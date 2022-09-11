Иркутск — столица Восточной Сибири.
Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, набережную.
Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, набережную.
Описание трансфер
Иркутск — столица Восточной Сибири. Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы. Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля. Во время экскурсии вы увидите:
Спасская церковь, место расположения Иркутского острога • Богоявленский собор • Мемориальный комплекс «Вечный огонь» • Памятник Петру и Февронии Муромским • Памятник первопроходцам • Московские ворота • Знаменский женский монастырь • Памятник А. В. Колчаку • 130 квартал • Памятник Александру III Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту.
Ежедневно в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
- Богоявленский собор
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский женский монастырь
- Памятник А.В. Колчаку
- 130 квартал
- Памятник Александру III
- Музей мусора «На свалке» по запросу
Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, по согласованию
Завершение: В любом удобном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Виталина, добрый день! Огромное спасибо за прекрасно проведённые экскурсии! Поездка запомнится надолго. Было интересно и познавательно. Мы успели сходить в Галерею сибирского искусства, понравилась коллекция сибирской иконописи, фарфоровый иконостас потрясающ! Попали на выставку «Бубновый валет» из коллекции Русского музея. Интересным оказался и Краеведческий. Надеюсь, до новых встреч на зимнем Байкале.
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И
Виталина, добрый день! Хотим вам выразить благодарность за проведенные 2 дня с нами. Нам было очень интересно, легко и приятно с вами. Особенно хотим отметить экскурсию второго дня: музей-свалка! Такого мы нигде не встречали. Рекомендуем включить этот музей, как объект обязательный для посещения в Иркутске!
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О
Очень довольны экскурсией по городу. Были в Иркутске три дня. Все три дня брали себе в индивидуальные гиды Виталину. Спасибо ей огромное. Экскурсии очень интересные. Аккуратный водитель и интересный собеседник. огромное количество информации. Время летело как ветер. Рекомендуем.
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T
Пишем отзыв по нашей экскурсии: 1) вы очень располагающая к себе) разносторонняя, общительная! С вами не скучно на протяжении всей экскурсии 2) очень комфортное вождение, чистая машина 3) не могу назвать минусов) нам все очень понравилось!
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Е
Экскурсия нам понравилась. Было легко, интересно и приятно гулять с экскурсоводом. Виталина рассказывает о городе с любовью.
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В
Интересный город и компетентность гида оставили самое приятное впечатление от экскурсии, рекомендую.
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