Путешествие в экопарк «Южный Байкал» предлагает уникальную возможность отдохнуть от городской суеты.Туристы смогут насладиться прогулками по лесным тропинкам, покормить диких птиц и узнать о важности сохранения экосистемы Байкала. Экскурсия включает

посещение трёх озёр и знакомство с редкими видами растений и животных. Путешествие на автобусе Ford Transit сделает поездку комфортной и приятной. Это идеальный способ провести день на природе и зарядиться энергией

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения экопарка - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода тёплая и комфортная. В это время можно в полной мере насладиться прогулками и наблюдением за природой. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной парк менее доступен из-за погодных условий, но при желании можно насладиться зимними пейзажами.

