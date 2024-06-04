читать дальше

дождя не было, было прохладно, для путешествия по тропе вдоль берега Байкала погода отличная! С Еленой мы уже были на другой экскурсии 16 июня, поэтому встретились утром как старые знакомые! Она замечательный человек, много знающий и интересно рассказывающий, прекрасный водитель и фотограф! Наше путешествие продлилось чуть больше 8-ми часов, мы прошли где-то 21-24 км. Байкал завораживает, манит к себе! Вода вкуснейшая, мы пили прямо из речушки, которая впадает в Байкал! А какая природа: цветов великое множество, деревья причудливых форм! А чего стоит узкая тропинка на горной круче, по которой надо пройти! И Елена еще фотографировать нас в это время успевала! Незабываемое путешествие! Как мы сами себя зауважали после него! Мы смогли! Елена, большое Вам спасибо за Ваш прекрасный труд! За любовь к Байкалу! За фотографии отдельное спасибо!