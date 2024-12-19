Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности

Литературно-краеведческая прогулка в поисках главных смыслов и образов сибирской культуры
Это будет не просто экскурсия, а необычный творческий диалог.

Я устрою для вас прогулку по книжному Иркутску без границ, познакомлю с основными темами и мотивами сибирской литературы и истории.
Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности
Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности
Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности
Ближайшие даты:
19
дек20
дек24
дек25
дек26
дек27
дек31
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Иркутск — «середина Земли», если верить местным жителям — подобен целому континенту, о котором писали и говорили талантливые люди самых разных возрастов и профессий. Давайте поговорим о том, где и как жили, учились, занимались и занимаются литературным творчеством и общественной деятельностью сибирские писатели, драматурги и поэты в земле иркутской. А заодно сопоставим их картину мира с картой города и посмотрим:

  • Особняк купца Бревнова: знаменитый «дом со львами», где расположился иркутский Дом литераторов
  • Дом-музей Валентина Распутина
  • «Средиземье» — музей сибирского текста и арт-пространство
  • Здание научной библиотеки им. И. Молчанова-Сибирского
  • Книжный приют для бездомных книг

Гуляя по Старому городу среди каменных и деревянных купеческих особняков, рассматривая уникальную дореволюционную кирпичную кладку и знаменитые иркутские наличники, вы узнаете:

  • О связи места, слова и книг в музейных арт-пространствах города
  • О том, как в городе ищут новых читателей выброшенным на улицу старым книгам
  • Почему Саша Вампилов не смог сдать экзамен по зарубежной литературе при поступлении на филфак в один год с Распутиным
  • И где Валя Распутин познакомился со Светочкой Молчановой, своей будущей супругой

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на машине, предусматривает посещение музеев и рассчитана на время до 5 часов в зависимости от вовлечённости и темпа участников
  • Экскурсия не предусматривает время на обед
  • Ограничение по возрасту: 13+
  • Стоимость билетов в музеи, покупка сувенирной продукции, приобретение книг в книжном приюте (по желанию) в стоимость экскурсии не входят и оплачиваются гостями на месте самостоятельно
  • Стоимость билетов в музеи: 250-750 ₽ за взрослого
  • Стоимость книг в книжном приюте: 50 ₽ за 1 издание. Приобретённые книги при необходимости можно тут же отправить посылкой домой или друзьям

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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