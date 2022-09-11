Иркутск — столица Восточной Сибири. Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы. Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля. Во время экскурсии вы увидите:

Спасская церковь, место расположения Иркутского острога • Богоявленский собор • Мемориальный комплекс «Вечный огонь» • Памятник Петру и Февронии Муромским • Памятник первопроходцам • Московские ворота • Знаменский женский монастырь • Памятник А. В. Колчаку • 130 квартал • Памятник Александру III Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту.