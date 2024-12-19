Это будет не просто экскурсия, а необычный творческий диалог. Я устрою для вас прогулку по книжному Иркутску без границ, познакомлю с основными темами и мотивами сибирской литературы и истории.

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Описание экскурсии

Иркутск — «середина Земли», если верить местным жителям — подобен целому континенту, о котором писали и говорили талантливые люди самых разных возрастов и профессий. Давайте поговорим о том, где и как жили, учились, занимались и занимаются литературным творчеством и общественной деятельностью сибирские писатели, драматурги и поэты в земле иркутской. А заодно сопоставим их картину мира с картой города и посмотрим:

Особняк купца Бревнова: знаменитый «дом со львами», где расположился иркутский Дом литераторов

Дом-музей Валентина Распутина

«Средиземье» — музей сибирского текста и арт-пространство

Здание научной библиотеки им. И. Молчанова-Сибирского

Книжный приют для бездомных книг

Гуляя по Старому городу среди каменных и деревянных купеческих особняков, рассматривая уникальную дореволюционную кирпичную кладку и знаменитые иркутские наличники, вы узнаете:

О связи места, слова и книг в музейных арт-пространствах города

О том, как в городе ищут новых читателей выброшенным на улицу старым книгам

Почему Саша Вампилов не смог сдать экзамен по зарубежной литературе при поступлении на филфак в один год с Распутиным

И где Валя Распутин познакомился со Светочкой Молчановой, своей будущей супругой

Организационные детали