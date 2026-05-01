Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»

Проведите день на природе в экопарке «Южный Байкал». Прогулки по лесу, кормление птиц и изучение экосистемы ждут вас
Путешествие в экопарк «Южный Байкал» предлагает уникальную возможность отдохнуть от городской суеты.

Туристы смогут насладиться прогулками по лесным тропинкам, покормить диких птиц и узнать о важности сохранения экосистемы Байкала. Экскурсия включает
посещение трёх озёр и знакомство с редкими видами растений и животных. Путешествие на автобусе Ford Transit сделает поездку комфортной и приятной. Это идеальный способ провести день на природе и зарядиться энергией

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулки по лесным тропинкам
  • 🦢 Кормление диких птиц
  • 🌊 Посещение трёх озёр
  • 🌱 Изучение экосистемы Байкала
  • 🚍 Комфортная поездка на автобусе

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения экопарка - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода тёплая и комфортная. В это время можно в полной мере насладиться прогулками и наблюдением за природой. В октябре и апреле также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной парк менее доступен из-за погодных условий, но при желании можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Экопарк «Южный Байкал»
  • Изумрудное озеро
  • Тёплое озеро
  • Сказочное озеро

Описание экскурсии

Всего в четырёх часах пути от Иркутска находится уникальная природная территория. Этот экопарк создан для сохранения экосистемы и комфортного отдыха. У вас будет почти шесть часов, чтобы

  • принять участие в обзорной экскурсии по парку
  • покормить лебедей и уток
  • погулять по тропам здоровья
  • посетить три озера: Изумрудное, Тёплое и Сказочное
  • насладиться дикой природой, увидеть редкие виды растений и животных в естественной среде

На экскурсии по парку вы узнаете:

  • о природных особенностях региона и важности сохранения местной экосистемы
  • птицах парка и горных маршрутах
  • взаимосвязи составляющих экосистемы
  • способах наблюдения за природными явлениям
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе Ford Transit. По запросу предоставим детские кресла
  • Дорога из Иркутска до экопарка занимает около 4,5 часов в одну сторону
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: взрослый — 1000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽, а также питание (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

в субботу и воскресенье в 07:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На сквере Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 213 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

