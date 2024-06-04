Круизы и туры по воде в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Иркутске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду)»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
  • П
    Пономарева
    12 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
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    Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!

    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячаяГид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая
  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
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    дождя не было, было прохладно, для путешествия по тропе вдоль берега Байкала погода отличная! С Еленой мы уже были на другой экскурсии 16 июня, поэтому встретились утром как старые знакомые! Она замечательный человек, много знающий и интересно рассказывающий, прекрасный водитель и фотограф! Наше путешествие продлилось чуть больше 8-ми часов, мы прошли где-то 21-24 км. Байкал завораживает, манит к себе! Вода вкуснейшая, мы пили прямо из речушки, которая впадает в Байкал! А какая природа: цветов великое множество, деревья причудливых форм! А чего стоит узкая тропинка на горной круче, по которой надо пройти! И Елена еще фотографировать нас в это время успевала! Незабываемое путешествие! Как мы сами себя зауважали после него! Мы смогли! Елена, большое Вам спасибо за Ваш прекрасный труд! За любовь к Байкалу! За фотографии отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Листвянка - туристическая столица Байкала
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  3. Хайкинг по Большой Байкальской тропе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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