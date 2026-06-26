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Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс

Увидеть Байкал с необычного ракурса и узнать, почему это место называют сибирской Швейцарией
Почему склоны Хамар-Дабана такие зелёные? Как шаманы почитали самое глубокое в мире озеро и почему его называют местом силы? Ответы — в экопарке «Южный Байкал». Вы проедете по Великому чайному пути и постоите на краю тектонического разлома. По желанию подниметесь в горы или отдохнёте на берегу. А ещё научитесь читать тайгу и понимать знаки, которые оставляют её обитатели.
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс
Из Иркутска на Тёплые озёра + подъём на гору Шапка Мономаха или релакс

Описание экскурсии

7:00 — трансфер из Иркутска

По дороге сделаем санитарную остановку в посёлке Култук. При подъезде к Байкалу из окна вы увидите реликтовые чёрные тополя — вековые стражи этой земли.

10:30 — экопарк «Южный Байкал»

Вы посмотрите на каскад из трёх озёр: Изумрудного, Тёплого и Сказки. А ещё посетите часовню царя Соломона и храм царя Давида.

13:00 — обед

Устройте пикник прямо на берегу или поешьте в кафе на территории.

14:00 — активный или спокойный отдых

По желанию можно подняться на гору Шапка Мономаха (685 м), откуда открывается захватывающая панорама на хребет Хамар-Дабан и долину реки Снежная. Если в горы не хочется, в экопарке можно посетить баню, спа-процедуры, детскую площадку, верёвочный парк и увидеть анимированные скульптуры из мультфильмов. Ещё взять в аренду катамараны, сап-доски, лодки со стеклянным дном.

18:00–21:30 — возвращение в Иркутск

По пути сделаем остановку на рыбном рынке в Култуке, чтобы вы могли купить омуля и другие байкальские деликатесы.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход в экопарк: взрослые — 1000 ₽ за чел., дети (8–14 лет) — 500 ₽ за чел.
  • Катамараны, сапы, аэролодка: 30 мин — 1000 ₽, 1,5 ч — 1500 ₽
  • Питание: можете взять с собой перекус для пикника или поесть в кафе на территории

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гостеприимная хозяйка волшебного края — озера Байкал и аккредитованный гид по Иркутской области и Республике Бурятия. Здесь я родилась, выросла и теперь открываю гостям красоту и загадочность самой глубокой пресноводной чаши мира. С радостью поделюсь с вами знаниями и любовью к этому прекрасному месту, которое притягивает сердца путешественников со всего света.

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