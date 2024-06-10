1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Иркутск
От исторического центра - до окрестностей
Начало: У вашего отеля/на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 21:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 июня 2024Наконец у меня дошли руки написать отзыв об этой замечательной экскурсии. Очень рада, что мне попался такой замечательный и эрудированный гид. Видно,
- ссергей25 мая 2024Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ННина20 марта 2024Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
- ТТатьяна15 марта 2024Были с Анной на экскурсии 7.03.2024. Всё очень понравилось, Анна замечательный экскурсовод и очень душевный человек. Информация очень доступная, все
- DDonskikh14 марта 2024Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей-ледокол «Ангара»»
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