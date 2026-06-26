Почему склоны Хамар-Дабана такие зелёные? Как шаманы почитали самое глубокое в мире озеро и почему его называют местом силы? Ответы — в экопарке «Южный Байкал». Вы проедете по Великому чайному пути и постоите на краю тектонического разлома. По желанию подниметесь в горы или отдохнёте на берегу. А ещё научитесь читать тайгу и понимать знаки, которые оставляют её обитатели.

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Описание экскурсии

7:00 — трансфер из Иркутска

По дороге сделаем санитарную остановку в посёлке Култук. При подъезде к Байкалу из окна вы увидите реликтовые чёрные тополя — вековые стражи этой земли.

10:30 — экопарк «Южный Байкал»

Вы посмотрите на каскад из трёх озёр: Изумрудного, Тёплого и Сказки. А ещё посетите часовню царя Соломона и храм царя Давида.

13:00 — обед

Устройте пикник прямо на берегу или поешьте в кафе на территории.

14:00 — активный или спокойный отдых

По желанию можно подняться на гору Шапка Мономаха (685 м), откуда открывается захватывающая панорама на хребет Хамар-Дабан и долину реки Снежная. Если в горы не хочется, в экопарке можно посетить баню, спа-процедуры, детскую площадку, верёвочный парк и увидеть анимированные скульптуры из мультфильмов. Ещё взять в аренду катамараны, сап-доски, лодки со стеклянным дном.

18:00–21:30 — возвращение в Иркутск

По пути сделаем остановку на рыбном рынке в Култуке, чтобы вы могли купить омуля и другие байкальские деликатесы.

Организационные детали

Дополнительные расходы