Иволгинский дацан — духовный центр российского буддизма. Приглашаем вас познакомиться с принципами бурятского вероисповедания и шаманскими традициями.
А ещё прогуляться по самобытному Улан-Удэ, увидеть яркие местные обряды и попробовать блюда национальной кухни. Насыщенная поездка подарит вам опыт погружения в аутентичную культуру Бурятии.
Описание экскурсии
Иволгинский дацан (6,5 часов)
Храм встречает гостей золотыми куполами, яркими архитектурными деталями, ароматом благовоний и особым ощущением покоя. Вы узнаете:
- об истории зарождения буддизма в России и становления первой резиденции Хамбо-ламы
- особенностях традиционной бурятской архитектуры храмов-дацанов
- ритуалах, молитвах и символике, которые составляют основу духовной жизни монахов и паломников
А также вы услышите:
- о сущности буддийского учения, понятиях кармы, дхармы и нирваны
- древних принципах веры, которые помогают и современным людям находить гармонию и внутренний покой
- роли шаманизма, национальных праздниках и обрядах
- кулинарных традициях региона
Прогулка по Улан-Удэ (2,5 часа)
Столица Бурятии хранит несколько культурных пластов: национальные традиции, наследие советской эпохи и современность. На обзорной экскурсии от площади Советов вы увидите главные достопримечательности города и узнаете о событиях, которые сформировали его облик.
Организационные детали
- Из Иркутска до Улан-Удэ вы добираетесь самостоятельно на самолёте или поезде. Экскурсия начнётся в аэропорту или у железнодорожного вокзала Улан-Удэ
- Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn с кондиционером. Дорога из аэропорта до Улан-Удэ занимает около 1,5 часов, из города в Иволгинский дацан — также 1,5 часа
- Дополнительно оплачивается билет в дацан, пожертвования, заказ молебна (по желанию) — в общей сложности примерно 1000 ₽ за чел.
- Обед не входит в стоимость. Средний чек — около 1000 ₽ за чел.
- Программа может быть утомительной для детей младшего возраста
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник и среду в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорта или железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
