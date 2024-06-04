1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду)»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ААлена19 мая 2024Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
- ООксана27 апреля 2024Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
- ППономарева12 апреля 2024Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
- ЛЛюбовь23 сентября 2023Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
- ССветлана12 сентября 2023Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
- ЛЛюдмила20 августа 2023На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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