Иркутск — столица Восточной Сибири. Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, а также посетите единственный в России музей мусора! Такого вы точно нигде не видели.
Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
Во время экскурсии вы увидите:
- Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
- Богоявленский собор
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский женский монастырь
- Памятник А. В. Колчаку
- Церковь Казанской иконы Божией матери
- Памятник Александру III