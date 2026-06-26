На этой экскурсии мы увидим одну из самых колоритных достопримечательностей Байкала. Пройдём по тропе вдоль старинной магистрали, любуясь панорамами водоёма и окружающих гор. Подышим чистым воздухом, а при желании даже попробуем воду из самого глубокого озера в мире.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- таёжный полустанок «Тёмная Падь» в окружении горных пейзажей;
- тропу, проходящую через сибирскую тайгу к озеру Байкал;
- посёлок на берегу озера и музей Рериха (по желанию посещение возможно за дополнительную плату);
- «золотую пряжку Транссибирской железнодорожной магистрали» — пожалуй, самый живописный участок железной дороги с тоннелями, галереями и крутыми горными склонами;
- озеро Байкал. Почти всё время прогулки мы будем находиться рядом с его берегом.
На экскурсии поговорим:
- об истории создания Кругобайкальской железной дороги (КБЖД);
- о легендах озера Байкал;
- о том, почему Байкал уникален и какие ещё места стоит посетить на его берегах.
Организационные детали
- В стоимость включены проезд на электричке от Иркутска до о/п Тёмная падь и обратно, питание на маршруте (перекусы в электричке и полноценный обед, сваренный на газе на свежем воздухе).
- Ограничения по возрасту: от 6 до 60 лет. За день пройдём около 10 км. (с остановками).
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 19 туристов
Я проживаю в Иркутске с 2002 года, дипломированный регионовед (специализация — регионы Восточной Сибири). С 2009 года занимаюсь пешим туризмом. Знаю много интересных мест: как попсовые, так и малоизвестные локации в районе Иркутска.
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