
- Гид-астрофизик обсерватории расскажет о вакуумном солнечном телескопе и о том, как изучают солнечный ветер и корону Солнца
- Вы познакомитесь с принципами работы нейтринного телескопа, увидите элементы сферы-ловушки для нейтрино — прибора, который помогает изучать невидимую часть Вселенной
- А при ясной погоде понаблюдаете за Солнцем в телескоп, рассмотрите пятна и вспышки на его поверхности
Завершит программу прогулка по берегу Байкала и пикник с чаем и баранками.
Ориентировочный тайминг поездки:
- Прогулка по 130-му кварталу — 45 м
- Посещение космической обсерватории музея Ноосфера — 30 м
- Посещение полнокупольного фильма в центральном планетарии, ответы на вопросы зрителей — 1 ч
- Трансфер Иркутск–Астрофизическая обсерватория на Байкале — 1,5 ч
- Обед на берегу Байкала (по желанию) — 45 м
- Изучение Солнца и его ветра в астрономической башне Байкальской обсерватории — 1 ч
- Прогулка по берегу Байкала с пикником — 30 м
- Трансфер в Иркутск — 1,5 ч
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Soul. Я заберу вас из любой точки в центре или аэропорта, а затем отвезу обратно
- В стоимость входит:
— посещение обсерватории планетария с экскурсией местного гида
— просмотр полнокупольного фильма
— горячий чай с баранками на берегу Байкала
- Дополнительно оплачивается посещение астрономической башни с лекцией учёного-физика и практическим изучением Солнца и его короны в телескоп — 5000 ₽ за группу
- Обед — по желанию, не входит в стоимость
- Рекомендуемый возраст 8+
- Обратите внимание:
— изучение Солнца и солнечного ветра возможно только при ясном небе. Мы постараемся подстроиться под активность светила и облачность в день экскурсии
— возможность выбрать фильм для просмотра ограничена актуальным расписанием планетария
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 979 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
