Настоящая Бурятия: история, вера и повседневный уклад

Интерактивное знакомство с буддизмом, шаманизмом и кочевой культурой (из Иркутска)
Это маршрут для тех, кто хочет увидеть Бурятию глазами местных жителей.

Поедем в Иволгинский дацан — и поговорим о буддийской философии, шаманских практиках и кочевых традициях. Вы узнаете, как древние верования сочетаются с современной жизнью. А затем в прямом смысле прикоснётесь к ним — через танцы, игры и местную кухню!
Описание экскурсии

Дацан: вы увидите уникальную архитектуру трёхъярусного храма, выполненного в стиле древнекитайской пагоды. Обратите внимание на загнутые края крыш и высокое крыльцо с верандой, ведущее в просторный зал. Покрутите буддийские барабаны, услышите звучание мантр и, если захотите, сможете сделать подношение по всем правилам.

Шаманские традиции: вам откроется смысл обрядов, которые в народе называют «покамлать» и «покапать». Вы узнаете, как шаманы взаимодействуют с духами местности и почему для кочевников так важна связь с природой.

Быт и культура кочевников: поговорим об укладе бурятской жизни, где всё подчинено ритмам степи. Вы узнаете секреты устройства традиционного жилища и поймёте, какое сакральное значение имеет для кочевника простая коновязь.

Интерактив и развлечения, в ходе которых вы сможете:

  • примерить национальные костюмы
  • попробовать свои силы в стрельбе из лука
  • освоить правила старинной игры «Шагай Наадан» (игра в бараньи лодыжки)
  • разучить движения кругового танца «Ёхор»
  • слепить и попробовать настоящие буузы — главное блюдо бурятской кухни

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в этноцентр
  • Питание
  • Подношения шаману (если вы решите сделать их, что желательно). Заранее приготовьте молоко, конфеты и наличные деньги

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2193 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!

