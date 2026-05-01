Путешествие в экопарк «Южный Байкал» предлагает уникальную возможность отдохнуть от городской суеты.
Туристы смогут насладиться прогулками по лесным тропинкам, покормить диких птиц и узнать о важности сохранения экосистемы Байкала. Экскурсия включает
Туристы смогут насладиться прогулками по лесным тропинкам, покормить диких птиц и узнать о важности сохранения экосистемы Байкала. Экскурсия включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулки по лесным тропинкам
- 🦢 Кормление диких птиц
- 🌊 Посещение трёх озёр
- 🌱 Изучение экосистемы Байкала
- 🚍 Комфортная поездка на автобусе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения экопарка - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода тёплая и комфортная. В это время можно в полной мере насладиться прогулками и наблюдением за природой. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной парк менее доступен из-за погодных условий, но при желании можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Экопарк «Южный Байкал»
- Изумрудное озеро
- Тёплое озеро
- Сказочное озеро
Описание экскурсии
Всего в четырёх часах пути от Иркутска находится уникальная природная территория. Этот экопарк создан для сохранения экосистемы и комфортного отдыха. У вас будет почти шесть часов, чтобы
- принять участие в обзорной экскурсии по парку
- покормить лебедей и уток
- погулять по тропам здоровья
- посетить три озера: Изумрудное, Тёплое и Сказочное
- насладиться дикой природой, увидеть редкие виды растений и животных в естественной среде
На экскурсии по парку вы узнаете:
- о природных особенностях региона и важности сохранения местной экосистемы
- птицах парка и горных маршрутах
- взаимосвязи составляющих экосистемы
- способах наблюдения за природными явлениям
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе Ford Transit. По запросу предоставим детские кресла
- Дорога из Иркутска до экопарка занимает около 4,5 часов в одну сторону
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: взрослый — 1000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽, а также питание (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
в субботу и воскресенье в 07:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 213 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»»
Мини-группа
до 6 чел.
К истокам Ангары: из Иркутска - в Листвянку
Путешествие к Байкалу через живописные места. Откройте для себя тайны сибирской природы и истории, наслаждаясь захватывающими видами и легендами
Начало: В центре Иркутка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На лёд Байкала из Иркутска
Увидеть фантастические ландшафты байкальских берегов и лёд во всех его формах
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
34 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иркутска - в Листвянку
Индивидуальная экскурсия к Байкалу через музей Тальцы и лимнологический музей. Откройте для себя историю и природу Прибайкалья
4 июн в 16:00
5 июн в 16:00
14 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
Отправляйтесь в путешествие по южному побережью Байкала. Откройте для себя мраморный вокзал, Соболиную гору и Теплые озера. Незабываемые впечатления ждут вас
24 июн в 07:00
11 июл в 08:00
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
6000 ₽ за человека