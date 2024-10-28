Обзорная пешая экскурсия по центру Иркутска! Я - профессиональный гид и коренная иркутянка. С любовью и уважением отношусь к своему городу и делюсь его красотой с хорошими людьми! Старинный центр Иркутска - это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдет история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вы увидите:

Главные достопримечательности города • Старинные особняки с интересной историей • Уникальная архитектура сибирского барокко • Городские обычаи и легенды • Красивые виды нашего города • Яркие эмоции и хорошее настроение Я с огромным удовольствием расскажу Вам о самых интересных местах Иркутска!