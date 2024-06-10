Музей-ледокол «Ангара» – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-ледокол «Ангара»» в Иркутске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
На машине
40 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
8 900 за всё до 3 чел.
Славное море, священный Байкал
На машине
19 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Иркутск
От исторического центра - до окрестностей
Начало: У вашего отеля/на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 21:30
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Славное море, священный Байкал
    Наконец у меня дошли руки написать отзыв об этой замечательной экскурсии. Очень рада, что мне попался такой замечательный и эрудированный гид. Видно,
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    что человек знает и любит город в котором живет, это очень влияет на качество. Огромное спасибо Анне за то, что открыла для меня Байкал.

  • с
    сергей
    25 мая 2024
    Славное море, священный Байкал
    Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
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    кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и я думаю и Иркутянам тоже будет интересно.

  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • Н
    Нина
    20 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
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    спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.

  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Славное море, священный Байкал
    Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
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    наши пожелания были учтены, Байкал прекрасен! Рекомендую путешествие с Анной всем желающим получить положительные эмоции и узнать много нового и интересного о сибирской земле!

  • D
    Donskikh
    14 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей-ледокол «Ангара»»

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  2. Озеро Байкал
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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Музей-ледокол «Ангара»" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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