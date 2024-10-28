Узнайте увлекательную историю города с основания в XVII веке и до наших дней, а также городские обычаи и легенды.
Вас ждёт старинный центр Иркутска: полюбуйтесь роскошными купеческими особняками и православными храмами, уникальной архитектурой сибирского барокко… А гид привнесёт яркие эмоции и хорошее настроение!
Вас ждёт старинный центр Иркутска: полюбуйтесь роскошными купеческими особняками и православными храмами, уникальной архитектурой сибирского барокко… А гид привнесёт яркие эмоции и хорошее настроение!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Обзорная пешая экскурсия по центру Иркутска! Я - профессиональный гид и коренная иркутянка. С любовью и уважением отношусь к своему городу и делюсь его красотой с хорошими людьми! Старинный центр Иркутска - это роскошные купеческие особняки и православные храмы в уникальном стиле сибирского барокко, деревянные дома с резным декором возрастом 150 лет. Перед вами пройдет история города с основания в XVII веке до наших дней. Что вы увидите:
Главные достопримечательности города • Старинные особняки с интересной историей • Уникальная архитектура сибирского барокко • Городские обычаи и легенды • Красивые виды нашего города • Яркие эмоции и хорошее настроение Я с огромным удовольствием расскажу Вам о самых интересных местах Иркутска!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московские ворота
- Древнейшая Спасская церковь и другие соборы города
- Место постройки первого иркутского острога
- Старинные купеческие особняки
- Деревянные дома возрастом 150 лет
- Старейшая центральная площадь
- Памятник Александру III
- Памятник Бабру
- 130-й квартал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у Московских ворот
Завершение: Памятник Бабру и 130-й квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Накануне (за сутки) необходимо подтвердить свое присутствие на экскурсии. Приветствуется удобная обувь
- Вода с собой и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 окт 2024
узнала много интересного о декабристах
Л
Людмила
10 сен 2024
Наш гид Антонина с увлечением рассказала нам о памятниках,соборах,провела от Московских ворот до 130-го квартала. Понравилась история герба Иркутска. Впечатлили купечасввсеческие деревянные дома. Видно,что Антонина любит свой город. Несмотря на дождь,который шел все 3 часа,мы получили удовольствие и полюбили Иркутск
А
Александра
19 авг 2024
Спасибо за замечательную экскурсию! Настолько увлекательно увидеть город таким, каким он был столетия назад. Собирались посмотреть самостоятельно, но, к счастью, взяли экскурсию - это абсолютно другое восприятие места! Антонина, спасибо Вам!
И
Ирина
17 авг 2024
Очень познавательная экскурсия Все понравилось.
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