Это маршрут для тех, кто хочет увидеть Бурятию глазами местных жителей. Поедем в Иволгинский дацан — и поговорим о буддийской философии, шаманских практиках и кочевых традициях. Вы узнаете, как древние верования сочетаются с современной жизнью. А затем в прямом смысле прикоснётесь к ним — через танцы, игры и местную кухню!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дацан: вы увидите уникальную архитектуру трёхъярусного храма, выполненного в стиле древнекитайской пагоды. Обратите внимание на загнутые края крыш и высокое крыльцо с верандой, ведущее в просторный зал. Покрутите буддийские барабаны, услышите звучание мантр и, если захотите, сможете сделать подношение по всем правилам.

Шаманские традиции: вам откроется смысл обрядов, которые в народе называют «покамлать» и «покапать». Вы узнаете, как шаманы взаимодействуют с духами местности и почему для кочевников так важна связь с природой.

Быт и культура кочевников: поговорим об укладе бурятской жизни, где всё подчинено ритмам степи. Вы узнаете секреты устройства традиционного жилища и поймёте, какое сакральное значение имеет для кочевника простая коновязь.

Интерактив и развлечения, в ходе которых вы сможете:

примерить национальные костюмы

попробовать свои силы в стрельбе из лука

освоить правила старинной игры «Шагай Наадан» (игра в бараньи лодыжки)

разучить движения кругового танца «Ёхор»

слепить и попробовать настоящие буузы — главное блюдо бурятской кухни

Организационные детали

Поедем на автобусе туристического класса

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы