Иркутск — столица Восточной Сибири. Вы познакомитесь с историческим центром города Иркутска, увидите уникальную деревянную архитектуру, православные храмы, а также посетите единственный в России музей мусора! Такого вы точно нигде не видели.

Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.

Во время экскурсии вы увидите: