Иркутск - от истоков до наших дней

Иркутск - столица Восточной Сибири

Иркутск — столица Восточной Сибири.

Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, а также посетите единственный в России музей мусора! Такого вы точно нигде не видели.
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - от истоков до наших дней
Иркутск - от истоков до наших дней

Что вы увидите 🤩

  • Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
  • Богоявленский собор
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник А. В. Колчаку
  • Церковь Казанской иконы Божией матери
  • Памятник Александру III
  • Музей мусора "На свалке" по запросу
Иркутск — столица Восточной Сибири. Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, а также посетите единственный в России музей мусора! Такого вы точно нигде не видели.
Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.

Во время экскурсии вы увидите:

  • Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
  • Богоявленский собор
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник А. В. Колчаку
  • Церковь Казанской иконы Божией матери
  • Памятник Александру III

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Иркутск, по согласованию
Завершение: В любом удобном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в любое время

Виталина Б.
Виталина Б.
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