130 квартал

Найдено 17 экскурсий в категории «130 Квартал» в Иркутске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Непарадный Иркутск: история из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Непарадный Иркутск: история из дерева
Отыскать атмосферные деревянные домики и окунуться в дореволюционную эпоху
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
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  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
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    с огромной любовью относится к своему городу и обладает широкими знаниями. Общение очень комфортное. В этот день было дождливо и прохладно, Олег дал нам зонты и часть экскурсии мы провели в машине, рассматривая город в тепле. На закате съездили на Иркутскую ГЭС, это было очень красиво. Довольных и усталых Олег привез нас назад в отель. Отличный вечер, рекомендуем!

  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Об Иркутске - с теплотой и любовью
    У нас был гид Евгений. Маршрут был составлен исходя из наших пожеланий: нас забрали в гостинице на автомобиле, провели экскурсию
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    и затем отвезли по нашей просьбе в аутентичное место на ужин. Евгений, как мне показалось, очень хорошо знает историю города. Даты и имена просто вынимает из памяти, как фокусник из шляпы. Провез нас наверное по всему обязательному к просмотру маршруту, даже больше по времени, чем три часа. Терпеливо ждал, пока ребёнок покормит уток на набережной. Очень понравились фотографии, которые он нам сделал на наши телефоны, это отдельный прямо плюс.

  • А
    Андрей
    2 апреля 2024
    Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
    Спасибо огромное Кириллу за прекрасно проведённую экскурсию!!!
  • М
    Марина
    30 марта 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Нашим гидом был Илья. Невероятно грамотный, очень интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась. Все пожелания были учтены.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «130 Квартал»

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  1. По Иркутску на авто и пешком
  2. Об Иркутске - с теплотой и любовью
  3. Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
  4. Ночной Иркутск на автомобиле
  5. Иркутск - середина Земли
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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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