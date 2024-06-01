1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ЕЕлена24 мая 2024Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
- ООльга18 мая 2024Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ННаталья3 апреля 2024У нас был гид Евгений. Маршрут был составлен исходя из наших пожеланий: нас забрали в гостинице на автомобиле, провели экскурсию
- ААндрей2 апреля 2024Спасибо огромное Кириллу за прекрасно проведённую экскурсию!!!
- ММарина30 марта 2024Нашим гидом был Илья. Невероятно грамотный, очень интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась. Все пожелания были учтены.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «130 Квартал»
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