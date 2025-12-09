Добро пожаловать на Байкал — одно из красивейших мест планеты. Здесь вы погрузитесь в суровую атмосферу зимнего края, окунётесь в мир удивительных ощущений.
Испытаете радость настоящего приключения в зимней рыбалке на омуля! Насладитесь неповторимой природой — и, конечно, богатым уловом.
Описание водной прогулки
Обратите внимание: экскурсия проводится с 1 февраля по 20 апреля.
Что вас ожидает
6:00 — отправление из Иркутска в Листвянку или Большое Голоустное
7:30 — прибытие в посёлок, погрузка на хивус (судно на воздушной подушке)
8:00 — переход к месту ловли. Встреча рассвета, погружение в потрясающую атмосферу красоты зимнего Байкала
8:30 — рыболовный мастер-класс на льду Байкала. Краткий обзор снастей и техники лова
9:00 — начало лова. Размещаемся в тёплых зимних палатках. Горячий таёжный чай, лёгкий перекус — всегда под рукой
13:30 — обед (меню заблаговременно обсуждается)
17:30 — окончание рыбаки и погрузка на хивус, переход до посёлка
18:30 — трансфер на автомобиле обратно в Иркутск
20:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
- Перед выходом проводится обязательный инструктаж по правилам поведения на льду и безопасности
- Можно взять с собой детей старше 8 лет, но лучше обсудить все детали заранее
- Обратите внимание: тайминг примерный, может меняться в зависимости от множества факторов. Длительность поездки 12–14 часов
- В случае изменения погодных условий (усиление ветра до штормовых значений, ухудшение видимости) поездка может быть перенесена или отменена. Я предупрежу вас заранее, минимум за сутки до поездки
В стоимость включено
- Трансфер Иркутск — Листвянка/Большое Голоустное — Иркутск на комфортабельном автомобиле
- Поездка на хивусе
- Аренда необходимого оборудования (палатки, снасти, рыболовный инвентарь)
- Полноценный обед (уха из байкальской рыбы, плов, салаты, шэнэхэнские буузы, жареный омуль в панировке, сагудай, салаты) + чай и перекусы в течение дня
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Иркутске
Я приглашаю вас в незабываемое путешествие по живописным местам Сибири. Для меня рыбалка — это не просто способ провести время, а настоящее искусство и глубокая связь с природой. Я родился
